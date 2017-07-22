«Зениту» не помешал даже Нету. Манчини показал, как будет выигрывать чемпионат
«Советский спорт» – о
первом матче Роберто Манчини в Петербурге, в котором снова протекла крыша, а
новичок Дриусси сделал дубль.
Стадион снова потек
Футбольный сезон начался в России неделю назад, но
по-настоящему пришел в Петербург только 22 июля, в день стартовой домашней встречи «Зенита». Да, был уже и первый домашний матч «Тосно» в РФПЛ на «Петровском», и
приезд «Енисея» Дмитрия Аленичева к «Динамо СПб», и даже петербургское
дерби в ФНЛ. Но это все не то.
Вот только футбольный праздник начал портиться еще задолго
до стартового свистка матча с «Рубином». «Зенит» немного не рассчитал
количество болельщиков, которые захотят продлить или купить абонемент на новый
сезон. Подробности читайте здесь.
В знак протеста первые пять минут матча фанаты «Зенита» молчали, а на шестой минуте уже включились в поддержку своей команды. Дело в том, что четверть активных фанатов петербургской команды так и не получили абонементы. Но к чести «Зенита» отметим, что клуб проблему решил: посоветовал болельщикам купить билет на матч с «Рубином». При получении абонемента деньги за матч против казанцев болельщику вернут. Но осадок у фанатов остался: в первом тайме они порвали сетку за воротами, а во втором вывесили баннер «Каждый четвертый без абона, очереди по 10 часов, людей держат за скот».
Вообще, на матч пришло достаточно много болельщиков:
официальная статистика будет позже, но визуально около 40 000 пришло
посмотреть на домашний дебют Манчини.
Никуда не делись и проблемы со стадионом. Заранее стало известно, что будет ливень, поэтому «Зенит» на этот матч закрыл крышу. На 10-й минуте ливень действительно пошел, но крыша справилась не полностью: сквозь огромную дырку вода лилась прямо на болельщиков, которым пришлось сесть на другие места на секторе.
«Рубин» почти без иностранцев и работа Манчини над ошибками
После не самой фееричной, но все-таки удачной игры в Хабаровске Роберто Манчини сделал две замены, которые напрашивались: автор победного гола в первой игре Далер Кузяев на этот раз вышел в основе. Здесь же и Себастьян Дриусси, который за 20 минут сделал больше, чем Жулиано – за 70. Собственно, аргентинец и поменял бразильца.
Свои перестановки после поражения от «Краснодара» сделал и
Курбан Бердыев: вместо Тараса Бурлака, Рубена Рочины, Гекдениза Карадениза в
составе Александр Сонг, Эльмир Набиуллин и Рифат Жемаледтинов. С таким стартом «Рубин»,
который при Хави Грасии с трудом справлялся с лимитом на легионеров, теперь
можно считать самой русской командой: девять россиян против двух иностранцев.
Нет в составе самой главной молодой звездочки казанцев Ильзата Ахметова: он все
еще ругается с клубом из-за нового контракта. Подробности этой истории тут.
Продолжает попадать в основу и Максим Канунников, о переходе
которого в «Спартак» не написали только самые ленивые СМИ. Воспитанника «Зенита»
трибуны встретили аплодисментами: это в Петербурге хорошая традиция, только
если этот воспитанник не ушел в московский клуб.
Вообще, объявление игроков трибуны встретили с небывалой
радостью. С возвращением Сергея Фурсенко диктором снова стал любимец болельщиков Константин Анисимов, уволенный еще Максимом
Митрофановым.
Идеальный дебют Дриусси
Перед началом матча Манчини ждала приятная церемония:
сначала по центральному сектору снизу сверху спустили огромный шарф «Зенита» с
символикой одного известного пивного бренда. А потом уже и сам Степан Разин
подарил итальянцу уменьшенную копию этого шарфа.
Казачье восстание Разина началось на Дону – там в позапрошлом году как раз и восстал Бердыев. Восстал против лидеров российского чемпионата и взял серебряные медали. Даже их «Зенит» не видел уже два года. Но, парадокс: даже они станут для Манчини и его новой команды неудачей. От итальянца ждут только чемпионства. И многие игроки «Зенит» в первом тайме показывали очень хорошую игру: спокойно накручивал четверых Кузяев, находил возможность для проникающей передачи Леандро Паредес, красиво финтил Дриусси, уверенно забегал Смольников, классно комбинировали Артем Дзюба, Александр Кокорин и Олег Шатов.
Но. Нету.
Если «Зенит» хочет выигрывать трофей – Манчини придется
что-то делать с центром обороны. И чем скорее, тем лучше. В добавленное к первому
тайму время Рифат Жемалетдинов неожиданно обокрал Нету и забил свой первый гол
за «Рубин».
Во втором тайме «Зенит» продолжил играть, как и в первом
тайме. И нашел свой шанс: Кузяев навесил на Кокорина, тот головой отпасовал на
Дриусси, а аргентинец отметил дебют в стартовом составе первым голом. Через
несколько минут Кокорин мог и вовсе вывести петербуржцев вперед, но с 35 метров
попал в перекладину.
А «Рубин» был по-своему хорош. По-бердыевски, если хотите:
плотная оборона из пяти защитников, два опорных и удивительное умение создать
момент из ничего. На 83-й минуте Карадениз и Сердар Азмун вполне могли
похоронить «Зенит», но оказались чуть неточны в последнем ударе.
А в концовке все решил Дриусси: навес с фланга от Доменико
Кришито, удар аргентинца и победный гол на 91-й минуте. Феноменальный дебют
бывшего форварда «Ривер Плейта».
2:1, победа «Зенита», которая показала Манчини, где находится самое
уязвимое место в его команде. Причем есть ощущение, что центр обороны –
действительно единственная проблема нынешнего «Зенита». В центре поля и атаке
прогресс сине-бело-голубых очевиден: с такой игрой можно становится чемпионом.
Свои выводы сделал и Бердыев. Почему-то очень верится, что рано или поздно этот «Рубин» снова будет тем «Рубином», который в своем фирменном стиле обыгрывал «Барселону».
Матч
Голы
Жемалетдинов 45 (0:1). Дриусси 51 (1:1). Дриусси 90 (2:1).
Состав
Зенит: Лунев, Кришито, Нету, Смольников, Иванович, Паредес, Шатов (Полоз, 80), Кузяев, Дриусси (Ерохин, 90), Кокорин, Дзюба (Жулиано, 65)
Рубин: Рыжиков, Набиуллин, Кудряшов, Кузьмин, Гранат, Мвила, Оздоев, Камболов, Сонг, Канунников (Азмун, 64), Жемалетдинов (Карадениз, 64)
Предупреждения:
нет - Набиуллин, 14; Карадениз, 73
Судья:
Владимир Сельдяков (Россия)
Место и дата
22 июля 17:30, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция