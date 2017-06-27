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Российский футбол #надонышке, или Чем Шурыгина хуже Кокорина и Дзюбы?

Степан Чаушьян
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Российский футбол #надонышке, или Чем Шурыгина хуже Кокорина и Дзюбы?
Фото: «Советский спорт»

О времена! О нравы! «Советский спорт» разговаривает с Дианой Шурыгиной о футболе! куда мы катимся?! Осталось только порнозвезду какую-нибудь… А, нет, это уже было – заезженная тема для нашего футбола.

Если честно, когда мне во время комментирования матча сборных России и Мексики во время просмотра игры на футбольной лодке «Советского спорта» сказали подойти к некоей Диане Шурыгиной задать ей пару вопросов о футболе, я смутно представлял, кто это такая. Не слышать о ней я не мог – человек по поисковым запросам в интернете обогнал Путина. Да, появлялась в программе «Пусть говорят». Да, было там что-то про изнасилование. Но не больше. Подошел и спросил. Еще я спрашивал про футбол детей, редакторов глянцевых журналов, блондинок, фигуристов, керленгисток и даже бармена – такой уж формат у подобных мероприятий.

Сегодня вокруг самого факта разговора с Шурыгиной (никакого «интервью», кстати, не было – пара вопросов) раздули настоящий скандал. Пришлось узнавать, что это за особа такая – с кем же я все-таки имел несчастье пообщаться? Так я узнал про рейтинги, которые собирает эта девушка на федеральном телеканале. Узнал про фразу «на донышке», или #надонышке, как ее сейчас модно писать – с хэштегом.

Почему-то подумалось, что именно эта фраза отлично описывает то, что происходит с нашим футболом: беспредел на стадионе в Петербурге, игра клубов в еврокубках, сборная России на Кубке конфедераций, обвинения в допинге, судейские скандалы, 63-е место в рейтинге ФИФА. В общем – #надонышке.

И в том, что вытворяют такие попсовые персонажи, как Кокорин и Дзюба, в своих «сторис» в инстаграме, должны рассуждать никак не Валерий Газзаев с Евгением Ловчевым. Это – вотчина Дианы Шурыгиной – отличная тема для передачи «Пусть говорят». Игру сборной такими темпами, к сожалению, скоро в пору будет комментировать тоже ей. Хайп – одним словом.

И, ведь, не поверите, на Диану Шурыгину россияне хотят смотреть даже больше, чем на сборную России. Это было видно хотя бы по тому, как вела себя очень даже целевая публика на нашем корабле, когда я в микрофон сказал, что рядом стоит эта особа. Народ реально наперегонки кинулся от большого экрана, чтобы успеть заснять на свои телефоны «селебрети» из «ящика».

Хотят больше видеть Шурыгину и в масштабах страны. Чтобы понять это, достаточно потратить пару минут, чтобы найти в открытом доступе данные по телевизионной аудитории. По данным сайта Mediascope матч-открытия Кубка конфедераций, в котором встречались Россия и Новая Зеландия собрал рейтинг 3,3% от общей аудитории по России в городах с населением более 100 тысяч человек. Доля той трансляции (процент зрителей от общего количества людей с включенным в момент игры телевизором) составила 14,4%.

Для примера первый выпуск передачи «Пусть говорят» с Дианой Шурыгиной показал рейтинг 6,3% и долю 17,6%. Но это не показательно, ведь о сборной России на момент начала матча знали все, а историю Шурыгиной перед первым эфиром – никто. Второй выпуск этой же передачи с этой же героиней собрал уже рейтинг 7,1% и долю 19,6%.

Общероссийских данных по двум другим играм сборной России пока нет. Зато есть московские исследования по самому громкому матчу всего группового турнира в рамках нашей страны – по игре Россия – Португалия. Обычно разница между общероссийскими и московскими данными не так велика. Так вот, в Москве матч России и Португалии собрал у телевизоров 7,0% от общей аудитории – рейтинг. Игру смотрели 25,3% из тех, у кого в этот момент был включен телевизор – доля.

По доле, конечно, сборная России Диану Шурыгину сделала. Но надо учитывать, что это был будний день, а матч стартовал в 18:00, когда все только готовились покинуть свои рабочие места. Поэтому телеканалы и рекламодатели больше обращают внимание на рейтинг – более объективный показатель, который не зависит от времени суток и дня недели.

Зато футбол вновь сумел обогнать хоккей – по рейтингу – 7,0% у игры Россия – Португалия против 6,3% у матча Россия – Канада на чемпионате мира в мае. По доле, правда, хоккей оказался немного впереди – 28,5% в субботу в 18:00 против 25,3% в среду в 18:00.

Пора что-то делать, а то такими темпами мы очень скоро увидим в программе «Пусть говорят» не Шурыгину, не жен футболистов, как два года назад перед ЧМ-2014, а сборную России – Кокорин с Дзюбой и Станислав Черчесов уже туда стучатся с хэштегом #рукаусы - у нас же в футболе больше обсуждать нечего.

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