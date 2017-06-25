Укротили львов. Резервный состав Германии выходит в полуфинал

Сборная Германии победила Камерун и вышла в полуфинал Кубка конфедераций, где сыграет с Мексикой.

Дилемма Лева

На пресс-конференции Йоахим Лев назвал матч с Камеруном самым сложным, заявив, что сочетание быстрых и выносливых игроков соперника уникально. Хотя главного тренера наверняка больше волновала расслабленность собственных футболистов. Германии было достаточно ничьей, чтобы выйти в полуфинал. Второй проблемой Лева стал стартовый состав. Перед Кубком конфедераций, да и во время турнира немецкий специалист заявлял, что даст сыграть всем 23-м футболистам. Однако теперь, когда стало понятно, что Германия своим резервным составом вполне может побороться за титул, Лев не столь уверен в полезности ротации. С одной стороны, как минимум пять игроков почти не получали времени на поле, с другой - пора наигрывать состав на полуфинал, ведь немцам выпадает либо чемпион Европы Португалия, либо поймавшая кураж Мексика.

Лев выбрал смешанный вариант: слишком много изменений вносить не стал, но дал сыграть с первых минут защитнику Платтенхардту и полузащитнику Демирбаю, а в атаке вышел Тимо Вернер. При этом первым номером остался тер Штеген. На вратарской позиции решили не рисковать.

Тренер сборной Камеруна, в двух первых матчах выпускавший один и тот же состав, на этот раз сделал одно изменение в полузащите. Хотя вряд ли это поможет команде забивать больше голов. Главная проблема Камеруна – отсутствие топового форварда. И никакой Винсент Абубакар эту проблему решить не способен, хоть его и ценят в Европе.

Зрители – за Камерун

На удивление первые десять минут матча остались за Камеруном. Хотя в предыдущих двух встречах африканцы так нервничали, что полностью проваливали стартовый отрезок. А теперь практически не давали немцам выйти со своей половины поля и наконец-то оправдали прозвище «неукротимые львы». Защитникам немцев оставалось ложиться под удары Абубакара и Бассогога, да судорожно выбивать мяч куда попало. Помогали и трибуны – большая часть скандировала: «Камерун! Камерун!» Похоже, немцы в Сочи – не самая популярная сборная.

Весь первый тайм футболисты Германии пытались сыграться – ротация Лева в этот раз не пошла на пользу; оттого в атаке появлялись то Киммих, то Руди, то Джан. А вот нападающего Тимо Вернера было незаметно.

Самым неукротимым из львов в первой половине стал Кристиан Бассогог, уехавший зарабатывать на жизнь в Китай после успешного для него Кубка Африки. У Камеруна была только одна проблема - никак не удавалось опасно пробить в створ ворот тер Штегена. На последних минутах полузащитник Ангисса мог открыть счет, и будь в воротах Бернд Лено, так бы и случилось. Ну а тер Штеген выручил.

Помог ли видеоассистент?

А вот Ондоа выручить не сумел. В самом начале второго тайма дебютант Демирбай открыл счет. Какие волшебные слова сказал в перерыве Лев, чтобы немцы так рванули вперед во втором тайме? Пообещал взять на ЧМ-2018 особенно отличившихся? Впрочем, энтузиазм быстро увял. Если уж для выхода в полуфинал достаточно было ничьей, то при счете 1:0 можно чуть-чуть расслабиться.

Оживились команды после столкновения Мабуки и Джана. Немец с такими муками катался по газону, что колумбийский рефери Вилмар Ролдан отправился смотреть повтор эпизода. Смотреть пришлось дважды. Даже на видеоповторах судья не сразу разглядел, стоит ли удалять камерунца. Посоветовавшись со всеми присутствующими на стадионе арбитрами, Ролдан все-таки показал Мабуке красную карточку. Чем очень возмутил всю скамейку сборной Камеруна.

Пока соперник не очухался, немцы забили второй гол. Камерун смог отыграть один мяч, Абубакар неожиданно пробил тер Штегена. Правда счет продержался недолго, уже в следующей атаке Вернер делает дубль. Сборная Германии выходит в полуфинал, и как и хотела, остается в Сочи еще на несколько дней.