Александр Гуськов: Равноценной замены Бобровскому пока нет

Во второй части беседы с «Советским спортом» хоккейный эксперт Александр Гуськов поделился своим мнением относительно будущего Артемия Панарина после обмена в «Коламбус», проблем в «Динамо» и гипотетической замены Сергею Бобровскому.

«СТИЛЬ ПАНАРИНА НЕ ИЗМЕНИТСЯ»

- Артемия Панарина неожиданно обменяли из «Чикаго» в «Коламбус». Получится ли у него в новой команде?

- В «Чикаго» Панарин играл с замечательными хоккеистами и это действительно важно – с кем ты выходишь на лед. При этом стоит отметить, что Артемий очень силен индивидуально, и, на мой взгляд, если тренерский штаб «Коламбуса» грамотно подойдет к формированию состава, то Панарину можно будет подобрать партнеров, с которыми он будет играть не хуже, чем в предыдущем клубе. Индивидуальное мастерство очень важно, поэтому даже если поставить к нему менее «звездного», менее мастеровитого игрока, то сам Артемий может «выжать» многое из своего партнера.

- Но при этом «Коламбус» Джона Тортореллы играет в совершенно другой хоккей, нежели «Чикаго», в котором была сделана ставка на комбинационную игру. Могут ли возникнуть у Артемия трудности из-за силового стиля новой команды?

- У него не должно возникнуть проблем из-за силового стиля «Коламбуса». Практически любой тренер разрешает талантливым и способным игрокам чуть больше, чем всех остальным. Я думаю, Джон Торторелла будет позволять Панарину действовать в своей манере. Поэтому смена клуба не должна выбить Артемия из колеи и вряд ли приведет к смене его игрового стиля.

- Как дальше будет развиваться ситуация с московским «Динамо»? Клуб останется в КХЛ?

- У нас есть хоккейный «Спартак» - народная команда, которую несколько раз возрождали и не давали умереть. То же самое можно сказать и о «Динамо» - это великая команда, я думаю, что бело-голубые продолжат выступления в КХЛ, и никаких тяжелых последствий в виде банкротства мы не увидим. Оставить такую болельщицкую торсиду без клуба – это будет неправильно. Главное, чтобы ситуация разрешилась полюбовно, хоккеистам заплатили все то, что они заработали, и руководство клуба осталось на плаву.

- Эти обстоятельства могут сказаться на настрое игроков и подготовке команды к новому сезону?

- Когда ты честно выполнил свою работу, а тебе не платят, конечно, определенная обида есть. Но существуют форс-мажорные обстоятельства, и если они разрешаются, о своих обидах нужно забывать. Нужно просто быть профессионалом. Я думаю, что в «Динамо» все ребята являются профессионалами, в будущем они не станут вспоминать эту историю и те, кто останется в команде, будут выходить на лед и биться за букву «Д» на груди, за себя и за зрителей на трибунах.

«МОЛОДЫМ ПОРА ПРОЯВЛЯТЬ СЕБЯ»

- Сергей Бобровский подтвердил статус одного из лучших голкиперов мира, выиграв «ВезинаТрофи», но на Олимпиаду он не поедет. Как быть сборной России?

- Не только Бобровский не поедет на Олимпийские игры, поэтому замену придется искать не только ему. Понятно, что не совсем хватает опыта молодым голкиперам – тем же Илье Сорокину и Игорю Шестеркину, но, я думаю, что тот же Василий Кошечкин, который прекрасно выглядит в матчах КХЛ, сможет помочь нашей команде. С одной стороны рискованно доверяться молодым вратарям, с другой – им пора брать ответственность за результат в свои руки. Олимпиада – это великолепный шанс проявить себя на соревновании самого высокого уровня.

Рашит Давыдов разбирается в этом вопросе лучше других, поэтому все решения по вратарям будет принимать он вместе с тренерским штабом. Возвращаясь к Бобровскому, стоит сказать, что он, безусловно, очень силен и равноценной замены ему пока нет.

- В проекте календаря КХЛ на следующий сезон заложена двухнедельная пауза перед Олимпиадой, которая, в свою очередь, продлится еще две недели. Насколько это правильно, на ваш взгляд?

- Я уверен, что календарь составлялся с учетом пожеланий тренерского штаба сборной и требований ФХР. У руководителей нашего хоккея есть план, который разрабатывался коллегиально, поэтому говорить, насколько это будет плохо или хорошо для нашей сборной, можно будет только после Олимпийских игр.