Обыграем олимпиоников? Сборная России сыграет с Бразилией

«Советский спорт» рассказывает о сопернике сборной России, победа над которым выведет подопечных Сергея Шляпникова в полуфинал Мировой лиги с первого места.

Сборные Бразилии и России обыграли команду Канады и обеспечили себе выход в полуфинал. Встреча этих команд определит победителя группы.

Стартовый состав: Уоллас, Лукарелли, Лукас, Борхес, Бруно, Соуза, Тьяго (л).

Команда

По сравнению с Олимпиадой состав сборной Бразилии практически не изменился. Завершил карьеру 40-летний либеро Сержио Сантос. И теперь вместо него играет 31-летний Тьяго Брендли, который проводит свой третий сезон под национальными цветами.

Из-за травм пропускают «Финал шести» второй диагональный Эвандро сборной и доигровщик Фелипе Фонтелеса. Также вместо резервного связующего Вильяма в заявку бразильцев вошел Рафаэль.

Но главная потеря – это уход Бернардиньо с поста главного тренера.

Отбор

Отборочный этап начался для бразильцев неудачно - с поражения от поляков. Поскольку турнирного значения, как для хозяев «Финала шести», отбор для них не имел, они могли наигрывать любой состав. Но играли сильнейшие волейболисты. И при этом умудрились проиграть еще дважды – сборным Болгарии и Аргентины, а ведь эти команды переживаю не лучшие времена.

Цитата

Ренан даль Зотто, мужская сборная Бразилии: «От имени волейбола Бразилии я хочу поприветствовать эти пять замечательных команд у нас дома. Я знаю, что этот Финал на футбольном стадионе будет уникальным событием. Я уверен, что турнир будет крупным, а мы окажемся в нужном месте в нужное время. Мы хорошо провели первый этап, мы росли в ходе турнира. Так что я с нетерпением жду начала финишной прямой. Однако я помню, что на нашу долю, как хозяев, приходится много ответственности. Я также понимаю, что выиграть турнир может любая из шести команд».

Лидер

Почти каждый волейболист претендует на эту роль, но, наверное, особо выделить стоит связующего Бруно, который десять лет бессменно рулит своими нападающими. Он по-прежнему находится в отличной форм, и идеально вкладывает мячи с трех метров в руки первого темпа.

Слабое место

За исключением Рикардо Лукарелли остальные игроки находятся в ветеранском возрасте или на подходе к нему, а вот должно смены у бразильцев почему-то не наблюдается. Позиция второго доигровщика, которую занимает Маурисио Борхес, не выглядит сверхнадежный. Да и второй игрок первого темпа Маурисио Соуза далек от оптимальных кондиций.

Матч сборных России и Бразилии пройдет в четверг в 21:00 по мск.