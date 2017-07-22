«Зениту» не помешал даже Нету. Манчини показал, как будет выигрывать чемпионат

«Советский спорт» – о первом матче Роберто Манчини в Петербурге, в котором снова протекла крыша, а новичок Дриусси сделал дубль.

Стадион снова потек

Футбольный сезон начался в России неделю назад, но по-настоящему пришел в Петербург только 22 июля, в день стартовой домашней встречи «Зенита». Да, был уже и первый домашний матч «Тосно» в РФПЛ на «Петровском», и приезд «Енисея» Дмитрия Аленичева к «Динамо СПб», и даже петербургское дерби в ФНЛ. Но это все не то.

Вот только футбольный праздник начал портиться еще задолго до стартового свистка матча с «Рубином». «Зенит» немного не рассчитал количество болельщиков, которые захотят продлить или купить абонемент на новый сезон. Подробности читайте здесь.

В знак протеста первые пять минут матча фанаты «Зенита» молчали, а на шестой минуте уже включились в поддержку своей команды. Дело в том, что четверть активных фанатов петербургской команды так и не получили абонементы. Но к чести «Зенита» отметим, что клуб проблему решил: посоветовал болельщикам купить билет на матч с «Рубином». При получении абонемента деньги за матч против казанцев болельщику вернут. Но осадок у фанатов остался: в первом тайме они порвали сетку за воротами, а во втором вывесили баннер «Каждый четвертый без абона, очереди по 10 часов, людей держат за скот».

Вообще, на матч пришло достаточно много болельщиков: официальная статистика будет позже, но визуально около 40 000 пришло посмотреть на домашний дебют Манчини.

Никуда не делись и проблемы со стадионом. Заранее стало известно, что будет ливень, поэтому «Зенит» на этот матч закрыл крышу. На 10-й минуте ливень действительно пошел, но крыша справилась не полностью: сквозь огромную дырку вода лилась прямо на болельщиков, которым пришлось сесть на другие места на секторе.

«Рубин» почти без иностранцев и работа Манчини над ошибками

После не самой фееричной, но все-таки удачной игры в Хабаровске Роберто Манчини сделал две замены, которые напрашивались: автор победного гола в первой игре Далер Кузяев на этот раз вышел в основе. Здесь же и Себастьян Дриусси, который за 20 минут сделал больше, чем Жулиано – за 70. Собственно, аргентинец и поменял бразильца.

Свои перестановки после поражения от «Краснодара» сделал и Курбан Бердыев: вместо Тараса Бурлака, Рубена Рочины, Гекдениза Карадениза в составе Александр Сонг, Эльмир Набиуллин и Рифат Жемаледтинов. С таким стартом «Рубин», который при Хави Грасии с трудом справлялся с лимитом на легионеров, теперь можно считать самой русской командой: девять россиян против двух иностранцев.

Нет в составе самой главной молодой звездочки казанцев Ильзата Ахметова: он все еще ругается с клубом из-за нового контракта. Подробности этой истории тут.

Продолжает попадать в основу и Максим Канунников, о переходе которого в «Спартак» не написали только самые ленивые СМИ. Воспитанника «Зенита» трибуны встретили аплодисментами: это в Петербурге хорошая традиция, только если этот воспитанник не ушел в московский клуб.

Вообще, объявление игроков трибуны встретили с небывалой радостью. С возвращением Сергея Фурсенко диктором снова стал любимец болельщиков Константин Анисимов, уволенный еще Максимом Митрофановым.

Идеальный дебют Дриусси

Перед началом матча Манчини ждала приятная церемония: сначала по центральному сектору снизу сверху спустили огромный шарф «Зенита» с символикой одного известного пивного бренда. А потом уже и сам Степан Разин подарил итальянцу уменьшенную копию этого шарфа.

Казачье восстание Разина началось на Дону – там в позапрошлом году как раз и восстал Бердыев. Восстал против лидеров российского чемпионата и взял серебряные медали. Даже их «Зенит» не видел уже два года. Но, парадокс: даже они станут для Манчини и его новой команды неудачей. От итальянца ждут только чемпионства. И многие игроки «Зенит» в первом тайме показывали очень хорошую игру: спокойно накручивал четверых Кузяев, находил возможность для проникающей передачи Леандро Паредес, красиво финтил Дриусси, уверенно забегал Смольников, классно комбинировали Артем Дзюба, Александр Кокорин и Олег Шатов.

Но. Нету.

Если «Зенит» хочет выигрывать трофей – Манчини придется что-то делать с центром обороны. И чем скорее, тем лучше. В добавленное к первому тайму время Рифат Жемалетдинов неожиданно обокрал Нету и забил свой первый гол за «Рубин».

Во втором тайме «Зенит» продолжил играть, как и в первом тайме. И нашел свой шанс: Кузяев навесил на Кокорина, тот головой отпасовал на Дриусси, а аргентинец отметил дебют в стартовом составе первым голом. Через несколько минут Кокорин мог и вовсе вывести петербуржцев вперед, но с 35 метров попал в перекладину.

А «Рубин» был по-своему хорош. По-бердыевски, если хотите: плотная оборона из пяти защитников, два опорных и удивительное умение создать момент из ничего. На 83-й минуте Карадениз и Сердар Азмун вполне могли похоронить «Зенит», но оказались чуть неточны в последнем ударе.

А в концовке все решил Дриусси: навес с фланга от Доменико Кришито, удар аргентинца и победный гол на 91-й минуте. Феноменальный дебют бывшего форварда «Ривер Плейта».

2:1, победа «Зенита», которая показала Манчини, где находится самое уязвимое место в его команде. Причем есть ощущение, что центр обороны – действительно единственная проблема нынешнего «Зенита». В центре поля и атаке прогресс сине-бело-голубых очевиден: с такой игрой можно становится чемпионом.

Свои выводы сделал и Бердыев. Почему-то очень верится, что рано или поздно этот «Рубин» снова будет тем «Рубином», который в своем фирменном стиле обыгрывал «Барселону».