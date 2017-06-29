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Канада уже не крутая? Как развеялся главный миф «кленовых» в 21 веке

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Хоккеисты сборной Канады
Хоккеисты сборной КанадыФото: Gettyimages.ru

Обозреватель «Советского спорта» Дмитрий Пономаренко рассуждает о том, почему канадцам вдруг очень полюбился Евротур.

Вы уже, конечно, знаете, что в этом году Евротур расцветет прям-таки экзотическими цветами. Если верить КХЛ, то на Кубке Первого канала планируют сыграть не только канадцы, но и корейцы. А всего – шесть команд.

Но еще больше меня удивила новость, что канадцы хотят сыграть также и на финском Кубке Карьяла.

О чем это говорит?

О том, что желание европейцев и североамериканцев провести перед Олимпиадой побольше спаррингов, как минимум, обоюдное.

Стоило НХЛ смачно плюнуть на Олимпийские игры, как развеялся один из самых устойчивых канадских мифов. Оказывается, что сборной Канады, как и нашей команде, вдруг позарез стал нужен Евротур. Как минимум, в олимпийский год. Потому что команду надо к турниру готовить и играть как можно больше товарищеских матчей.

Вот ведь нонсенс! А мы-то думали, что все канадцы такие крутые, что им тренировки не нужны. Они готовы за день до турнира собраться и всех победить.

Но нет. Оказывается, тренировки не нужны только до тех пор, пока НХЛ не желает выделять время для спаррингов. А вот если на лигу оглядываться не приходится, канадская федерация хоккея, задрав штаны, бежит биться с европейцами на уровне сборных. И на Евротуре в том числе.

Скажу еще об одном. Заметил, что многие наши болельщики настроены по отношению к будущей олимпийской сборной Канады весьма критически. Типа, на там же игроки НХЛ не сыграют... Такую сборную Канады победить не много чести…

Но давайте будем все же объективными. Знаю, что для среднестатистического фаната понятие «объективность» чаще всего за гранью возможного. Но хотя бы в отношении сборной, а не клуба.

А объективность нам подсказывает, что игроки НХЛ не выступят на ОИ не только за Канаду, но также за Швецию, Финляндию, Чехию и, представьте себе, Россию.

И на Кубке Первого канала, когда наши выйдут на лед против канадцев в составе россиян тоже не будет Бобровского, Василевского, Малкина, Овечкина, Панарина, Шипачева, Дадонова, Зайцева, Антипина… И еще многих других игроков. В том числе и тех, которые бились за сборную на ЧМ-2017 и КПК-2016. Их тоже не будет. Поэтому не надо делать вид, что мы будем биться в ноябре декабре против ослабленной Канады своим первым составом. У нас состав тоже будет не первый. Даже, пожалуй, не второй.

А еще мне очень нравится, что люди, которые морщат нос на матчи с нынешней олимпийской сборной Канады, при этом гордятся прошлыми достижениями советского хоккея. А я им хочу сказать: вы глазки-то протрите. И посмотрите на олимпийскую сборную Канады-2018 повнимательнее. Это ведь ее мы обыгрывали сборной СССР. И здорово этим гордились. А профессионалы НХЛ начали выступать на ОИ с 1998 года…

Так что лично я жду матчей с канадцами с интересом. Тем более, что в этой команде наверняка будут игроки с энхаэловским опытом. И их, таких вот опытных, будет гораздо больше, чем в сборной России.

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