«Это абсолютное безумие!» Как русские девчонки победили американок в финале ЧМ

Вот это сюжет! Посмотрите, если не видели – сборная России обыграла американок в финале ЧМ по фрисби.

Конечно, мы не привыкли обращать внимание на такие виды спорта. Фрисби – это когда на пляже бросают друг другу летающую тарелку. Чемпионат мира. Женщины. Вот если они в купальниках, и на пляже где-нибудь в Турции – это да, интересно.

Но давайте присмотримся к фрисби. Тем более этот вид спорта уже стал олимпийским. Соревнования могут войти в программу летних Игр 2024 года, которые пройдут пока непонятно где – в Париже или Лос-Анджелесе. Решение о включении было принято на 128-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК), которая прошла два года назад в Куала-Лумпуре. Так вот, у фрисби – 62 национальные федерации. Для сравнения, в ИИХФ входят 74 страны, где развивается хоккей с шайбой. Среди них – Туркмения, Ямайка, Таиланд, Намибия.

Понятно, что фрисби сильнее всего развит в США и Канаде. Там даже существует лига, созданная по примеру НХЛ, а матчи показывают по ESPN.

Основная разновидность фрисби – алтимат. Это командная неконтактная игра. Чем-то похожа на регби, но нельзя валить соперника на песок. Ты можешь бежать, но когда получаешь диск, то останавливаешься и ищешь, кому из партнеров отдать пас. Цель – доставить тарелку в зону соперника.

Игра идет до 11 очков. И вот сюжет. Наши девчонки из сборной России добрались до финала чемпионата мира по пляжному алтимату, который проходил во Франции (город Руайан).

Концовка матча, счет 10:6 в пользу сборной США, которая считается законодательницей мод во фрисби.

Но дальше начинается фантастика. Я могу это сравнить с финалом Олимпиады 1972 года, когда в баскетбольном матче мужских сборных встретились США и СССР. Такая же душераздирающая концовка.

Проигрывая по ходу матча четыре очка, наши девчонки не сдались и довели игру до юниверс-поинта. Это равный счет для двух команд. Решающее очко – кто забил, тот и выиграл.

И вот тарелочка влетает в зону американок. Спортсменка из сборной США подпрыгивает, но тарелка попадает ей в голову, отскакивает к нашей девушки, и та в падении делает тачдаун – или я не знаю, как это у них там называется, но черт возьми, это очень круто!

Для эстетов прилагаю полное видео матча:

Сама игра начинается с 15-й минуты.

Всего видео на 1 час 16 минут. Смело промотайте час. И смотрите последнюю четверть часа. Именно там будет спасение с 6:10 и гениальная концовка этого исторического матча, потому что Россия впервые завоевала золото чемпионата мира.

«Это абсолютное безумие! - сказали американские комментаторы. – Но Россия заслужила это золото».

Вот наша золотая команда:





Вот их имена:

На фото верхний ряд: Алиса Тизик (капитан по духу игры), Дмитрий Подольский (главный тренер женской сборной), Александра Пустовая (капитан), Анна Пустовая, Анна Маковкина (физио), Маргарита Паршукова, Валерия Пичугина, Юлия Басос, Ксения Ясалова.

На фото нижний ряд: Елизавета Воронкова, Екатерина Бадягина, Наталья Машьянова, Дина Думанская, Ольга Подольская (капитан), Вирге Андре, Анастасия Коченова, Инга Сулимова (капитан).

Международная Ассоциация Всемирных Игр назвала эту женскую сборную России Командой месяца.

Мы в нашей стране только сегодня (10 июля) широко узнаем о выдающемся финале, который состоялся 30 июня. Обсуждаем всякую ерунду вроде того, что Дзюба с Кокориным показали себе под носом, а настоящих героев не видим.

Прости нас, страна. Вот они, героини – смотри!