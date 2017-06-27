Илья «Lil» Ильюк: Все деньги вкладываю в свой семейный бизнес

Илья «Lil» Ильюк

Во время турнира EPICENTER: Moscow по Dota 2 нам удалось встретиться с одним из самых популярных игроков в этой дисциплине – Ильей Ильюком из Virtus.pro. Разговор состоялся еще до завершения турнира, но несмотря на это получился очень искренним и ярким.

Илья Ильюк. 21 год. Место рождения Киев. Профессиональный игрок в Dota 2. Илья Ильюк, также известный как Lil, является одним из самых перспективных игроков на профессиональной сцене Dota 2. Его киберспортивная карьера началась в сентябре 2014 года.

«Никогда не жалею о своих высказываниях»

– Илья, вы один из лидеров самой успешной команды по Dota 2 в СНГ прямо сейчас, чувствуете ответственность из-за этого?

– Я чувствую ответственность перед собой и своими напарниками по команде. Если говорить про фанатов, это не ответственность, а определенное давление: они ждут от нас 100% побед. Важно понимать, что в киберспорте, как и в спорте, всегда что-то может пойти не так и любая команда может проиграть. Поддержка аудитории важна при любом исходе игры.

– Вы частенько довольно резко высказываетесь в соц. сетях по тем или иным вопросам. Это эмоции?

– На самом деле я эмоциональный человек, но я очень редко проявляю свои эмоции. Большинство вещей, которые я пишу – это мои мысли в конкретный момент. Иногда это просто шоу.

– Не жалеете потом о тех или иных высказываниях?

– Нет. Никогда.

– Недавно на своей страничке Вконтакте Вы написали, что даже не представляете, что надо было сделать в финале киевского мейджора чтобы победить. Неужели, OG так были сильны?

– Мы понимаем, что OG не самая сильная команда.. Здесь я имел в виду ситуацию, когда постфактум ты смотришь на результат игры и кажется, что мог бы сделать лучше, и мы могли выиграть этот финал. А потом вспоминаешь свои мысли, ощущения и свое состояние во время той игры и понимаешь, что конкретно в тот момент, когда ты играл в эту игру, лучше быть не могло. Забавно, что много людей реально считают, что мы проиграли потому, что OG были сильны.

Если смотреть игры, то мы вели почти на четырех из пяти картах и просто так получилось, что мы где-то не доиграли, где-то ошиблись и отдали финал. Я бы не сказал, что это заслуга команды OG.

– Этот финал можно назвать самым обидным в вашей карьере?

– Думаю, что да.

– Что для вас значит играть на крупных LAN-турнирах по Dota 2 в России, коим является Эпицентр?

– На самом деле это очень круто. Это совсем другие ощущения и эмоции, потому что огромное количество фанатов приходят на нас посмотреть. Постоянно проводятся турниры в Азии, Америке и Европе, но почти нигде во время нашей игры никто не скандирует Virtus.pro, другое дело здесь. Когда в СНГ проходят турниры – это очень здорово.

– Во время игр вы находитесь в звуконепроницаемых кабинках, для вас важна поддержка зала? Вы ее чувствуете?

– Конечно. Они не полностью звуконепроницаемые. Ты чувствуешь, как дрожит эта кабинка от того, что люди отдают свою энергию. Стоит лишь поднять глаза и видишь, как весь зал за нас болеет.

– Вы были на многих турнирах, как вообще оцените организацию Эпицентра по десятибалльной шкале?

– Если смотреть с перспективы игрока, то пока это 8 из 10. Единственная проблема с турниром – нестабильный интернет, а все остальное хорошо продумано и сделано.

«Когда я почувствую, что достаточно, тогда, наверное, уйду»

– Недавно вы стали обладателем Кубка России по киберспорту. Коллекционируете трофеи. Можете быть дома какая-то полочка есть для них?

– Обычно кубки отдавали организации и они стоят в в офисе, а дома у меня нет никаких трофеев. Есть одна медаль с Кубка России. Это, наверное, единственный турнир, где нам давали медали.

– Если не брать Virtus.pro, какая самая сильная команда по Dota 2 на данный момент в мире?

– В данный момент – это Evil Geniuses. Мы можем с ними пободаться, но пока они немного переигрывают. Это редкий пример той команды, с которой надо будет что-то придумывать. Обычно мы даже не готовимся к другим командам, потому что понимаем, что мы можем их просто переиграть на индивидуальном скилле, на каких-то макроидеях. А вот EG – исключение.

– А отдельного киберспортсмена можете выделить?

– Сложно выделить какого-то киберспортсмена, потому что у каждого есть свои сильные и слабые стороны. Например, в моей команде есть два гениальных игрока в миде и на керри, они очень круто жмут, очень хорошо понимают игру, но когда идет эмоциональное давление, например, пятая карта мажора, они начинают немножко проседать. Есть другие игроки, в той же команде Evil Geniuses, которые, возможно, хуже играют, хуже понимают игру в каких-то моментах, но они более устойчивы психологически, а это очень важная составляющая успеха.

– Если верить информации, то Вы в Dota профессионально уже 3 года. Насколько еще готовы задержаться в дисциплине именно профессионально?

– Я не люблю планировать, тем более киберспорт очень быстро меняется. Сегодня это одна игра, завтра выходит патч и это другая игра, а послезавтра может вообще надоесть играть, все очень быстро меняется. Я буду выступать пока не перестанет нравится. Когда почувствую, что достаточно, тогда, наверное, уйду.

– А вы сейчас также получаете удовольствие от игры, как три года назад, когда пришли? Или это стало просто профессией?

