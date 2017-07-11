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Андрей Ещенко: «Каррера похож на Капелло, итальянцы…»

Александр Августин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Андрей Ещенко: «Каррера похож на Капелло, итальянцы…»
Фото: ФК «Спартак»

Защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко в интервью «Советскому спорту» рассказал о готовности команды к сезону, о выступлении сборной на Кубке конфедераций, о тренерских методах Карреры.

ЧЕМПИОНСТВО СО «СПАРТАКОМ» – НАИБОЛЕЕ ВАЖНАЯ ВЕХА В МОЕЙ КАРЬЕРЕ…

– Ваши впечатления после вручения медали? Необычное чувство - быть чемпионом?
– Всегда приятно получить медаль. Особенно, когда она заслужена и выстрадана в течение года. Но эмоции для меня закончились, головой я уже в предстоящем сезоне. Праздник был великолепный. Но надо понимать, что до начала чемпионата осталось всего ничего, и мы активно готовимся к новым вызовам.

 Можно ли сказать, что этот сезон был самым важным за всю вашу большую карьеру?
– На каждом этапе своей футбольной жизни я чего-то достигал: какие-то победы в Украине, вызов в сборную, третье место с «Анжи»… Но, конечно, чемпионство со «Спартаком» - наиболее важная веха в моей карьере. Футболист для того и занимается профессионально своим делом, чтобы что-то выиграть.

 Вы провели сборы. Что-то лично для себя отметили?
– Отпуск был небольшой. Между сборами и началом сезона времени совсем немного. Поэтому тренировки были с большими нагрузками. Сначала - двухразовые в Москве, без выезда в город, затем в Австрии почти то же самое. Выходных было очень мало. Но я не жалуюсь. Так должно быть, когда присутствует определенный лимит времени.

У ПЕТКОВИЧА ОТЛИЧНАЯ СКОРОСТЬ И ВИДЕНИЕ ПОЛЯ…

 Спрошу про новичков. На вашу позицию претендуют Петкович и Тигиев. Серьёзные конкуренты для вас?
– Конкуренция всегда должна быть, причем не только в футболе, но и в жизни. От этого выиграет и команда, и сами футболисты. Тем более помимо чемпионата у нас есть еще Кубок и Лига чемпионов, а также игроки сборных. Поэтому когда на той или иной позиции имеется по несколько футболистов - это хорошо, на мой взгляд.

Что касается Петковича, он играл в «Црвене Звезде», клуб с именем. У него приличная скорость, вдобавок он отлично видит поле и читает игру соперника. Мы успели с ним познакомиться. Он достаточно общительный, дружелюбный, на контакт идет легко. Русский знает не так хорошо, но сербский очень похож на наш язык, поэтому мы, в принципе, его понимаем.

 По поводу Тигиева что можете сказать?
– Его я знаю еще по «Анжи»: работяга, молодой игрок. Лично я рад, что он теперь выступает за нашу команду. Уверен, он получит свой игровой шанс и будет прогрессировать. Я стараюсь ему помочь всячески освоиться в команде, какие-то подсказки даю.

 В прошлом сезоне на вашей позиции по сути не было конкуренции, иногда вашу функцию выполнял Маурисио. Вам это мешало каким-то образом или же, наоборот, придавало уверенность?
– Уверенности, что я стопроцентно буду задействован в каждой игре, не было. Все те матчи, где я получал игровое время, говорят лишь о том, что я усиленно работал на тренировках. И я только рад тому, что пришли игроки на мою позицию. Есть дополнительный стимул доказать тренеру, что я лучше.

 На сборах вы играли с левого фланга. Комфортно ли вам на этой позиции?
– Если тебя постоянно наигрывают на этом фланге, то проблем в принципе нет. Могу сказать, что, если ты отвечаешь только за оборону - это одно. Но подключаться к атаке гораздо сложнее. В сборную, кстати, я попал, когда полтора года играл в «Локомотиве» левого защитника. Но вообще правый фланг мне дает куда больше простора для возможностей и маневров. Каррера об этом знает, мы общались на эту тему. Просто он хочет понять, кто на что способен, насколько универсален тот или иной игрок. Вот, наверное, поэтому он и решил меня попробовать слева.

