Отступаем! Четыре мощных клуба КХЛ, которые сдадут позиции в будущем чемпионате

Дмитрий Пономаренко называет четыре ведущих команды нашей лиги, которые неминуемо выступят хуже, чем в прошлом сезоне.

1. СКА (Санкт-Петербург)

Я не верю, что армейцы повторят свой успех и станут чемпионами второй раз кряду. И дело вовсе не в том, что СКА потерял свою самую результативную связку – Вадима Шипачева и Евгения Дадонова. Нет, состав питерцев вполне способен бороться за самые высокие места и в этом году.

Но дело в том, что у всего штаба Олега Знарка, как и у лидеров его команды, на первом месте в сезоне будет Олимпиада, а уж потом клубный хоккей. И то, что игроки НХЛ туда не поедут, задачу для тренера только осложняет.

Потому что в данных условиях вся ответственность действительно на нем. Объяснениями, что канадцы сильны, потому что у них в стране хоккей развит лучше, не отделаешься.

На Зимних играх сборная России будет фаворитом и никакого другого места, кроме первого, ей не простят. Поэтому Знарок с сентября по февраль будет сконцентрирован на подготовке именно олимпийской команды.

Ну а потом… Как бы не завершился олимпийский турнир, игроки и тренеры СКА вернутся из Кореи психологически опустошенными. И тут же собраться на еще одну важную битву им будет архи трудно. Поэтому на Западе более вероятна победа более голодного до Кубка Гагарина ЦСКА.

2. «Металлург» (Магнитогорск)

Думаю, что свои позиции сдаст и лидер Востока. «Магнитка» нынешним летом разом лишилась своего ударного звена, без которого представить ее просто трудно.

И дело не только в том, что Магнитогорск покинул опытный Данис Зарипов, вернувшийся в почти родную для него Казань и, таким образом, усилив основного соперника «Металлурга» в Восточной конференции.

Еще больше тяжелы потери в обороне – из команды ушли и матерый канадец Крис Ли, и собственные воспитанники уровня сборной России – Виктор Антипин и Алексей Береглазов.

Мало что осталось и от второго звена – нет уже в «Магнитке» Александра Семина, Томми Сантала, Войтека Вольски…

Возможно, что уральцы основательно и не спеша приступили к строительству новой чемпионской команды. Но она за один сезон не делается. Да и потери слишком весомы. А главный бомбардир КХЛ Сергей Мозякин, увы, не молодеет.

3. «Динамо» (Москва)

Новый тренер бело-голубых Владимир Воробьев, а также ветераны команды верят, что «Динамо» и в этом сезоне будет бороться за медали.

Однако юридические потрясения, которые испытал московский клуб нынешним летом, бесследно не проходят. Да и состав в связи со сменой руководства клуба лишился целого ряда опытных игроков – Мэтта Робинсона, Максима Карпова, Дениса Кокарева…

В принципе, «Динамо» так и так собиралось брать курс на омоложение. Однако нынешний состав бело-голубых если и станет могучим, то, пожалуй, только в перспективе. Многим молодым игрокам только предстоит пройти испытание элитной лигой. И как они его выдержат – еще большой вопрос.

В этом же сезоне болельщикам москвичей вряд ли стоит заглядывать дальше первого-второго раунда плей-офф.

4. «Барыс» (Астана)

Еще одна команда, лишившаяся своего ударного звена. За последние годы вся лига уже привыкла к том, что в атаке «Барыса» роль первых скрипок исполняют неудержимые североамериканцы.

А тут Брэндон Боченски решил завершить карьеру. Дастин Бойд переходит в московское «Динамо». В Астане не без труда уговорили остаться Найджела Доуса, который дал понять, что без земляков ему в казахстанском клубе некомфортно. Но один игрок, пусть и хороший, – это не сыгранная тройка.

Без голов своего ударного звена «Барыс» будет бороться за попадание в плей-офф. Но не более того.