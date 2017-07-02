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«Россия меня разочаровала - не ожидал от нее такого!» Немцы о Кубке конфедераций

Степан Чаушьян
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Россия меня разочаровала - не ожидал от нее такого!» Немцы о Кубке конфедераций
Фото: Gettyimages.ru

Немецкие болельщики, хоть их и немного, все же встречаются на улицах Санкт-Петербурга перед финалом КК-2017.

Ближе ко второй половине дня в субботу 1 июля дождь в Питере прекратился. Многие связали это с тем, что в северную столицу прилетел сам Диего Марадона и своей «рукой Бога» развел тучи.

Так или нет, но в городе наконец-то начали появляться туристы и даже болельщики. Парней в форме сборной Германии, правда, пришлось искать достаточно долго – даже на финал их приехало не так много, как чилийцев. Наконец трое друзей в цветах бундестим были обнаружены в одном из кафе на Невском.

- Меня зовут Михаэль – Миша по вашему – я уже привык, что меня здесь так называют, - говорит молодой блондин лет 30-ти. – Я приехал из Кельна и в России уже две недели – отпуск подходит к концу.

- Почему из Германии приехало так мало народа? Ваши газеты пишут о визах, дороговизне билетов…

- Нет, на самом деле все не так. Просто мы не считаем этот турнир таким важным для нас. У нас даже команда приехала далеко не сильнейшим составом. Вот и болельщики подтянутся на чемпионат мира. Кубок конфедераций даже у нас на родине, когда я был еще ребенком, не вызывал такого ажиотажа.

- Сборная играет вторым составом, но все равно выходит в финал.

- Да, в ней собраны не лучшие, но очень хорошие игроки – молодые. Поверьте, либо этим летом, либо следующим большинство из них будут раскуплены богатыми клубами и скоро станут основными игроками сборной. Лёв молодец.

- Как вам Россия?

- Если честно, я немного разочарован. Вообще я – поклонник экстремального туризма – люблю, когда вокруг что-нибудь происходит. Вот и сейчас, отправляясь в Россию, я думал о столкновениях фанатов с полицией, о драках, может о криминале каком-то – знаете же, что о вашей стране пишут. А здесь все спокойно, хорошо организовано, никаких происшествий – как в Германии. Четыре года назад Бразилия меня также разочаровала. Самое страшное, что произошло – при пересадке потеряли наш багаж. Энди не нашел своего чемодана на ленте.

- Да, - подтверждает Энди, высокий бритоголовый мужчина слегка за сорок. – Но уже на следующий день я забрал его из аэропорта. Передо мной долго извинялись, что не смогли доставить его в день прилета – просто мы из Москвы потом летели в Сочи – пришлось искать много стыковочных рейсов.

- В Сочи на футбол ходило не так много народу. Вам не показалось?

- Все нормально было. К вам приехала вторая сборная Германии, которая играла с Австралийцами. Думаете я в Кельне пошел бы на такой матч? Нет, конечно! В Россию я на него приехал просто, чтобы познакомиться с вашей страной поближе, чтобы в следующем году уже знать, куда еду. В полуфинале уже был почти полный стадион.

- И как вам Россия? – это уже вопрос к Энди.

- Сочи мне очень понравился. Мы и в горах побывали – очень красиво. И море с пальмами тут же – удалось искупаться. У вас очень много красивых девушек и вкусного вина. Вот только жить в таком городе я не смог бы – скучно стало бы. А на недельку – можно и приехать. Казань – тоже очень красивая. Надеюсь, на чемпионате мира мы там сыграем. Там были очень приветливые люди – готовы помочь в любой ситуации – все покажут, расскажут. Петербург похож на европейский город. С Амстердамом я его бы не сравнил, как все это делают – все-таки здесь не так много воды. Но мне здесь нравится не меньше.

- Как вам Москва?

- Мы там практически не были. Провели одну ночь и улетели. Жаль, что Германия три матча провела в Сочи. Хотелось бы большего разнообразия. Насчет Петербурга мы не сомневались (улыбается) – до финала должны были дойти, но на групповой стадии можно было бы и в Москву нас пустить. Но ничего, мы через год точно побываем в Москве – финал же там будет проходить?

- Что посоветуете своим соотечественникам, которые раздумывают насчет поездки на чемпионат мира? Многие боятся медведей.

- Медведей?

- Да – известный стереотип, что у нас по улицам медведи разгуливают.

- Вроде же это наш символ – берлинский. Но если вас здесь и встретит медведь, то только с балалайкой и предложит выпить с ним водки (смеется). Дружелюбный такой медведь. А еще возьмите с собой побольше пива! Здесь сложно найти хорошее. Но это я больше шучу. Стоит ли сюда приезжать? Конечно! Россия очень интересная страна, очень разнообразная и дружелюбная. Через год я сюда вернусь.

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