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Роналду не вернется в «Манчестер Юнайтед». Главные события еврофутбола

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Криштиану Роналду
Криштиану РоналдуФото: Gettyimages.ru

«Советский спорт» представляет главные события в мире зарубежного футбола за последние пять дней.

Скандал в «Милане»

Голкипер сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма отказался продлевать контракт, который истекает летом 2018 года.

Джанлуиджи Доннарумма
Джанлуиджи ДоннаруммаФото: Gettyimages.ru

Известно, что пролонгация соглашения с 18-летним вратарем является главной целью руководства, однако, на решение юного игрока повлиял его агент – Миной Райола.

Оказывается, перед тем, как сообщить эту новость клубу, Райола провел встречу с представителями «Ювентуса», что вызвало настоящую ярость у боссов «россонери».

Позже Райола сообщил, что его клиенту угрожают расправой, а генеральный директор «Милана» Марко Фассоне опроверг слова агента, рассказав всю правду о переговорах с Доннаруммой. 

По словам функционера, 5 млн евро за сезон не устраивают итальянца который отправился в составе молодежной сборной на чемпионат Европы. Кстати, именно там голкипер «Милана» подвергся критике фанатов, которые закидали его штрафную фальшивыми купюрами.

Выбор в Манчестере

Наставник «горожан» Хосеп Гвардиола уже успел пригласить игроков почти на 100 млн евро. В стан английского клуба прибыли полузащитник Бернарду Силва из «Монако», а также голкипер Эдерсон из «Бенфики». Но это только начало...

Известно, что испанский специалист планирует серьезно усилить атакующую линию. Пресса сообщала об интересе Гвардиолы к Пьеру-Эмерику Обамеянгу из дортмундской «Боруссии», который стал в минувшем сезоне лучшим бомбардиром бундеслиги. 

Сейчас ситуация повернулась в другую сторону – Хосеп хочет воспользоваться ситуацией Алексиса Санчеса в лондонском «Арсенале», которого пригласил когда-то в «Барселону».

Хосеп Гвардиола и Алексис Санчес
Хосеп Гвардиола и Алексис СанчесФото: Gettyimages.ru

Отметим, что интерес «Манчестер Сити» Обамеянг подтвердил этой зимой, но его трансфер не состоялся из-за «Боруссии», которая решила сохранить его на следующий сезон.

Интересно, что капитан «Сити» Давид Силва сообщил в интервью, что клуб готовится пригласить еще пару звездных игроков.

Согласие Матича

Главный тренер «Челси» Антонио Конте очень хочет видеть в своей команде одного из лидеров «Монако» – Тьемуэ Бакайоко. Клубы близки к договоренности, а сумма трансфера составит 35 млн евро.

Судя по всему, эта новость заставила хавбека «синих» Неманью Матича подумать о смене клубной прописки. 

Наставник «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью готов принять игрока сборной Сербии в своей команде. Последний, кстати, пригласил полузащитника в лондонский клуб, будучи наставником «Челси». Моуринью и Матич прекрасно знают друг друга, а «красным дьяволам» как раз нужно укреплять центральную линию.

Неманья Матич и Жозе Моуринью в «Челси»
Неманья Матич и Жозе Моуринью в «Челси»Фото: Gettyimages.ru

Недовольство Левандовски

Форвард сборной Польши Роберт Левандовски собирается покинуть мюнхенскую «Баварию» этим летом. Оказывается, игрок получил предложения от «Челси» и «Манчестер Юнайтед», но действующий чемпион Германии не собирается расставаться со своим бомбардиром.

Роберт Левандовски
Роберт ЛевандовскиФото: Gettyimages.ru

«Бавария» выступила с официальным заявлением, отметив, что обратится в ФИФА, если заинтересованные клубы не перестанут вести переговоры с нападающим без ее ведома.

По информации СМИ, Левандовски недоволен отношением со стороны главного тренера «Баварии» Карло Анчелотти. Также поляк считает, что партнеры по клубу не посчитали нужным помочь ему выиграть гонку за звание лучшего снайпера бундеслиги.

Спектакль Роналду

Капитан сборной Португалии обвиняется в уклонении от уплаты налогов, однако нападающий не признает себя виновным и намерен доказать это в суде. При этом Роналду собирается покинуть мадридский «Реал», поскольку считает, что клуб не встал на его защиту.

Позже президент «сливочных» Флорентино Перес выступил с заявлением по этому поводу, а некоторые источники сообщили, что Роналду остался доволен речью функционера и готов пересмотреть свое решение покинуть клуб. 

Криштиану Роналду и президент «Реала» Флорентино Перес
Криштиану Роналду и президент «Реала» Флорентино ПересФото: Gettyimages.ru

Сейчас сборная Португалии находится в России на Кубке конфедераций. По информации СМИ, защитник «Реала» Пепе, который покинет клуб этим летом, уговаривает Роналду перейти в «ПСЖ».

По другим источникам, «Манчестер Юнайтед» очень хочет вернуть Криштиану, но против этой идеи выступает наставник «красных дьяволов» Жозе Моуринью.

Оказывается, последний предлагает на эти деньги приобрести лидера «Барселоны» Неймара, который совсем недавно заявил, что мечтает поиграть в АПЛ, а «МЮ» входит в число его любимых клубов.

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