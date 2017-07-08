«Спартак» – чемпион по рекламе! 11 рекламных мест на футболках и шортах

Презентация новой формы «Спартака» на предстоящий игровой сезон вызвала противоречивые чувства, о чем уже подробно написал «Советский спорт». Многих удивило наличие сразу трех спонсоров на груди. Но только тех, кто не слишком внимательно посмотрел на иные части спартаковского тела. Ресурс Sport Connect провел большой анализ по заявленной теме. «Советский спорт» пересказывает главное.

Итак, новая игровая форма «Спартака» удивила не только отсутствием поперечной полосы, но и обилием спонсорских логотипов на груди. Теперь их три: «Лукойл», холдинг «ИФД КапиталЪ» (Леонид Федун – совладелец, о проблемах холдинга – читайте тут и топливо «Лукойла» «Экто 100».

В целом это ожидаемый шаг. В минувшем сезоне «Спартак» уже стал абсолютным чемпионом России по количеству спонсорских и партнерских логотипов на форме. Это не всегда можно заметить на телевизионной картинке, но на красно-белой футболке и шортах уместились логотипы 11 компаний. Примерно в два раза больше, чем у ближайших преследователей – «Зенита», ЦСКА и – для кого-то сюрприз – «Урала».

Примечание: все цифры – без учета технического спонсора.

«Спартак» – 11

«Зенит», ЦСКА и «Урал» – по 5

«Рубин» и «Анжи» – по 4

«Арсенал», «Краснодар» и «Терек» – по 3

«Оренбург», «Локомотив», «Крылья Советов», «Ростов» – по 2

«Уфа» – 1

«Амкар» и «Томь» – по 0

Это получилось благодаря необычному подходу «Спартака»: логотипы массово появлялись не только на груди («Лукойл», ИФД КапиталЪ, букмекерская компания Winline) и спине (пиво «Трехгорное», автомобили Nissan), как у большинства клубов премьер-лиги. Активнее всего красно-белые использовали пространство на шортах: там появились сразу 5 логотипов. Справа – повторный «Лукойл», процессинговый оператор «Ликард» (оба сзади) и бытовая техника Gorenje спереди; слева – «Город на реке Тушино-2018» и топливо «ЭктоСпорт».

Это уникальная ситуация, потому что ни один другой клуб не разместил на шортах более двух логотипов, пишет издание.

Логотипы спонсоров и партнеров на шортах:

«Спартак» – 5

«Зенит» и «Рубин» – по 2

«Уфа», «Урал», «Арсенал» – по 1

Еще 2 логотипа оказались на левом рукаве, и это тоже крайне нестандартная ситуация, потому что обычно все свободное пространство отдается одному бренду, а «Спартак» сделал соседями банк «Открытие» и моторные масла Genesis.

Здесь важно уточнить, что в английской премьер-лиге размещать рекламу на рукаве разрешили только в начале 2017 года. Первый контракт заключил «Манчестер Сити» – с производителем шин Nexen Tire.