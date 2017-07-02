В Питере любят футбол, в Сочи – нет. Что с посещаемостью Кубка конфедераций

Мы изучили посещаемость матчей завершающегося Кубка конфедераций-2017. Приводим любопытные цифры.

Один из лучших показателей в истории

Средняя посещаемость матчей Кубка конфедераций составляет 37741 человек. Это в три раза больше, чем в последнем чемпионате России. Рекордом турнира этот показатель не является, но входит в тройку, а это уже можно считать большим успехом.

Посещаемость Кубка конфедераций

1999. Мексика – 60625

2013. Бразилия – 50291

2017. Россия – 37741

2005. Германия – 37694

2009. ЮАР – 36556

2001. Япония/Корея – 34824

2003. Франция – 30731

1997. Саудовская Аравия – 20625

Сочи – не самый футбольный город

Матчи турнира проходят в четырех городах. Самый вместительный стадион находится в Санкт-Петербурге (68134), где сегодня состоится финал. На этой арене зафиксирована самая высокая средняя посещаемость. А худший показатель у Сочи.

Посещаемость стадионов (заполняемость)

Санкт-Петербург («Санкт-Петербург») – 47187 (69,3%)

Казань («Казань Арена») – 38759 (85,9%)

Москва («Спартак») – 36630 (80,8%)

Сочи («Фишт») – 30473 (63,9%)

Спрос на Россию, Новую Зеландию и Португалию

Самая высокая средняя посещаемость – разумеется, у матчей с участием сборной России. На втором месте неожиданно расположилась Новая Зеландия. Хотя удивительно не только это. Но и низкий спрос на матчи Германии. Объяснить это можно тем, что, во-первых, немцы выступали не в российской группе, во-вторых, три матча из четырех сыграли в не самом футбольном Сочи, а в-третьих, у них были непопулярные соперники – Австралия и Камерун.

Посещаемость сборных (заполняемость)

Россия – 44865 (84,9%)

Новая Зеландия – 43891 (71,6%)

Португалия – 43569 (85,6%)

Чили – 36552 (80,8%)

Мексика – 34753 (74,9%)

Германия – 33745 (71,8%)

Камерун – 32914 (61,3%)

Австралия – 32422 (60,4%)

Рекорд будет в финале

Наибольший спрос был на матчи третьего тура, которые посетили 161744 человека. По средней посещаемости этот показатель превзошел даже матчи полуфинала – 40436 против 37741. Рекорд турнира был установлен на матче Новая Зеландия – Португалия, сыгранном в Питере, – 56290 человек. Но сегодня, скорее всего, он будет бит.

Топ-5 матчей по посещаемости (заполняемость)

Новая Зеландия – Португалия («Санкт-Петербург») – 56290 (82,6%)

Россия – Новая Зеландия («Санкт-Петербург») – 50251 (73,8%)

Россия – Португалия («Спартак») – 42759 (94,3%)

Мексика – Россия («Казань Арена») – 41585 (92,2%)

Португалия – Чили («Казань Арена») – 40855 (90,6%)