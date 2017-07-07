Кирилл Капризов: Со Знарком у меня проблем нет!
Новичок ЦСКА Кирилл Капризов рассказал «Советскому спорту» о том, почему сразу почувствовал себя комфортно в армейском клубе.
Самая яркая звездочка нашего хоккея – Кирилл Капризов – перебрался в ЦСКА и уже вовсю готовится к новому сезону в армейском клубе. После ледовой тренировки в пятницу 20-летний форвард с удовольствием поделился впечатлениями от своей новой команды.
- Пока у меня в ЦСКА все идет хорошо, - говорит Капризов. – Со многими ребятами я уже был знаком. С остальными успел пообщаться в Москве. А сейчас вот приступили к тренировкам.
- Конкретную задачу в новой команде перед вами уже поставили?
- Так она всегда предельно простая – выигрывать.
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Как вам партнеры по тройке – Светлаков
и Кузьменко?
- Да отличные! Тем более, что раньше мы уже играли вместе – в Финляндии на молодежном чемпионате мира.
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Что скажете о других игроках? Вот, к
примеру, Роман Любимов из НХЛ вернулся.
- Да я и Рому хорошо знаю. А сейчас он провел полноценный сезон в НХЛ. Думаю, что опыта там набрался. Многое повидал. Безусловно, он усилит команду.
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Контакт с главным тренером ЦСКА Игорем
Никитиным наладить уже успели?
- У нас хорошие отношения. Я же и с ним уже знаком по работе в сборной. Маленько с ним и лично уже поговорили – о том, чего он от меня ждет в команде. Так что впечатления от команды очень хорошие. Никакого дискомфорта.
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Переход в ЦСКА поможет вам побороться
за место в Олимпийской сборной России?
- Я буду очень стараться туда попасть. И выкладываться по полной. Сейчас главное – хорошо подготовиться к сезону. А там все уже от меня будет зависеть.
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Неприятных воспоминаний от сборной не
осталось? Ведь вы были с командой до
середины мая, но в заявку на чемпионат
мира так и не попали?
- Тут все в порядке. Мы со Знарком нормально простились тогда, тоже поговорили. Никаких проблем тут нет. Все хорошо.
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Как провели отпуск?
- Как обычно, ездил на Алтай, я каждый год там бываю. Набрал ли лишние килограммы? Есть немного… Но они сейчас уйдут очень быстро. Уже уходят!
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Кстати, о тренировках – сильно занятия
в ЦСКА отличаются от уфимских?
- Упражнения разные. Но пока мы только начали готовиться к сезону. Вот съездим на сборы (в понедельник ЦСКА вылетает в Финляндию. – Прим. ред.)… После них точнее смогу ответить.
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Вспоминаете «Салават Юлаев»?
- Конечно. У меня ведь там много друзей осталось, с которыми я и сейчас с удовольствием общаюсь и в отпуск вместе езжу. Кстати, не только в Уфе. Еще больше – в Новокузнецке.
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В будущее не заглядывали? Один сезон вы
проведете в ЦСКА. А что потом – КХЛ или
НХЛ?
- Пока не знаю. Подожду с этим решением.
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Просто ЦСКА не скрывает, что ведет с
вами переговоры о контракте еще на три
года.
- Я в курсе. Но у меня еще есть время подумать над этим предложением.
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В целом вы рады, что стали армейцем?
- Конечно. Это же клуб с легендарной историей. Интересно сыграть за такую великую команду. Так уж карьера складывается, что я продвигаюсь с Востока на Запад.