 С вами не стали продлевать контракт… У вас есть объяснение, почему?
– Ни для кого не секрет, что у меня контракт «1+1». Собственно, еще год я смогу поиграть. Скажу, что все условия выполняются, и никаких претензий у меня ни к кому нет. Если будущий сезон отыграю на уровне, дальше обсудим с руководством, что и как. Пока действует то соглашение, которое я заключил в прошлом году.

 Учитывая ваш возраст, считаете ли вы, что предстоящий сезон - самый важный для вас? То есть если вы покинете «Спартак», то, как говорится, громко хлопнув дверью?
– Такие мысли были. Но у меня нет цели громко хлопнуть дверью. Скорее мне бы хотелось как можно дольше играть в «Спартаке». И в данном смысле, конечно, этот сезон будет определяющим. Для защитника 33 года - не критичный возраст. Чувствую я себя хорошо и надеюсь помочь команде максимально.

 Поработав сезон с Каррерой, вы хорошо начали понимать суть итальянского футбола?
– Я начал понимать его еще раньше, играя в сборной под руководством Капелло. Они уделяют внимание тактическим мелочам, что не свойственно другим тренерам. Наверное, благодаря итальянцам есть поговорка: «Мелочей в футболе не бывает…» (смеется)

 Насколько Каррера похож на Капелло?
– Оба эмоциональные, упражнения схожи. Думаю, итальянская школа футбола особо нигде не отличается.

 Чего в игровом плане вам не хватало в прошлом сезоне и над чем надо работать, что подкорректиртовать?
– Я довольно мало подключался к атакам, мало подавал в штрафную. Над этим мне стоит поработать. Очень часто я принимал те решения в игре, которые не стоило принимать. То есть я предпочитал играть наверняка и быть уверенным, что партнер получит мяч. Иногда этого не стоило делать. Просто нужно было брать игрока на себя и больше подавать в штрафную площадь.

 Многие болельщики, да и некоторые эксперты, считают, что вы иногда, что называется, «привозите» мячи в свои ворота. Что скажете на это?
– Может быть. Я не спорю. Не могу назвать себя безупречным игроком. Где-то в сезоне я допускал ошибки, они свойственны любому футболисту. Но сказать, что я занимался откровенным «привозом», тем более постоянно, я не готов. Причина того, что я на сборах местами сыграл слабо, в том, что банально недооценил соперника. Плюс все время думаешь о том, как бы домой уехать обратно. Это и сказывается.

ОБИДНО, ЧТО СБОРНАЯ ТАК РАНО ПОКИНУЛА ТУРНИР…

 Удавалось ли посмотреть матчи Кубка конфедераций, в том числе и игры сборной России?
– Кроме последней игры вроде бы смотрел все. Обидно, что мы проиграли, моменты у нас были сильные, и мы неплохо комбинировали. Такой ажиотаж поднялся. Все считали, что мы выйдем из группы. Может, некое общественное давление сказалось на игре нашей сборной. Возможно, в этом причина неудачного результата.

 Вы встречались на награждении с Черчесовым, удалось пообщаться?
– Пожали руки, пообщались немножко. Насчет моего возращения в сборную речи не было. Надо быть реалистом: на моей позиции сейчас играют очень сильные ребята. И конкурировать с ними тяжело. Есть Смольников, Шишкин. Тренер предпочитает этих игроков. Станиславу Саламовичу видней. А я смирился с этим и давно для себя решил, что про сборную можно забыть.

 Вы играли в украинской лиге. Сильно отличается их футбол от нашего?
– Ну, я играл лет 10 назад. С тех пор там многое изменилось. Раньше украинский чемпионат был сильнее, чем сейчас, и это глупо отрицать. Тогда были качественные футболисты. Сейчас, как мне кажется, этого нет.

 Удалось пересечься с Шевченко?
– В игровом плане – нет. Он, конечно, легендарный футболист. Это бесспорно. Зато мне удалось поиграть с Сергеем Ребровым.

