Мигель Данни и штаны «Динамо». Колонка Сергея Микулика

Обозреватель «Советского спорта» – о том, почему Мигель Данни выбрал «Славию», а не «Динамо».

Председатель ВФСО «Динамо» Владимир Стржалковский озвучил задачу на сезон, поставленную им перед вернувшемся в РФПЛ ФК «Динамо»: не порвать штаны.

– Нужно оказаться в диапазоне с 8-го по 12-е место в таблице. Не надо шагать слишком широко, рискуя порвать штаны и ничего не добиться.

Чувствуется, что над этим текстом кто-то долго и вдумчиво работал. Это вам не прямо в лоб: наша цель – избежать переходных игр. Так было бы не по-динамовски.

Как только это программное заявление г-на Стржалковского стало достоянием широкой общественности, сразу стало ясно, почему Данни предпочел «Динамо» чешскую «Славию». Португалец ведь получил послание из динамовского офиса: дорогой Мигель, будем искренне рады вновь видеть Вас в наших бело-голубых рядах и надеемся, что Вы поможете добиться поставленной нашим высшим руководством цели: войти в дюжину сильнейших команд страны.

И подумал тогда Данни: вот же фанатье никак угомониться не может. Девять лет прошло, а они все троллят! Если бы это на самом деле от клубного начальства текст был – ну какое, у черту, двенадцатое место! Нет, если вспомнить – когда я за них еще бегал, мы примерно такие места и занимали, но задачи-то изначально ставились грандиозные! И зарплаты были им под стать. А эти еще написали «дорогой», а цифры проставили какие-то унизительно низкие. Да к тому же – в рублях! Я вам, что – Манолас какой-нибудь, чтобы каждую получку сидеть и пересчитывать бабки, сверяясь с курсом? Нет, ребята, уж лучше «Славия» – там китайский «Газпром», Лига чемпионов и зарплата в Евро.

...Когда-то Юрий Заварзин, при котором, собственно, Данни и был приобретен «Динамо», заступив в клуб гендиректором, рассказал мне, как перед сезоном попросил на собрании футболистов самим объявить, какое бы место в чемпионате их устроило. И встал один авторитетный игрок и произнес: эх, хорошо бы нам в шестерке оказаться. Все остальные дружно его поддержали. А когда Заварзин попытался выяснить, а чем таким шестое место отличается, допустим, от четырнадцатого, ему внятно ответить никто не смог. После «Спартака» с его амбициями это был почти шок для Юрия Владимировича.

Полтора десятка лет прошло – и теперь в «Динамо» уже будут рады месту во второй шестерке. Любому. Когда там новый стадион-то открывается?