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«Зенит» подписывает игрока за 23 млн евро, «Спартак» – за ноль рублей (видео)

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Зенит» подписывает игрока за 23 млн евро, «Спартак» – за ноль рублей (видео)

В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.

День шестнадцатый. Последний

Кубок конфедераций пролетел как… шестнадцать дней! Итоги подвести еще успеем, а пока – главное блюдо турнира. В 15.00 (мск) в матче за третье место сыграют Португалия и Мексика, а в 21.00 (мск) Чили и Германия определят победителя турнира.

Мексиканцы, «Фишт» и цены. Чем запомнится Кубок конфедераций в Сочи

Накануне сборная Германии тренировалась на стадионе «Петровский». Туда же пожаловал и Станислав Черчесов, который дружит с Йоахимом Левом с тех пор, как играл под его руководством в австрийском «Тироле» в начале 2000-х. Теперь это два тренера-участника Кубка конфедераций и, видимо, грядущего чемпионата мира.

https://twitter.com/DFB_Team/status/881171065602531329/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=http%3A%2F%2Fwww.sovsport.ru%2Fgazeta%2Farticle-item%2F990284%3Ffrom%3Darticles_main

Обратите внимание на то, как немцы пишут фамилию главного тренера российской сборной. А мы еще на Эззатоллахи жалуемся…

Черчесов напутствовал Лева. Последняя тренировка немцев перед финалом с Чили

Прилетел в Санкт-Петербург и Марадона. Полубог гостит в России по приглашению «Советского спорта». Судя по выражению лица на многих фотографиях, Диего все нравится. И всем нравится Диего. Жаль, скоро улетает.

Марадона нужнее Роналдо. Легендарный Диего впервые прилетел в Петербург (фото)


Фото: «Советский спорт»

Победы «Спартака» и ЦСКА

В субботу красно-белые оказались в центре внимания. Наконец-то обсуждали не слухи, а события.

Первое – победа в контрольном матче над сербским середняком. При низком качестве игры «Спартак» забил три мяча, пропустил два, вновь опробовал тактическую модель 4–4–2, на этот раз с Промесом, и разогрел зрителей перед боем Поветкина – Зе Луиш подрался с Гаичем.

Зе Луиш забил и набил оппоненту морду. «Спартак» снова победил


Второе – трансфер правого защитника Петковича из «Црвены Звезды». Не все этим переходом остались довольны, поводов для скепсиса действительно хватает. Ему 24 года, но за сборную почти не играл, европейские клубы не заинтересовал и даже ушел свободным агентом. Смущает и качество игры в обороне.

Кого подписал «Спартак». Рассказываем и показываем (видео)


– Во-первых, я очень горд, а во-вторых, это очень большой шаг вперед в моей карьере. И еще здорово, что я пришел в «Спартак» именно из «Црвены Звезды». Именно из этого сербского клуба тринадцать лет назад в «Спартак» перешел Неманья Видич. Причем, мне рассказывали, что он также подписал контракт в начале июля. Карьера Видича в спартаковской футболке сложилась счастливо. Но я не смею проводить аналогию и загадывать наперед. Поскольку Видич – это легенда европейского футбола. А я пока лишь в середине пути. Но я первый сербский футболист, который пополнил ряды «Спартака» после Неманьи. И это тоже, не скрою, большая честь для меня! – сказал Петкович.


Фото: «Спартак» 

Тем временем одно сербское издание сообщает об интересе «Спартака» и ЦСКА к нападающему «Партизана» Джурджевичу. Вчера он своей команде не помог – сербы были разгромлены армейцами (0:3). Вновь отличилась сыгравшаяся в конце прошлого сезона связка Чалов – Витиньо.

«Спартаку» с «Зенитом» должно быть страшно. ЦСКА разгромил «Партизан«


Сводки межсезонья

«Зенит» подписал первого футболиста из другой лиги – Паредес, выступавший за «Рому», заключил контракт на 4 года, а сумма трансфера составила 23 миллиона евро. Сравните со сделкой «Спартака» по Петковичу – ноль рублей. Это мало о чем говорит, конечно, но иллюстрирует разницу в подходах – питерский размах и спартаковскую экономию.


«Зенит» продолжает готовиться к сезону в Австрии. Это уже второй сбор, который продлится до 8 июля. Вчерашний день стал, наверное, единственным за последние пару недель, когда в прессе не вышло ни одной новости о Маноласе. Одноклубник – уже бывший – Паредеса то ли сам отказался переходить в «Зенит», то ли питерцы прекратили с ним переговоры. То ли у этой истории еще будет продолжение.


Теперь главная интрига сезона – сумеет ли Роберто Манчини сосчитать всех полузащитников в команде. Это не легче, чем выиграть титул.

«Краснодар» сегодня сыграет с румынским «Вииторулом». Спасибо клубному ТВ за подробный рассказ о подготовке «быков» к сезону.


«Ростов» покинул еще один ключевой игрок – Кудряшов. Наверное, не стоит называть клуб, в который перешел Федор. Даже домохозяйки, не отрываясь от шоу Малахова, догадаются.

Дмитрий Кириченко, однако, полон оптимизма. Хотя что он должен был сказать в такой ситуации?


Сегодня «Ростов» проведет сразу два контрольных матчах. Также сыграет «Ахмат».

Бонус. Марадона зажигает

«В России сразу снимается любая усталость», – сказал Диего. И показал как.


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Михаил Борзыкин
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