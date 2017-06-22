Геннадий Головкин: Уорд буквально деклассировал Ковалева
Чемпион мира в среднем весе по версиям WBC, WBA и IBF Геннадий Головкин рассказал о своем предстоящем поединке с Саулем «Канело» Альваресом и поделился мнением о втором поединке Сергея Ковалева с Андре Уордом.
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Многие критиковали вас за то, как вы
провели бой с Дэниэлом Джейкобсом,
говорили что вам нужен перерыв. Как вы
к этому относитесь?
- Я получил то, что хотел. Мы договорились с «Голден бой». У меня будет бой с «Канело». Это самое главное.
Если бы я выглядел на 100% в поединке с Джейкобсом, и бой получился бы легким, Альварес никогда бы не стал драться со мной. Теперь он не сбежит.
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Все болельщики очень хотели этого боя.
Мы думали, что его может и не быть.
- Забудем про прошлое, про то как долго мы хотели получить бой. Теперь новая и другая история моего противостояния с «Канело». Бокс, фанаты, от этого поединка выиграют все.
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Нас интересует ваше мнение по второму
бою Ковалева с Уордом. Вы его смотрели?
- Да.
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Что думаете про остановку?
- Возможно, не все было так плохо, чтобы бой останавливать. Рефери даже не открыл счет. Ему, конечно, виднее. Он - главный в ринге. Но я хотел, чтобы он дал Сергею время. Хотя бы пару секунд. Можно было засчитать нокдаун, а остановить бой в следующий раз. Я не думаю, что несколько секунд что-то существенно изменили.
Андре выглядел очень хорошо и намного сильнее Ковалева. Буквально деклассировал его. Ковалев — очень жесткий и упертый парень. У него характер чемпиона, а чемпионы не садятся на колено, будучи потрясены. Для чемпионского боя остановка была ранней. Для чемпионского боя два-три нокдауна — это нормально и даже хорошо.
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Андре Уорд теперь номер один в
рейтинге боксеров вне зависимости от
весовой категории?
- Для меня это не принципиально. Если есть люди, которые с этим согласны, так тому и быть.
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После пресс-конференций у вас начнется
тренировочной лагерь…
- Жду с нетерпением. Это начало подготовки к бою с «Канело». Он — мой самый желанный соперник. И для бокса — это самый ожидаемый бой. Невероятная интрига и грандиозный праздник.
- Ждем «Биг драма шоу»?
- Все ждут и рассчитывают на «Биг драма щоу». Сауль уважает меня. Я уважаю его. Хорошая интрига и интереснейший бой. Но настоящий чемпион — это. Болельщики будут рады увидеть Альвареса в ринге со мной. Это будет отличный бой. Смотрите его 16 сентября. Обещаю, что я и Сауль подарим вам отличное «Драма щоу».
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Последняя тема. 26 августа состоится бой
Флойда Мэйвезера и Конора Макгрегора.
Зачем они выбрали дату за три недели до
вашего боя?
- Это очень выгодное дело для Флойда и Конора. Прибыльный бой, куча денег и фанатов, и никакого рейнтига.
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Это плохо для бокса?
- Это не имеет никакого отношения к боксу. Это неуважение к боксу. Это просто шоу. Оно финансово выгодно, но это не бокс.
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Конору никто не дает шансов на
победу.
- Шансы на победу? Его кошелек точно выиграет, как и кошелек Флойда. Они получат кучу денег и внимания.
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Ваш бой от этого пострадает?
- Мой бой — это настоящий бокс. Я не думаю, что встреча Флойда и Конора навредит. Наш поединок с «Канело» - не показуха.