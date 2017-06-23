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Россия вернет Радулова из Канады? В борьбу за форварда включились клубы КХЛ

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Александр Радулов
Александр РадуловФото: Gettyimages.ru

Обозреватель «Советского спорта» рассуждает, где продолжит карьеру яркий игрок Александр Радулов.

Совсем скоро мы узнаем, где продолжит карьеру Александр Радулов. Развязка наступит в ближайшие дни.

Ситуация сейчас выглядит так – агент Радулова ведет переговоры с «Монреалем». Как сообщает канадское информагентство TSN, сторона клуба в идеале хотела бы подписать четырехлетний контракт на $5-6 млн в год. Но инсайдер Даррен Дрэгер сообщает, что Радулов хочет получить соглашение на шесть лет со средней зарплатой в $7 млн за сезон.

С учетом того, что форварду исполнится 5 июля уже 31 год, это выглядит рискованной сделкой. К тому же «Монреаль» на днях подписал шестилетний договор с 22-летним Джонатаном Друэном, который был выменян из «Тампы». А еще нужно переподписать Алекса Гальченюка, Андрея Маркова. Вот по защитнику Никите Нестерову все понятно – «Монреаль» не делает ему предложение и отпускает россиянина. В принципе можно найти свободные деньги и на Радулова. Но переплачивать ему точно никто не станет.

И что тогда?

«Монреаль» может обменять права на Александра, когда пройдет драфт новичков НХЛ. Все генменеджеры лиги соберутся в Чикаго, и в эти дни традиционно проходит много сделок.

Обмен этот нужен только для того, чтобы приоритетно вести переговоры с Радуловым. Он и так 1 июля станет неограниченно свободным агентом и сможет подписать контракт с любым клубом лиги. Например, с «Вегасом», которому нужно усиливать атаку. Или с какой-то другой командой НХЛ. Но если в Северной Америке никто не даст желаемые деньги, а это у Радулова стоит во главе угла…

Тут будет самое интересное.

Тогда Радулов наверняка захочет вернуться в КХЛ, где получит гораздо больше денег и сможет сыграть на Олимпиаде. Вряд ли это главная мечта Саши, потому что последний раз за сборную на большом турнире он выступал в 2014 году. Но надо понимать, что деньги в КХЛ в основном не зарабатываются, а даются. И возвращение Радулова станет частью большого национального проекта.

Итак, где может оказаться Радулов? Давайте прикинем.

СКА

Из питерского клуба уже уехал Вадим Шипачев, подписавший контракт с «Вегасом». Скоро услышим о том, как Евгений Дадонов и Илья Ковальчук найдут работу в НХЛ. Освобождается много денег, да и по составу СКА уже не выглядит фаворитом сезона. Вот почему активно ведутся переговоры с Евгением Кузнецовым – форварда «Вашингтона» хотят вернуть в Россию под Олимпиаду. Но если это не удастся, почему бы не подписать Радулова? Финансы на него найдутся, Санкт-Петербург он любит, с Олегом Знарком сработается.

ЦСКА

Вернуться туда, откуда Александр Радулов уехал год назад? Для ЦСКА такой вариант выглядит заманчиво, ведь тогда армейский клуб станет железобетонным фаворитом сезона. Да и в команде теперь нет Дмитрия Квартальнова, от чьего прямолинейного стиля хоккея так устал Радулов. Да, деньги на такого игрока можно найти всегда. Правда, ЦСКА и так потратил слишком много на рынке в это межсезонье.

«Салават Юлаев»

Появился слух, что Радулов может вернуться в команду, за которую выступал с 2008 по 2012 годы. Уфа взяла курс на перестройку, деньги под Александра можно найти на уровне руководства республики. Правда, тогда клубом руководили Вячеслав Быков и Игорь Захаркин, а сейчас у руля стоит финн Эркка Вестерлунд со своим штабом. Вряд ли Радулов идеально найдет с ним общий язык – и речь не о финском или английском языке.

«Ак Барс»

Этот вариант маловероятен, хотя в Казани смогли бы найти деньги под Радулова. Но строгий оборонительный хоккей Зинэтулы Билялетдинова – это еще хуже, чем схемы Вестерлунда. Что будет делать Александр Радулов в «Ак Барсе» - представить трудно. Как-то он не вписывается в эту команду, хотя потянуть его смогут.

«Авангард»

Омский клуб входит в большую шестерку, но деньги там считают. Прошли те времена, когда могли дать трехлетний контракт Яромиру Ягру на $7-8 млн в год. Курс доллара уже другой, а требования Александра Радулова можно понять – это $8-10 млн за сезон. Трудно представить, что Омск захочет дать такие деньги колоритному форварду.

«Магнитка»

Ожидается, что Данис Зарипов вернется в «Ак Барс». А что если собрать чудо-тройку Мозякин – Коварж – Радулов? Выглядит это заманчиво, да и хозяин клуба Виктор Рашников чисто теоретически мог бы это сделать. Но вообще «Металлург» славен тем, что идет на такие авантюрные варианты. Проще не платить громадные деньги Радулову, а среди своей молодежи воспитать нового Малкина.

Внимательнее изучая все варианты, мы видим в КХЛ только два реальных пути для Радулова – СКА и «Салават Юлаев». Но в ближайшие 10 дней вся стратегия Александра и его агента будет лежать в плоскости НХЛ. Еще есть шанс получить хороший контракт в Америке. Если бы Радулов однозначно хотел вернуться в Россию, то уже давно бы это сделал.

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