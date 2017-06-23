Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Как теперь Овечкин сдержит слово? Похоже, на Олимпиаде его не увидим

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Как теперь Овечкин сдержит слово? Похоже, на Олимпиаде его не увидим

НХЛ опубликовала календарь регулярного чемпионата-2017/18. В нем нет окна на Олимпиаду в Пхенчхан.

Если у кого-то еще была надежда, что НХЛ все-таки передумает и согласится приехать на Олимпиаду в Пхенчхан («А почему нет, ведь переговоры по Сочи-2014 шли до июля?!» - восклицали оптимисты), то теперь эта надежда умерла. Окончательно и бесповоротно.

НХЛ объявила расписание регулярного чемпионата на следующий сезон. И в нем нет окна под Олимпиаду. Календарь переделывать никто не станет, забудьте.

Чемпионат НХЛ стартует 4 октября, и в этот день пройдут четыре поединка. «Питтсбург» сыграет дома против «Сент-Луиса», и перед матчем под своды дворца поднимут чемпионский баннер. «Виннипег» в матче с «Торонто» напомнит, что такое канадское дерби. «Эдмонтон» против «Калгари» - это битва при Альберте, еще одна историческая дуэль. Обладатель «Харт Трофи» Коннор Макдэвид снова должен показать себя во всей красе. «Сан-Хосе» против «Филадельфии» разбудит интерес к хоккею у болельщиков в Калифорнии.

Всего в регулярном чемпионате пройдет 1271 матч, по 82 на команду. Завершится первенство 7 апреля 2018 года, после чего начнется плей-офф Кубка Стэнли.

Какие еще даты бросаются в глаза?

21 и 23 сентября – это еще не регулярный чемпионат, но «Ванкувер» с «Лос-Анджелесом» проведут выставочные матчи в Китае.

5 октября – «Детройт» уже закрыл «Джо Луис Арену» и теперь сыграет дома на новом стадионе против «Миннесоты».

6 октября – новый клуб лиги «Вегас Голден Найтс» проведет первый официальный матч в истории, приехав в «Даллас». А первый домашний матч «Вегаса» состоится 10 октября, против «Аризоны».

10 и 11 ноября – «Колорадо» с «Оттавой» прилетят в Стокгольм, чтобы провести там пару матчей регулярного чемпионата. Габриэль Ландеског против Эрика Карлссона – это может быть отличная афиша для шведов.

16 декабря – «Оттава» примет «Монреаль» в матче под открытым небом. Игра пройдет в рамках столетия НХЛ. Саму дату будут широко отмечать 19 декабря.

1 января – традиционно в Новый год пройдет игра на свежем воздухе. На бейсбольном стадионе в Нью-Йорке местные «Рейнджерс» примут «Баффало».

27 и 28 января – «Матч звезд» НХЛ второй раз в истории пройдет в Тампе.

3 марта – «Вашингтон» сыграет против «Торонто» в городе Аннаполис, где расположена Военно-морская академия США.

Календарь регулярного чемпионата составлен так, что каждая из 31 команд НХЛ проведет хотя бы один матч на каждой арене лиги. То есть не будет такого, например, что «Вашингтон» не приедет в Лас-Вегас, а «Питтсбург» проигнорирует «Нэшвилл». Кстати, финалисты минувшего плей-офф сыграют между собой два раза: 7 октября – в Питтсбурге, 11 ноября – в Нэшвилле.

…Возвращаясь к главной теме, есть ли шанс, что какой-либо игрок НХЛ приедет на Олимпиаду? Как тот же Александр Овечкин сможет сдержать свое слово? Тем более «Вашингтон» защитил своего капитана перед драфтом расширения, и понятно, что разрыва контракта в НХЛ и отъезда в разоренное московское «Динамо», где сейчас куча проблем, ждать не стоит.

Тут можно вспомнить 1994 год – последний раз, когда НХЛ не приезжала на Олимпиаду. Тогда некоторые игроки (тот же Петер Штястны) все-таки приезжали в свои сборные. Другое дело, что лига ввела правило – если хоккеист провел в НХЛ больше двух лет, но его отпустили на Олимпиаду, то его команда теряет на него права.

Если этот закон реанимируют, то Тед Леонсис, отпустив Александра Овечкина в Пхенчхан, просто потеряет свою курочку, которая несет золотые яйца. Но пока такого правила нет, так что можно помечтать, как Овечкин все-таки приедет в сборную России.