– Это профессия, только сейчас совсем другие эмоции. Я помню свой первый турнир, это было что-то непередаваемое, я семь лет сидел дома в четырех стенах перед монитором, а здесь я был на сцене и за моей игрой наблюдали пять тысяч болельщиков. Со временем привыкаешь ко всему в жизни, также и к игре на сцене. Мы хотим выигрывать каждую игру, и выкладываемся на каждом турнире, но при этом понимаем, что самый главный турнир будет через два месяца.

– Кстати, а сколько у вас часов уже наиграно в Dota?

– Больше 15 тысяч.

– Всегда было интересно узнать, а киберспортсменам интересно выбивать скины, своего героя менять, прокачивать пропуск и т.д.?

– Конечно. У всех есть такая мания, чтобы персонаж круто выглядел. Иногда Valve выпускает артефакты, которые меняют анимации или еще что-то и это упрощает игру, а также немного ее дисбалансит. Иногда ради этих целей приходится прокачивать тот же пропуск Интернешнла, а иногда просто приятно, когда герой красиво выглядит.

– Есть ли самый любимый герой в игре, с которым вы себя ассоциируете?

– Мне сложно назвать. Мой любимый персонаж – это Visage, я сыграл на нем больше тысячи игр, и мне он очень нравится по всем параметрам. Больше никого выделить не могу, персонажей, которые мне импонируют, много.

«Я запретил маме работать и полностью ее обеспечиваю»

– Стандартный вопрос: В начале карьеры родители осуждали ваш выбор профессии?

– Конечно. Я потратил на игру примерно 10 лет. Первые семь лет я просто играл ради удовольствия, а потом понял , что мне нужна какая-то отдача от игры. Тогда началась моя профессиональная карьера. Впервые я ощутил поддержку семьи, когда заработал деньги на турнире. Это были небольшие деньги и мой первый турнир в Москве, тогда команда получила 20 тысяч долларов призовых. В детстве у меня всегда были ограничения, мне разрешали играть сначала два, затем четыре часа в день. Выходные можно было проводить чуть больше времени за компьютером. Сейчас мнение семьи изменилось: родственники следят за моими выступлениями и гордятся победами.

– Как я понимаю, вы заработали относительно огромные деньги в киберспорте. Вас можно назвать состоятельным человеком?

– Я думаю в какой-то мере можно, все зависит от потребностей. Я не могу себе позволить жить в доме в Майами и кататься на дорогой машине. Но я рад, что могу себе позволить такси, кино и ту жизнь, которой я живу.

– В Щелково просто жить? На улицах не останавливают?

– Я не так часто бываю на улице и в Щелково, потому что постоянно в разъездах, на турнирах, на тренировках на буткемпе и т.д. Но останавливают, бывает, на самом деле везде.

– Если взять ваш месячный доход, то какая доля его завязана на вашем окладе в команде?

– Бывают разные месяцы. Многое зависит от призовых на турнирах. В среднем процентов 10-20.

– У вас есть какие-то личные спонсоры?

– Личных контрактов пока нет.

– Вкладываете деньги во что-то?

– Я сейчас все вкладываю в свой семейный бизнес и там постоянно деньги в обороте. Я помогаю родным и близким, запретил маме работать и полностью ее обеспечиваю. Регулярно даю деньги на благотворительность, например, на лечение больных детей. Я концентрируюсь на будущем.

– Илья, вы ставите цели себе или нет?

– Мне нравится ставить цели, хотя не всегда в этом есть смысл. Цели могут быть разными – познакомиться с девушкой, выиграть у EG, выиграть Эпицентр, попасть на Интернешнл, выиграть Интернешнл. Вся моя жизнь – это постановка целей и их достижение.

«Все считают, что у меня нет отбоя от девушек, и поэтому они даже не пытаются»

– На личную жизнь хватает времени?

– Сложный вопрос. Dota занимает много времени и на общение его почти не остается. Я могу рассказать интересную историю. Я познакомился в интернете с девушкой и мы начали встречаться. Встречались полгода, но это совпало со спадом в карьере. Я выступал в команде другого уровня, мы не смогли отобраться ни на один турнир, сидели дома. В этих условиях я мог в нормальном режиме общаться с девушкой, уделять ей достаточно времени.

– И чем все закончилось?

– С той девушкой мы в итоге расстались, меня пригласили в команду, и сейчас мы постоянно ездим на соревнования в Европу, Америку, Азию, на буткемп в Краснодар. В условиях постоянных путешествий и перелетов сложно построить отношения. Я не верю в отношения на расстоянии, но потенциально формат «неделю дома – неделю на турнире» может сработать.

– А какой формат отношений идеальный по-вашему?

– В моем представлении идеальные отношения – это когда люди развиваются независимо друг от друга, когда есть время и возможность – пересекаются и взаимодействуют.

– Вы сейчас очень популярны и, думаю, что нет отбоя от девушек

– Это заблуждение и стереотипы. Все считают, что у меня нет отбоя от девушек, и поэтому они даже не пытаются. На самом деле мне никто не пишет.

– Какая спортивная цель у вас сейчас самая главная?

– В Dota – выиграть Интернешнл. Я не играю ради титулов и ради денег. Я играю ради игры и ради атмосферы, ради того, что испытываю, когда нахожусь рядом со своими друзьями, со своей командой. Это самые близкие люди в моей жизни. Для меня важно идти вперед вместе, вместе преодолевать сложности, выигрывать и проигрывать игры, обсуждать победы и неудачи, проводить время вместе. Все это гораздо ценнее, чем победы на любых турнирах. Цель – быть в команде, просто жить и чтобы все продолжалось так, как есть.