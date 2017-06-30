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Константин Парамонов: Не хотел быть диктатором. Это мне и вышло боком...

Дмитрий Туманов
Дмитрий Туманов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Константин Парамонов
Константин ПарамоновФото: «Советский спорт»

Бывший тренер молодежной команды «Амкара», лучший бомбардир всех времен этой команды Константин Парамонов объяснил «Советскому спорту» причину своего увольнения.

- Насколько было неожиданно для вас это увольнение?

- Если честно, ничего неожиданного не было. Исполнительный директор еще зимой говорил мне, что у меня, мол, не получается работать с этим составом, но мне дают еще один шанс - до окончания сезона. Но вот заняли последнее место… Так что увольнение это напрашивалось. Предложили куратором работать в тренировочном центре.

- Странная какая-то должность? Выдумали под вас?

- Наверное, так и было. Они ведь знают мой характер, что тренером в детской школе работать не буду. Но так как я говорил, что школа плохо работает, мне и сказали: «Тогда иди в школу и все исправляй там!»

- Как вам этот вариант?

- Понимаете, мне деваться некуда. Семью то надо по любому как-то кормить. Накоплений нет, бизнеса тоже, живу только на зарплату, поэтому не могу сидеть, сложа руки, и ждать, пока меня кто-то пригласит. Придется согласиться, буду вникать в эту работу, попытаюсь быть полезным.

- Дублеры «Амкара» заняли последнее место… Действительно, так все плохо?

- Тут еще в большей степени психологические проблемы. Мы на сборах показывали хорошую игру в матчах против команд второй лиги, а начался чемпионат и… Я говорил с ребятами: «Как же так! Вы же можете играть, показывали хороший уровень». А они: «Так это ж сборы были!» Не было турнирной таблицы, не надо было очки набирать – играли раскрепощено, и все получалось. А в чемпионате, как только играем против таких команд как «Спартак», «Зенит», ЦСКА, все сразу улетучивается, мандраж, паника…

- Но психологически сейчас ребята покрепче стали, победы придут? Но уже без вас…

- Знаете, я думал, если оставят, в следующем сезоне сделаем выводы, и… Понимаете, я их жалел, старался быть таким… дядькой - наставником, другом. Не хотел быть диктатором. Это мне и вышло боком. А сейчас Пошкус (новый тренер молодежной команды - прим. ред.) пришел и сказал: «Дисциплина – в первую очередь!» И начал их гонять, нагружать физически. Когда же я делал нагрузочные тренировки, они начинали хныкать. Некоторые просто вставали. Поэтому я и решил, чтобы все тренировки были через мяч, играть за счет тактики, правильных взаимодействий. Но не получилось. Хотя, если честно, играли местами неплохо и моментов создавали больше, чем соперник. Но была плохая реализация, а соперник все наши ошибки использовал. Мы атаковали, а мячи влетали в наши ворота - всякие рикошеты, немыслимые голы! Тут еще и фарта не было…

- Есть в дубле перспективные ребята? Кто мог бы в ближайшее время попасть в главную команду?

- Есть человека три четыре. Их вполне можно было бы присоединить к главной команде. Чтобы они там тренировались, пообтерлись рядом с мастерами, стали своими. Потом можно было бы выпускать на 10-15 минут. И потихонечку могли заиграть. Но, к сожалению, Гаджи Муслимович (Гаджиев – прим. ред.) всех ребят из молодежки, кто с ними тренировался, не взял сейчас на сборы главной команды. Раньше то брали…

- Так значит, будете работать куратором и искать тренерскую работу?

- Да. Генеральный директор мне так и сказал: «Если найдешь другую работу, можешь сразу уйти. Никаких препятствий чинить не будем!» Никто увольнять меня с волчьим билетом не собирается. Попытаюсь найти место тренера.

- Готовы даже и к кому-то помощником идти?

- Конечно! Согласен на любую тренерскую работу, лишь бы это была команда мастеров. Хоть во второй лиге, в первой. Я люблю эту работу, знаю ее. Я вот с конца сезона не у дел, и уже на стену лезу - не знаю, чем себя занять

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