Да, да, Ка-на-да! Кубок Первого канала станет крутым

Олимпийская сборная Канады сыграет на Кубке Первого канала-2017. Это сообщил «Советскому спорту» исполнительный директор ФХЛ Дмитрий Курбатов после заседания исполкома федерации.

- Пока достигнута принципиальная договоренность, переговоры продолжаются, - отметил Курбатов.

Ранее стало известно, что сборная Канады, готовящаяся к Олимпиаде-2018 в Пхенчхане, примет участие в сочинском предсезонном турнире, где встретится со СКА (базовым клубом российской сборной), на финском Кубке «Карьяла» и по традиции на Кубке Шпенглера в Давосе.

После бойкота Игр-2018 со стороны НХЛ родоначальники хоккея вынуждены вернуться к уже позабытому принципу формирования команды для Олимпиады. Скорее всего, ее костяк составят игроки, выступающие в Европе, в том числе и в КХЛ. Думаю, такие мастера, как вратарь Скривенс, защитники Робинсон, Гилрой, Ли (если не запрыгнет в какой-нибудь энхаэловский клуб), нападающие Азеведо, Эллисон, Эштон, Скотт, способны не просто попылить в Пхенчхане, но и замахнуться на медали.

Да и вообще участие канадцев украсит любой турнир, придаст ему колорита и интриги.

Мы всегда были рады канадцам на нашем любимом декабрьском международном турнире, который в этом году отметит 70-летие. Иногда в Москву залетали очень интересные персонажи. Так, в 1993-м родоначальников игры с шайбой и клюшкой тренировал Том Ренни, ныне глава Канадской федерации хоккея. А в 1998-м в Москву пожаловал известный защитник Ив Расин.

Конечно, «Кленовые листья» на юбилейном для нас празднике хоккея станут желанными гостями. Если только случаем не выиграют у сборной России.

Болельщики со стажем помнят, как на Призе «Известий»-1987 канадские олимпийцы сенсационно одолели «Красную машину» Виктора Тихонова (3:2), которая за три месяца до московского турнира на равных сражалась с хозяевами на Кубке Канады. Уступив в одну шайбу лишь в третьем матче финальной серии.

Ту олимпийскую Канаду тренировал Дэйв Кинг, который входил в штаб сборной на последнем чемпионате мира. Не исключено, именно он и сейчас возглавит «Кленовых листьев». Кандидатура Майка Кинэна менее вероятна, ведь он принял китайский «Куньлунь», ему разъезжать по Евротурам некогда. А вот стать консультантом Железный Майк вполне способен. Вместе со своим бывшим помощником по «Магнитке» Майком Пелино.

Вспоминаю, как болезненно Олег Знарок реагировал на поражение своего «Динамо» от «Локомотива» Кинга в перовом раунде Кубка Гагарина-2014. На пресс-конференции после завершившего серию матча главный тренер бело-голубых, только-только получивший приглашение в сборную, отдал дань… Петру Воробьеву, предшественнику канадского тренера. Ох, и не любит Знарок заокеанских специалистов. Победив на старте того же чемпионата в Лужниках «Магнитку» Кинэна, наставник «Динамо» в ожидании пресс-конференции ворчал: «Ну, где этот лысый?» Кто был «этим Лысым» - легко догадаться.

Олимпийская Канада очень гордилась выигрышем Приза «Известий»-1987. После возвращения из Москвы ту команду перед каждым контрольным матчем неизменно представляли как победительницу нашего любимого турнира. Подопечные Кинга накануне Олимпиады-1988 в Калгари сподобились на еще одну победу над сборной СССР. Однако на Играх оказались на щите – разгром от «Красной машины» 0:5 и общее четвертое место.

Знарок, конечно, не забыл о канадской пощечине на Призе «Известий»-1987, сам он за сборную тогда не играл, зато его рижский одноклубник, вратарь Виталий Самойлов, стал антигероем сшибки с канадцами.

После четырех поражений подряд от «Кленовых листьев» (финал ЧМ-2015, два матча в рамках Кубка мира-2016 и полуфинал ЧМ-2017) у главного тренера сборной России выработался канадский комплекс. Теперь предоставляется распрекрасный шанс от него избавиться. Канада перестанет быть темной лошадкой, мы ее изучим, пощупаем и, верится, победим.