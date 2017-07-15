Здравствуй, веселый ЦСКА. Армейцы провели самый бодрый матч нового сезона РФПЛ

ЦСКА и «Анжи» показали самый яркий футбол в первых трех матчах РФПЛ. Но победа досталось армейцам – 3:1.

ПОВЕСЕЛЕВШИЙ ЦСКА

Забудьте то, что вам говорили весной о матчах ЦСКА. Мол, скучно. Во-первых, это неправда. А, во-вторых, вы не тех слушаете. Этим людям нужно рассказать о таком виде спорта как баскетбол. Вот где их ждет достойная результативность.

Сейчас ЦСКА, наверное, самая атакующая команда РФПЛ. Удивительно, как почти тот же состав, который был в распоряжении Слуцкого, играет совершенно по-другому. Как Щенников, которому на Евро-2016 запрещалось обострять, рвет вперед при первой же возможности. Как вырос Витиньо, пугавшийся раньше легкого снега, а теперь не боящийся даже Александра Григоряна в стильном пиджаке и при галстуке.

Бразилец действительно крут. Он может за долю секунды переложит мяч под любую ногу – неважно, правую или левую - и с места зарядить прямо в хайлайты. Против «Анжи» первый его удар чуть не сбил с ног защитника махакалинцев, а второй - просвистел рядом со штангой. Шансов у Солосина не было никаких.

За первый тайм ЦСКА мог спокойно забить два-три гола. Собственно, он это и сделал. Но гол Дзагоева справедливо отменили из-за офсайда Вернблума, который перегораживал обзор вратарю «Анжи». А вот мяч забитый Васиным – головой после стандарта – было не отменить, как руками не достать забитый гвоздь.

Но самое интересное: столько же легко мог забить и один Маркелов. Оборона ЦСКА явно стала менее надежной по сравнению с весенними матчами. В первом эпизоде форвард «Анжи» мешковато завалился в штрафной вместо того, чтобы бить по воротам. И арбитр справедливо потерял интерес к моменту. В другом эпизоде, оказавшись один на один с Акинфеевым, Маркелов пробил в ближний угол. Итог, думаю, понятен.

Третьяковка

Во втором тайме верить в то, что два месяца назад команда Гончаренко в щепки вынесла «Анжи» - 4:0, было совершено невозможно. Понятно, что махачкалинцы прилично обновились. Только четверо из того, майского, состава вышли против ЦСКА в субботу: Яковлев, ставший капитаном, Мусалов, Гулиев и Фибель. Кстати, ЦСКА же по лицам был все тот же: только Игнашевича заменил Алексей Березуцкий, а вместо Чалов появился выздоровевшей Дзагоев.

Но и по ментальности «Анжи» предстал другим. Тот развалился при счете 0:1, позволив покуражиться армейцам. Этот же не только продолжал бороться, проигрывая в два мяча, но и почти спасся. Красивый удар Головина из-за пределов штрафной, сделавший счет 2:0, для многих стал аналогом финального свистка. Но тут-то и началось самое интересное.

Григорян выпустил Мамтова и Кацаева. «Анжи» попер вперед, а ЦСКА, на удивление, и не планировал окапываться у своих ворот. Маркелов, снова встретившись с Акинфеевым тет-а-тет, все-таки попал в дальний угол. А потом армейцы пережили несколько неприятных минут. «Анжи» имел прекрасный момент, чтобы сравнять счет. Но Кацаев пробил мимо.

А все вопросы снял Нахто, незаметно подкравшись к Фибелю и буквально выпросив у того удар по ногам – и, как следствие, пенальти. Да, упал армеец так, что скрин с этим моментом хоть в Третьяковке выставляй. Но ведь был удар по ногам? Был. Значит, какие вопросы? Насколько он оказался сильным – это уже к составителям задачников за пятый класс, пусть высчитывают.

После этого ЦСКА грамотно довел матч до победы. И, что особенно приятно, все три замены Гончаренко использовал, чтобы выпустить молодых игроков. Пусть Жамалетдинов и Кучаев сыграли меньше десяти минут, но раньше в ЦСКА и подобного не намечалось. Чалов сыграл около получаса. И, кстати, поучаствовал в моменте с заработанным пенальти Нахто. Именно Федор навязанной борьбой заставил Фибеля на долю секунды расстаться с мячом. И с шансами на ничью.

ЦСКА минимум на один день - лидер чемпионата.