 И как?
– Он тоже легенда для «Динамо» (Киев). Многому меня научил, взял шефство надо мной, за что я ему благодарен. Когда он стал тренером в Киеве, виделись с ним в Испании на сборах, тепло пообщались, пожелали удачи друг другу.

 Какие у вас воспоминания остались от «Локомотива»?
– Самые положительные. Оттуда я попал в сборную, играл при двух иностранных тренерах - Коусейру и Биличе.

 С кем из них комфортнее работалось?
– С обоими. Поначалу я не попадал в основу, но потом стали доверять мне. И все пошло-поехало. Когда пришел Билич, мы стали с ним часто общаться. Он поздравил меня, когда я получил приглашение в сборную. Перед моим уходом мы попрощались по-дружески. Он, конечно, не хотел, чтобы я покинул «Локомотив». Но он понимал, что это футбол, и такие вещи сплошь и рядом.

Вообще я со многими тренерами общаюсь, с кем мне удалось поработать когда-либо.

РАД, ЧТО «ДИНАМО» ВЕРНУЛОСЬ В ПРЕМЬЕР-ЛИГУ…

 Вы жалеете, что тогда ушли в «Анжи»?
– Нет, не жалею. Я поиграл в звездной команде на тот момент. Мы заняли третье место, показали неплохой результат. Это был грандиозный проект. Мне кажется, в нашем футболе такого не было. Если б не травмы и тренерская чехарда, более чем уверен, я бы показал себя с лучшей стороны.

 Какое впечатление от встречи с Сулейманом Керимовым?
– Остались положительные эмоции. К нему в любой момент можно было подойти с просьбой, если тебе что-то нужно. Он всегда был открыт к диалогу. Помню, как он приглашал всю команду к себе в гости, мы поужинали. Складывалось впечатление, что ты играешь в европейском клубе, где считается нормальным, когда президент может пригласить на ужин. Плюс он довольно общительный, с хорошим чувством юмора, может пошутить. В общем, приятный человек.

 Хочется спросить о московском «Динамо» и вашем пребывании в этом клубе. Что скажете о своей карьере там?
– Что можно сказать? Плохо, что вылетели в первый дивизион. История неприятная. А так, коллектив был интересный, все футболисты были хорошие. Где-то не повезло. Кстати, как раз там я активно играл с левого фланга. С Кобелевым у меня проблем не было. Мы давно друг друга знали.

 Вы ушли, потому что не хотели играть в ФНЛ, только ли в этом причина?
– Пришел Калитвинцев, которого я знаю еще по киевскому «Динамо». Он хотел, чтобы я остался. Но дело в том, что я был арендован, а выкупить они меня не смогли, так как бюджет у них сильно ограничен.

 То, что они сейчас вышли в премьер-лигу, вас не удивляет?
– Меня это очень радует. Надеюсь, что они докажут свою состоятельность и покажут интересный футбол. Такие команды, тем более с такой историей, должны играть в премьер-лиге.

 В будущем сезоне будет совершенно другой уровень сопротивления, в частности усилился «Зенит». Что вы думаете о конкурентах, «Зените», ЦСКА?
– Эти клубы всегда претендуют на первые места. Их усиление меня никак не тревожит, этого следовало ожидать. Тем и интереснее будет сезон. Мне всегда нравится играть против сильных противников, там и проявляется твой класс как игрока. Помимо этих команд, не стал бы сбрасывать со счетов и «Краснодар» с «Рубином». Думаю, они тоже постараются показать себя на максимальном уровне.

 Что вы скажете тем, кто считает, что «Спартак» стал чемпионом за счет того, что соперники стали слабее?
– Скажу, что это не наши проблемы. Лично мы никого не ослабляли.

 Что скажете болельщикам перед стартом сезона?
– Мы постараемся выступить на максимуме. Таких фанатов, как у нас, нет ни у кого. Они поддерживали нас на протяжении всего сезона и гнали нас вперед. Хотелось бы, чтобы и в этом сезоне было также, а может даже и больше.

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