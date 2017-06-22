Почем футбол, Россия? Сколько стоит сходить на Кубок конфедераций

«Советский спорт» выяснил, во сколько обойдется поход на матч Кубка конфедераций в Москве.

«Советский спорт» решил узнать, сколько стоит сходить на матч Кубка конфедераций в России. Такой матч, например, как прошел в Москве – между российской сборной и чемпионами Европы из Португалии.

Мы решили не ограничиваться такой банальной вещью, как стоимость билета. Ведь посещение футбольного матча – это не только место на трибуне. Это еще и бокал-другой пива, хот-дог или сэндвич, какая-то атрибутика для себя, или для ребенка.

Билеты

Начать все же предлагаем с билетов. На игру России и Португалии билеты продавались в четырех ценовых категориях. Самые дорогие стоили 9 тысяч рублей. Нужно дешевле? Были по 5,7 и по 4,7 тысяч рублей – не по центру, но все же. И, специально для российских болельщиков, была введена отдельная четвертая категория. Россияне, и только они, могли приобрести билеты на самую интересную игру группового турнира всего за 960 рублей.

Самое интересно, что эти билеты гарантировали своему обладателю бесплатный проезд до города, в котором проводится игра. То есть, купив билет на игру в Москве, из условного Санкт-Петербурга или Казани до столицы можно доехать бесплатно. Как бы это ни выглядело некрасиво, некоторые так и делали – покупали билеты на футбол, получали бесплатный проезд из города в город, но на футбол не шли.

Пиво, даже алкогольное

Второй пункт – пропитание. Хоть в России и принято приходить к самому началу «шоу», то есть, матча, европейские футбольные традиции заставляют болельщиков подтягиваться к арене задолго до стартового свистка. Что делать у стадиона за два часа до игры? Веселиться, принимать участие в разных акциях и, конечно, кушать и пить.

Болельщиков предупредили, что на игру Россия – Португалия нужно было приходить заранее. Уже за три часа до старта матча вокруг стадиона «Спартак» было многолюдно. Болельщики фотографировались, играли в пив-понг (метали шарики для пинг-понга в бокалы с пивом), разрисовывали лица флагами стран-соперниц и, конечно, ели и пили.

Несмотря на запрет на продажу алкоголя в радиусе двух километров от стадиона, который на удивление соблюдался, у самой арены можно было купить бокал пенного. Обычно у стадиона продается безалкогольное пиво, но на Кубке конфедераций наливают и алкогольное – двух разных марок. Пиво стоит 250 рублей за бокал. Причем, за эти деньги покупатель получает не только поллитра любимого напитка, но еще и памятный пластиковый бокал, на котором написано, на каком матче он продавался – выглядит очень красиво, и память на всю жизнь останется.

Хот-дог можно было купить в среднем за 200 рублей. Сэндвич стоил столько же. Причем по акции, если ты покупаешь бокал пива и сэндвич, отдать нужно было всего 400 рублей. На первый взгляд это может показаться дорогим удовольствием, ведь бутылка пива в магазине стоит рублей сто, а сэндвич – тоже не намного больше. Но на мероприятиях уровня Кубка конфедераций такие цены найти сложно. Даже на чемпионате России вы заплатите дороже, не говоря уже о том, что настоящего пива на играх первенства страны и вовсе не найти.

«Красава» на груди – атрибутика

Перед стадионом стоят небольшие палатки с официальной атрибутикой Кубка конфедераций. В палатках продаются футболки команд участниц, майки и кофты с символами турнира и целый ворох аксессуаров.

Купить футболку сборной России, как, впрочем, и любой другой страны стоит 5 тысяч рублей. Трикотажные футболки с цветами разных сборных, или, например, с надписью KRASAVA на груди, стоят 1,5-2 тысячи рублей. Кофты продаются дороже – по 5 тысяч.

Самое дорогое удовольствие – официальный мяч – тот самый KRASAVA, которым играют команды – 8 тысяч рублей. Но можно приобрести и мяч подешевле. За тренировочный придется выложить 2 тысячи рублей, за реплику, копию, чуть другого качества – 3 тысячи. Есть еще мини-мячи по 800 рублей.

Кепка с цветами команды, за которую вы болеете, или с символами Кубка конфедераций, будет стоить всего 1 тысячу рублей. Поверьте – это недорого. На том же гран-при Формулы-1 официальные кепки стоят от 3 тысяч рублей.

Но есть и загвоздка. Расплатиться можно либо наличностью, либо карточкой Visa. Если у вас с собой Master Card – вы ничего на Кубке конфедераций купить не сможете, ни футболку, ни даже пиво или сэндвич с хот-догом.