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На глазах у Роналдиньо и Тимати. «Ахмат» обыграл «Амкар», но с большим вопросом

Константин Кринский
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
На глазах у Роналдиньо и Тимати. «Ахмат» обыграл «Амкар», но с большим вопросом
Фото: ФК «Ахмат»

Грозненский «Ахмат» победил в первом матче после смены названия. В дебютном туре РФПЛ-2017/18 был бит пермский «Амкар» (1:0).

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Шоу, которое устроили в Грозном перед стартовым свистком, поразил. Тимати читал рэп, Игорь Крутой играл на рояле (кстати, не подключенном к электричеству) мелодию Гимна России, а на вип-ложе за всем наблюдали руководство Чеченской республики, главный тренер сборной России Станислав Черчесов, функционер Валерий Газзаев, президент лиги Сергей Прядкин. Были и звезды шоу-бизнеса: Иосиф Пригожин, певица Валерия, бывший фигурист Евгений Плющенко, шоумен Игорь Верник и многие другие.

Болельщикам, кстати, перед матчем раздали памятную атрибутику, а после выступления бомонда российской эстрады устроили пиротехническое шоу. Качественное, красивое. Вне сомнений. Еще и Роналдиньо, приехавший на первый матч «Ахмата» по приглашению Рамзана Кадырова, символически пробил по мячу. Точнее, не пробил, а сделал свою знаменитую слепую передачу, пасуя в одну сторону и смотря в этот момент – в другую.

В общем, дорого-богато. Но это если о церемонии. А что там с футболом?

ЖАБА –ТОП?

Новичок Лео со смешной на русский манер фамилией Жаба – вне сомнений один из лучших. И даже чарующая фамилия Нигматуллин в воротах не спасла «Амкар» - пропустили пермяки еще в первом тайме. Вполне возможно, что в умелых руках Олега Кононова Жаба может стать одним из украшений нашего чемпионата – с мячом бразилец на ты, когда нужно – он отдает партнеру и не жадничает. К тому же, и поле Лео видит отлично. Хотя на позиции форварда этого не требуется.

Постепенно грозненцы отдали игровую инициативу сопернику. Может устали, а может и публика, чуть успокоившаяся после перерыва, бросила гнать своих любимцев вперед. В последние 20 минут «Ахмат» стал играть очень узко, а этого «Амкару», практикующему формацию с латералями, только и нужно. Кроссы в штрафную хозяев с каждой минутой следовали чаще и чаще, но мастеровитая связка Родолфо – Семенов без проблем справлялась с выносами.

Сложилось ощущение, что у «Ахмата» после 65-й минуты сели батарейки. Команда носилась как бешеная в первой половине игры (какие люди в вип-секторе!), а в момент, когда необходимо прибавить и не дать сопернику поверить в себя, перешла в оборону. Перегорели. Очевидно.

КРАСНОДАРСКИЙ ШЛЕЙФ

Еще одним вопросом задался я на излете последней 10-минутки. Чего больше в этой грозненской команде? «Ахмата», скорее все-таки даже «Терека» Рашида Рахимова, или «Краснодара»? Клубные цвета кстати частично перекликаются, но это не важно.

Думаю, многим понятно: усредненный игровой стиль, что-то между прошлогодним «Тереком» и позапрошлогодним «Краснодаром», в «Ахмате» просто невозможен. Уж больно разные команды по стилю, по решениям в атаке, по действиям вблизи штрафной, по движению на финальной трети поля. Конкретно в матче с «Амкаром» я увидел больше от Рахимова нежели от Кононова. Но оно и понятно: эту команду Рашид Маматкулович строил на протяжении пяти лет. Кононов же в команде пару месяцев. Так что работы непочатый край.

Матч

Ахмат - Амкар - 1:0 (1:0)

Голы

Лео 39 (1:0).

Состав

Ахмат: Городов, Родолфо, Уциев, Анхель, Сампайо, Семёнов, Иванов, Мохаммади, Балай, Митришев (Кадыров Х., 67), Лео (Раванелли, 78)

Амкар: Нигматуллин, Сиваков, Милькович (Гиголаев, 57), Занев, Зайцев, Идову, Комолов, Рязанцев (Костюков, 46), Гол, Прокофьев (Гасилин, 69), Бодул

Предупреждения:

Раванелли, 80; Кадыров Х., 85 - Сиваков, 15; Костюков, 77; Гасилин, 90

Судья:

Кирилл Левников (Россия)

Место и дата

16 июля 21:30, Ахмат-Арена, Онлайн-трансляция

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