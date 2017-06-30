Константин Парамонов: Не хотел быть диктатором. Это мне и вышло боком...
Бывший тренер
молодежной команды «Амкара», лучший бомбардир всех времен этой команды
Константин Парамонов объяснил «Советскому спорту» причину своего увольнения.
- Насколько было неожиданно
для вас это увольнение?
- Если честно, ничего неожиданного не было.
Исполнительный директор еще зимой говорил мне, что у меня, мол, не получается
работать с этим составом, но мне дают еще один шанс - до окончания сезона. Но
вот заняли последнее место… Так что увольнение это напрашивалось. Предложили
куратором работать в тренировочном центре.
- Странная какая-то должность?
Выдумали под вас?
- Наверное, так и было. Они ведь знают мой
характер, что тренером в детской школе работать не буду. Но так как я говорил,
что школа плохо работает, мне и сказали: «Тогда иди в школу и все исправляй
там!»
- Как вам этот вариант?
- Понимаете, мне деваться некуда. Семью то надо
по любому как-то кормить. Накоплений нет, бизнеса тоже, живу только на
зарплату, поэтому не могу сидеть, сложа руки, и ждать, пока меня кто-то
пригласит. Придется согласиться, буду вникать в эту работу, попытаюсь быть
полезным.
- Дублеры «Амкара» заняли
последнее место… Действительно, так все плохо?
- Тут еще в большей степени психологические
проблемы. Мы на сборах показывали хорошую игру в матчах против команд второй
лиги, а начался чемпионат и… Я говорил с ребятами: «Как же так! Вы же можете
играть, показывали хороший уровень». А они: «Так это ж сборы были!» Не было
турнирной таблицы, не надо было очки набирать – играли раскрепощено, и все
получалось. А в чемпионате, как только играем против таких команд как
«Спартак», «Зенит», ЦСКА, все сразу улетучивается, мандраж, паника…
- Но психологически сейчас
ребята покрепче стали, победы придут? Но уже без вас…
- Знаете, я думал, если оставят, в следующем
сезоне сделаем выводы, и… Понимаете, я их жалел, старался быть таким… дядькой -
наставником, другом. Не хотел быть диктатором. Это мне и вышло боком. А сейчас
Пошкус (новый тренер молодежной команды - прим. ред.) пришел и сказал: «Дисциплина
– в первую очередь!» И начал их гонять, нагружать физически. Когда же я делал
нагрузочные тренировки, они начинали хныкать. Некоторые просто вставали.
Поэтому я и решил, чтобы все тренировки были через мяч, играть за счет тактики,
правильных взаимодействий. Но не получилось. Хотя, если честно, играли местами
неплохо и моментов создавали больше, чем соперник. Но была плохая реализация, а
соперник все наши ошибки использовал. Мы атаковали, а мячи влетали в наши
ворота - всякие рикошеты, немыслимые голы! Тут еще и фарта не было…
- Есть в дубле перспективные
ребята? Кто мог бы в ближайшее время попасть в главную команду?
- Есть человека три четыре. Их вполне можно было
бы присоединить к главной команде. Чтобы они там тренировались, пообтерлись
рядом с мастерами, стали своими. Потом можно было бы выпускать на 10-15 минут.
И потихонечку могли заиграть. Но, к сожалению, Гаджи Муслимович (Гаджиев –
прим. ред.) всех ребят из молодежки, кто с ними тренировался, не взял сейчас на
сборы главной команды. Раньше то брали…
- Так значит, будете работать
куратором и искать тренерскую работу?
- Да. Генеральный директор мне так и сказал:
«Если найдешь другую работу, можешь сразу уйти. Никаких препятствий чинить не
будем!» Никто увольнять меня с волчьим билетом не собирается. Попытаюсь найти
место тренера.
- Готовы даже и к кому-то
помощником идти?
- Конечно! Согласен на любую тренерскую работу,
лишь бы это была команда мастеров. Хоть во второй лиге, в первой. Я люблю эту
работу, знаю ее. Я вот с конца сезона не у дел, и уже на стену лезу - не знаю,
чем себя занять