Хотя если честно, вероятность этого мала.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид стал лицом игры NHL 18В Лас-Вегасе прошла церемония вручения индивидуальных наград по итогам сезона НХЛ, на которой EA Sports назвала имя того, кто появится на обложке видеоигры NHL 18.«Питтсбург» на старте нового сезона НХЛ сыграет с «Сент-Луисом»Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона-2017/18 возьмет старт 4 октября, сообщает официальный сайт лиги.Александр Кожевников: Бобровский заслужил «Везина Трофи»Драма вратаря и большие планы на тройку СКА. Как в Лас-Вегасе собирали командуДрама вратаря и большие планы на тройку СКА. Как в Лас-Вегасе собирали командуОбозреватель «Советского спорта» рассказывает, как новая команда лиги «Вегас Голден Найтс» работала на драфте расширения.«Вы видели, кто за него голосовал?» Как Бобровский стал лучшим вратарем мира«Вы видели, кто за него голосовал?» Как Бобровский стал лучшим вратарем мираСергей Бобровский второй раз за карьеру получил «Везина Трофи» как лучший вратарь НХЛ. В истории российского хоккея такого не было никогда.Сидни Кросби: Макдэвид заслужил свои наградыНападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби прокомментировал завоевание защитником «Эдмонтона Ойлерз» Коннора Макдэвида трофея «Харт Профи».Бобровский, Кучеров и Панарин вошли в символические пятерки прошедшего сезона НХЛКак сообщает официальный сайт «Чикаго», российские игроки голкипер Сергей Бобровский, форварды Никита Кучеров и Артемий Панарин вошли в символические пятерки минувшего сезона НХЛ.«Вегас» забрал на драфте расширения Емелина и права на ГусеваКак сообщает пресс-служба НХЛ, новичок лиги «Вегас Голден Найтс» выбрал на драфте расширения российского защитника Алексея Емелина из «Монреаль Канадиенс», а также выменял у «Тампы Бэй» права на нападающего санкт-петербургского СКА Никиту Гусева.Россия проиграла Португалии, Мексика обыграла Новую Зеландию, а Сергей Бобровский завоевал «Везина Трофи». Главные новости утра«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра четверга.Стали известны имена всех обладателей личных наград НХЛВ ночь с 21 на 22 июня в Лас-Вегасе прошла церемония вручения индивидуальных наград НХЛ по итогам сезона-2016/17. «Советский спорт» предлагает Вашему внимаю имена всех победителей.Макдэвид обошел Кросби и Бобровского в борьбе за «Харт Трофи»В ночь с 21 на 22 июня в Лас-Вегасе прошла церемония вручения индивидуальных призов НХЛ, так приз «Харт Трофи», как самый лучший игрок сезона-2016/17, получил форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид.Сергей Бобровский признан лучшим голкипером НХЛ в сезоне-2016/17В ночь с 21 на 22 июня в Лас-Вегасе прошла церемония вручения индивидуальных призов НХЛ, так приз «Везина Трофи», как самому лучшему вратарю сезона-2016/17, достался голкиперу «Коламбуса» Сергею Бобровскому.Годро обошел Тарасенко в борьбе за «Леди Бинг Трофи»В ночь с 21 на 22 июня в Лас-Вегасе прошла церемония вручения индивидуальных призов НХЛ, так приз «Леди Бинг Трофи», как самый примерный игрок джентельменского поведения, получил форвард Джонни Годро.Крэйг Андерсон стал обладателем «Билл Мастертон Трофи»В ночь с 21 на 22 июня в Лас-Вегасе прошла церемония вручения индивидуальных призов НХЛ, так «Билл Мастертон трофи», как самый преданный хоккею игрок в сезоне-2016/17, получил голкипер «Оттавы» Крэйг Андерсон.«Джек Адамс Эворд» достался наставнику «Коламбуса» ТортореллеВ ночь с 21 на 22 июня в Лас-Вегасе прошла церемония вручения индивидуальных призов НХЛ, так «Приз Джека Адамса», как лучший тренер сезона-2016/17, получил наставник «Коламбуса» Джон Торторелла.Остон Мэттьюз – лучший новичок НХЛ в сезоне-2016/17В ночь с 21 на 22 июня в Лас-Вегасе проходит церемония вручения индивидуальных призов НХЛ, так «Колдер Трофи», как лучший новичок сезона-2016/17, получил нападающий «Торонто» Остон Мтэттьюз.Брент Бернс признан лучшим защитником НХЛ минувшего сезонаВ ночь с 21 на 22 июня в Лас-Вегасе проходит церемония вручения индивидуальных призов НХЛ, так «Норрис Трофи», как лучший защитник, получил игрок «Сан-Хосе» Брент Бернс.Патрис Бержерон завоевал «Селки Трофи»Сегодня, 22 июня в Лас-Вегасе проходит церемония вручения индивидуальных призов НХЛ, так «Селки Трофи», как лучший нападающий оборонительного плана, получил игрок «Бостона» Патрис Бержерон.Макдэвид стал обладателем «Тед Линдсей Эворд»Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид выиграл «Тед Линдсей Трофи», как лучший хоккеист сезона по итогам голосования членов профсоюза.«Вегас» представил форму на дебютный сезон в НХЛ (фото)Новичок НХЛ «Вегас Голден Найтс» представил форму на дебютный сезон. Об этом сообщает официальный твиттер клуба.
Футбол
Тим Кэйхилл: Стадион в Петербурге прекрасный, поле в порядке,а все удобства – первоклассные
Футбол
Ахмед Муса может вернуться в ЦСКА
Футбол
Александр Бубнов: Сборной России не хватает поставленной игры в атаке
Футбол
Виктор Онопко: У Игнашевича и Фернандеса восстановление проходит хорошими темпами
все новости
Вашингтон
Вашингтонкалендарьстатистика
Александр Овечкин
Александр Овечкинвсе новости
НХЛ
НХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости