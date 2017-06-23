Как теперь Овечкин сдержит слово? Похоже, на Олимпиаде его не увидим

НХЛ опубликовала календарь регулярного чемпионата-2017/18. В нем нет окна на Олимпиаду в Пхенчхан.

Если у кого-то еще была надежда, что НХЛ все-таки передумает и согласится приехать на Олимпиаду в Пхенчхан («А почему нет, ведь переговоры по Сочи-2014 шли до июля?!» - восклицали оптимисты), то теперь эта надежда умерла. Окончательно и бесповоротно.

НХЛ объявила расписание регулярного чемпионата на следующий сезон. И в нем нет окна под Олимпиаду. Календарь переделывать никто не станет, забудьте.

Чемпионат НХЛ стартует 4 октября, и в этот день пройдут четыре поединка. «Питтсбург» сыграет дома против «Сент-Луиса», и перед матчем под своды дворца поднимут чемпионский баннер. «Виннипег» в матче с «Торонто» напомнит, что такое канадское дерби. «Эдмонтон» против «Калгари» - это битва при Альберте, еще одна историческая дуэль. Обладатель «Харт Трофи» Коннор Макдэвид снова должен показать себя во всей красе. «Сан-Хосе» против «Филадельфии» разбудит интерес к хоккею у болельщиков в Калифорнии.

Всего в регулярном чемпионате пройдет 1271 матч, по 82 на команду. Завершится первенство 7 апреля 2018 года, после чего начнется плей-офф Кубка Стэнли.

Какие еще даты бросаются в глаза?

21 и 23 сентября – это еще не регулярный чемпионат, но «Ванкувер» с «Лос-Анджелесом» проведут выставочные матчи в Китае.

5 октября – «Детройт» уже закрыл «Джо Луис Арену» и теперь сыграет дома на новом стадионе против «Миннесоты».

6 октября – новый клуб лиги «Вегас Голден Найтс» проведет первый официальный матч в истории, приехав в «Даллас». А первый домашний матч «Вегаса» состоится 10 октября, против «Аризоны».

10 и 11 ноября – «Колорадо» с «Оттавой» прилетят в Стокгольм, чтобы провести там пару матчей регулярного чемпионата. Габриэль Ландеског против Эрика Карлссона – это может быть отличная афиша для шведов.

16 декабря – «Оттава» примет «Монреаль» в матче под открытым небом. Игра пройдет в рамках столетия НХЛ. Саму дату будут широко отмечать 19 декабря.

1 января – традиционно в Новый год пройдет игра на свежем воздухе. На бейсбольном стадионе в Нью-Йорке местные «Рейнджерс» примут «Баффало».

27 и 28 января – «Матч звезд» НХЛ второй раз в истории пройдет в Тампе.

3 марта – «Вашингтон» сыграет против «Торонто» в городе Аннаполис, где расположена Военно-морская академия США.

Календарь регулярного чемпионата составлен так, что каждая из 31 команд НХЛ проведет хотя бы один матч на каждой арене лиги. То есть не будет такого, например, что «Вашингтон» не приедет в Лас-Вегас, а «Питтсбург» проигнорирует «Нэшвилл». Кстати, финалисты минувшего плей-офф сыграют между собой два раза: 7 октября – в Питтсбурге, 11 ноября – в Нэшвилле.

…Возвращаясь к главной теме, есть ли шанс, что какой-либо игрок НХЛ приедет на Олимпиаду? Как тот же Александр Овечкин сможет сдержать свое слово? Тем более «Вашингтон» защитил своего капитана перед драфтом расширения, и понятно, что разрыва контракта в НХЛ и отъезда в разоренное московское «Динамо», где сейчас куча проблем, ждать не стоит.

Тут можно вспомнить 1994 год – последний раз, когда НХЛ не приезжала на Олимпиаду. Тогда некоторые игроки (тот же Петер Штястны) все-таки приезжали в свои сборные. Другое дело, что лига ввела правило – если хоккеист провел в НХЛ больше двух лет, но его отпустили на Олимпиаду, то его команда теряет на него права.

Если этот закон реанимируют, то Тед Леонсис, отпустив Александра Овечкина в Пхенчхан, просто потеряет свою курочку, которая несет золотые яйца. Но пока такого правила нет, так что можно помечтать, как Овечкин все-таки приедет в сборную России.

Хотя если честно, вероятность этого мала.