Ну проиграл Федор Емельяненко. И что теперь? Колонка Сергея Ващенко

Обозреватель «Советского спорта» Сергей Ващенко — о поединке Федора Емельяненко и Мэтта Митриона, который состоялся 25 июня в Нью-Йорке на легендарной арене «Мэдисон-сквер-гарден».



Что-то в последнее время не хватает фарта российскому спорту.

Десять дней назад лучший российский боксер Сергей Ковалев вновь проиграл американцу Андре Уорду в реванше и вновь без скандала не обошлось.

Вчера сборная России по футболу с треском провалилась на домашнем Кубке конфедераций, потерпев второе поражение на групповом этапе, на этот раз от команды Мексики (1:2).

Вот смотрел вчера, как ошибался наш голкипер Игорь Акинфеев на выходе из ворот во втором тайме и подумал: «Ну да Бог с ней, с этой футбольной командой. Никогда особо играть не умели. Вот завтра Федор дерется, в ММА Россия смотрится неплохо. Вот за него и поболеем».

Честно говоря, несмотря на то, что Емельяненко уже 40 лет и на то, что последний бой (против Мальдонадо) он провел не ахти как (победа по очкам), казалось, что Мясная голова Мэтт Митрион не должен доставить ему каких-то проблем. В карьере Митриона не было соперников уровня Федора и, поэтому, для него это был шанс заявить еще раз о себе на весь мир. Еще до боя он говорил, что нокаутирует легенду ММА. К нашему большому сожалению, он свои мечты воплотил в реальность.

Емельяненко поехал тренироваться в Голландию, оттачивать бойцовскую технику. Что-то подсказывало, что Федор все-таки в бою против Митриона будет использовать свое фирменное самбо: болячки, удушение, неприятные зажимы и все в этом роде. Но до этого так и не дошло.

Первую минуту боя бойцы не совершали никаких технических действий, а потом, видимо, обоих осенило — надо же драться, людям зрелище показать. И оба одновременно нанесли удары и синхронно упали. Обоюдный нокаут — зрелище первоклассное, но бывает крайне редко в ММА. Этого являения не произошло и сейчас. Пропустили — упали — поднимались... Но американец оказался быстрее — добил Федора в партере. Тут шансов выпутаться было крайне мало, такая туша прижала... Вот если бы Федору было 27, а не 40... Мэтту хватило 74 секунды и десяток ударов, чтобы одержать победу над Последним императором.

Федор лежал на настиле и ему прямо к центру «клетки» принесли табурет. Помогли подняться, сесть... В уме пролетело - «пенсия». Но в слух говорить об этом не хотелось. Посидел перед телевизором молча, вспомнил былые победы и понял, что подобного уже никогда не будет.

Тяжело смотреть, когда проигрывают звезды спорта, герои детства, как они стареют, как теряют физическую форму. Но от этого никуда не уйти. Всему рано или поздно приходит конец. Жизнь не щадит никого и ничего. А стоит ли Федору завершить карьеру, решать только ему и никому больше. Но нужно сделать очень важный выбор: деньги или здоровье. И что-то подсказывает, что Федор как человек религиозный, все-таки выберет второй вариант.

Очевидно, Емельяненко в ближайшее время не будет делать каких-то заявлений о своем будущем. Он посоветуется с женой, со своей командой, с тренерами, а только потом примет решение.

У него контракт с Bellator еще на несколько поединков. Но он может его аннулировать без каких-либо компенсаций. В любом случае, Федор Емельяненко навсегда останется лучшим тяжеловесом в истории ММА. Он был непобежденным десять лет. Не думаю, что этот результат кто-то когда-то превзойдет. Ну проиграл он Митриону. Ну, и что теперь? Это спорт и жизнь продолжается.

В последнее время уровень российского ММА в глаза американского зрителя заметно упал. Свои пояса в Bellator потеряли Александр Шлеменко, Андрей Корешков и Виталий Минаков. Сергей Харитонов и Федор Емельяненко проигрывают дебютные поединки в лиге Bellator. Хабиб Нурмагомедов подходит к титульному поединку в UFC расхлябанно: проводит неправильную весогонку и попадает в больницу с сильнейшим обезвоживанием.

Подумал об этом, а потом вспомнил о поражении Сергея Ковалева, о вылете сборной России с Кубка конфедераций, о всевозможном допинге в российском спорте, о неудачах хоккейной команды, о том, что российские теннисисты давно ничего не выигрывали, о Данииле Квяте, который почему-то до сих пор является пилотом «Формулы-1».

Подумал и понял, что переживать за наших спортсменов нужно в ограниченных количествах. Нервов не хватает. Нужно дозировать просмотр профессионального спорта в нашей жизни. А еще лучше самому заняться своей физической подготовкой.