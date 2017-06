Роналду не вернется в «Манчестер Юнайтед». Главные события еврофутбола

«Советский спорт» представляет главные события в мире зарубежного футбола за последние пять дней.

Голкипер сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма отказался продлевать контракт, который истекает летом 2018 года.

Известно, что пролонгация соглашения с 18-летним вратарем является главной целью руководства, однако, на решение юного игрока повлиял его агент – Миной Райола.

Оказывается, перед тем, как сообщить эту новость клубу, Райола провел встречу с представителями «Ювентуса», что вызвало настоящую ярость у боссов «россонери».

Позже Райола сообщил, что его клиенту угрожают расправой, а генеральный директор «Милана» Марко Фассоне опроверг слова агента, рассказав всю правду о переговорах с Доннаруммой.

По словам функционера, 5 млн евро за сезон не устраивают итальянца который отправился в составе молодежной сборной на чемпионат Европы. Кстати, именно там голкипер «Милана» подвергся критике фанатов, которые закидали его штрафную фальшивыми купюрами.

