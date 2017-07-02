В Питере любят футбол, в Сочи – нет. Что с посещаемостью Кубка конфедераций
Мы изучили посещаемость матчей завершающегося Кубка конфедераций-2017. Приводим любопытные цифры.
Один из лучших показателей в истории
Средняя посещаемость матчей Кубка конфедераций составляет 37741 человек. Это в три раза больше, чем в последнем чемпионате России. Рекордом турнира этот показатель не является, но входит в тройку, а это уже можно считать большим успехом.
Посещаемость Кубка конфедераций
1999. Мексика – 60625
2013. Бразилия – 50291
2017. Россия – 37741
2005. Германия – 37694
2009. ЮАР – 36556
2001. Япония/Корея – 34824
2003. Франция – 30731
1997. Саудовская Аравия – 20625
Сочи – не самый футбольный город
Матчи турнира проходят в четырех городах. Самый вместительный стадион находится в Санкт-Петербурге (68134), где сегодня состоится финал. На этой арене зафиксирована самая высокая средняя посещаемость. А худший показатель у Сочи.
Посещаемость стадионов (заполняемость)
Санкт-Петербург («Санкт-Петербург») – 47187 (69,3%)
Казань («Казань Арена») – 38759 (85,9%)
Москва («Спартак») – 36630 (80,8%)
Сочи («Фишт») – 30473 (63,9%)
Спрос на Россию, Новую Зеландию и Португалию
Самая высокая средняя посещаемость – разумеется, у матчей с участием сборной России. На втором месте неожиданно расположилась Новая Зеландия. Хотя удивительно не только это. Но и низкий спрос на матчи Германии. Объяснить это можно тем, что, во-первых, немцы выступали не в российской группе, во-вторых, три матча из четырех сыграли в не самом футбольном Сочи, а в-третьих, у них были непопулярные соперники – Австралия и Камерун.
Посещаемость сборных (заполняемость)
Россия – 44865 (84,9%)
Новая Зеландия – 43891 (71,6%)
Португалия – 43569 (85,6%)
Чили – 36552 (80,8%)
Мексика – 34753 (74,9%)
Германия – 33745 (71,8%)
Камерун – 32914 (61,3%)
Австралия – 32422 (60,4%)
Рекорд будет в финале
Наибольший спрос был на матчи третьего тура, которые посетили 161744 человека. По средней посещаемости этот показатель превзошел даже матчи полуфинала – 40436 против 37741. Рекорд турнира был установлен на матче Новая Зеландия – Португалия, сыгранном в Питере, – 56290 человек. Но сегодня, скорее всего, он будет бит.
Топ-5 матчей по посещаемости (заполняемость)
Новая Зеландия – Португалия («Санкт-Петербург») – 56290 (82,6%)
Россия – Новая Зеландия («Санкт-Петербург») – 50251 (73,8%)
Россия – Португалия («Спартак») – 42759 (94,3%)
Мексика – Россия («Казань Арена») – 41585 (92,2%)
Португалия – Чили («Казань Арена») – 40855 (90,6%)