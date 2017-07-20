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Кто на Мозякина?! Пять игроков претендующих на титул лучшего бомбардира КХЛ

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Кто на Мозякина?! Пять игроков претендующих на титул лучшего бомбардира КХЛ
Фото: Photo.khl.ru

«Советский спорт» называет пятерку форвардов, способных в будущем сезоне кинуть вызов лучшему снайперу российского хоккея Сергею Мозякину.

Так уж повелось в последние годы в нашей лиге, что приз лучшего бомбардира КХЛ все чаще достается капитану «Магнитки» Мозякину. Впору присвоить самому ценному хоккейному трофею имя нападающего. Благо, что Сергей в прошлом сезоне вышел еще и в рекордсмены нашего хоккея по заброшенным шайбам за всю его славную историю.

Однако, как бы не был хорош лидер «Металлурга», сколько бы он не прибавлял в результативности с каждым годом, я уверен, что в КХЛ найдутся форварды, готовые кинуть вызов уральскому «королю голов». И готов их сейчас назвать.

1. Кирилл Капризов, ЦСКА

Самая яркая звездочка нашего хоккея обещает в будущем сезоне засиять еще ярче. Карьера Капризова развивается так, что он гигантскими шагами движется с Востока на Запад.

Воспитанный в суровых условиях новокузнецкого хоккея, этот парень провел прошлый сезон в «Салавате Юлаеве» и с ходу стал лидером в матерой уфимской команде.

Теперь Кирилл уже новичок ЦСКА. И специалисты уверены, что и в именитом московском клубе Капризов станет одним из лидеров.

В прошлом сезоне форвард набрал 45 (23+22) очка. Вроде и не так много, по сравнению с тем же Мозякиным, шагнувшим за сотню.

Однако надо помнить, что, во-первых, Капризов провел в регулярке меньше матчей. Так как в декабре и январе сражался за сборную России на молодежном чемпионате мира, где стал лучшим бомбардиром. Во-вторых, в плей-офф уфимцы не смогли пройти дальше первого раунда из-за лавины травм. Ну а в-третьих, Кириллу тогда было всего 19 лет. 20 исполнилось уже после окончания сезона. А в этом возрасте год для игрока – огромный срок.

Стимулов для роста у форварда полно. Надо доказать тренерам сборной, что он достоин защищать честь России на Олимпиаде. Да и контракт весной заканчивается. И где бы не решил Капризов продолжать карьеру – в КХЛ или за океаном – статус голеодора ему точно не помешает.

2. Илья Ковальчук, СКА

Многие специалисты были уверены, что после окончания контракта со СКА, 34-летний форвард тут же махнет в НХЛ, чтобы продолжить карьеру там.

Однако Ковальчук предпочел остаться в России. И именно в СКА. Причем, подписал контракт всего на один сезон. Все это говорит о том, что Илья нацелился вернуться в сборную России и вновь выступить на Олимпийских играх. Уже пятых в своей карьере! Напомню, что только у Ковальчука и Павла Дацюка из действующих российских игроков есть в личной коллекции олимпийская награда – «бронза», завоеванная на ОИ-2002.

Кстати, пробиться в сборную Илье будет очень непросто. Олег Знарок никогда не скрывал, что склонен делать ставку на более молодых, но уже проверенных «своих» ребят. Однако при отсутствии на Играх хоккеистов НХЛ, с учетом того, что за океан улетело и несколько железных кандидатов в олимпийскую команду, выбор тренера сократился.

И если Ковальчук проведет следующий сезон на том же уровне, что и прошлый, то деваться Знарку будет просто некуда.

А в прошлом регулярном чемпионате Илья оказался единственным форвардом всерьез спорившим с Мозякиным. На его счету 87 (38+49) очков. Плюс очередное звание чемпиона страны.

3. Данис Зарипов, «Ак Барс»

Наверняка 36-летний форвард мог продлить контракт с «Магниткой» и сейчас спокойно почивать на заслуженных лаврах в качестве одного из любимцев магнитогорских болельщиков…

Но Зарипов предпочел новый вызов, принял предложение «Ак Барса» и вернулся в некогда почти родную для него Казань.

Уже за одно это неукротимое желание что-то постоянно доказывать в хоккее Данис заслуживает наших уважительных аплодисментов. Не знаю, как сложится у него карьера после возвращения в столицу Татарстана. Но следить за ним лично я буду с огромным интересом.

Ну а в прошлом сезоне Зарипов набрал 67 (31+36) очков. Особенно поразив любителей хоккея в плей-офф, где сделал три хет-трика кряду.

4. Никита Гусев, СКА

В прошлом сезоне Гусев стал четвертым бомбардиром КХЛ в регулярке и третьим – в плей-офф. Набрав в сумме 94 (31+63) очка. Но надо помнить, что все эти чудеса результативности были показаны в ударной тройке не только СКА, но и сборной России – в связке с Вадимом Шипачевым и Евгением Дадоновым. Куда Никита блестяще вписался на место Артемия Панарина, поменявшего два годя назад Санкт-Петербург на Чикаго.

Теперь Гусеву предстоит доказать, что его талант голеодора не зависит напрямую от партнеров. Впрочем, Никита это уже демонстрировал – в «Югре», где забивного форварда и заприметили менеджеры СКА.

5. Ян Коварж, «Металлург» Мг

«Держи своих друзей рядом, а врагов еще ближе» - советуют нам мудрецы. Мозякин с Коваржем, конечно, никак не враги. Но, как ни крути, соперники в гонке за звание лучшего бомбардира КХЛ. И их результативность по определению не должна сильно отличаться. Ведь атаки они организовывают вместе, на пару.

Кстати, в прошлом регулярном чемпионате Коварж, тем не менее, уступил Мозякину 22 очка – 63 против 85. Однако лучшим бомбардиром плей-офф стал уже именно Ян – 25 (10+15) очков.

А это означает что и талант, и амбиции у чешского нападающего имеются. Да и по возрасту он гораздо моложе 36-летнего капитана. 27 лет – самый расцвет карьеры.

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