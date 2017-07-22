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Плохие новости для Дзюбы

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Артем Дзюба
Артем ДзюбаФото: «Советский спорт»

Обозреватель «Советского спорта» Михаил Борзыкин – о возможных переменах в жизни и карьере российского нападающего.

Если вы вдруг не заметили, Артем Дзюба играл в обоих матчах «Зенита». В Хабаровске он провел на поле все 90 минут, в эту субботу – только 64. После этого терпение Роберто Манчини, похоже, лопнуло. Дзюба и раньше не был особо подвижным нападающим (это такой классический таранный центрфорвард, орудующий в штрафной площади), а теперь вообще не вписывается в игру. Пока в «Зените» Манчини он – инородный элемент.

За 154 минуты Дзюба нанес два удара по воротам – в три раза меньше, чем опорник Паредес; ни разу не попал в створ. Но страшно даже не это. В Хабаровске он касался мяча примерно каждые 142 секунды. Для сравнения вышедший на замену Дриусси – каждую 51 секунду. Понятно, что это форварды с разным функционалом и их, наверное, не совсем правильно сравнивать. Но приходится, поскольку это конкуренты за место в составе.

Дриусси как-то сразу стал своим. Он вписывается в командную игру, хотя сегодня в первом тайме неудачно выполнял функции Жулиано (оттягивался в полузащиту и разгонял атаки). Зато два гола. И точность передач 92%, что для нападающего, пусть и оттянутого, просто великолепно. У Дзюбы сегодня было 67% (худший после Кокорина), а в Хабаровске – 74% (абсолютно худший). Ни ударов, ни дриблинга, ни точности – ничего.

Можно сделать вывод: на эту секунду Дзюба – худший нападающий команды. Почему так происходит – не очень понятно. Но слухи о том, что «Зенит» его хочет продать, теперь воспринимаются совсем иначе. Мы посмотрели две официальные игры, в которых Артем был совершенно бесполезен. Его единственный оставшийся козырь – борьба за верховые мячи (сегодня он выиграл 100% дуэлей – 7 из 7). Но этого для основы явно недостаточно.

Скорее всего, проблема в том, что Дзюба не вписывается в модель с двумя нападающими. Раньше «Зенит» играл с одним, и вся полузащита так или иначе ориентировалась на него. Теперь у Дзюбы появился конкурент, и ему достается намного меньше мячей. Тем более что конкурент мобилен, постоянно открывается, а сам Артем корнями уходит в газон и выглядит тяжелее даже тех, кто не так давно отпахал на Кубке конфедераций.

Возможно, есть и другие причины. Например, сказывается травма колена. Раньше была только в сборной, а теперь и в клубе мешает. Но это вряд ли: будь у него повреждение, он не играл бы. Или в «Зените» появился новый тренеришка. То есть специалист, который не нашел общего языка с нашим драгоценным бриллиантом. Манчини. Хотя и эта версия притянута – в этом случае Артем уже прилип бы к скамейке запасных или еще хуже...

Перспективы самые неприятные. Раньше Дзюба забивал и приносил пользу. А даже если бы и не приносил, все равно бы играл – других нападающих не было, а Кокорина Мирча Луческу в центре атаки не видел. Теперь все изменилось. С Кокориным что-то случилось – заиграл. Появился Полоз. Удачно в стартовом составе дебютировал Дриусси. Кстати, вполне возможно, что причина спада как раз в этом – испугался конкуренции и зачах.

Как бы то ни было, пока Дзюба выглядит хуже всех. И если так пойдет дальше, спасти его могут только вера Манчини и, конечно, лимит.

Статистика Wyscout

Матч

Зенит - Рубин - 2:1 (0:1)

Голы

Жемалетдинов 45 (0:1). Дриусси 51 (1:1). Дриусси 90 (2:1).

Состав

Зенит: Лунев, Кришито, Нету, Смольников, Иванович, Паредес, Шатов (Полоз, 80), Кузяев, Дриусси (Ерохин, 90), Кокорин, Дзюба (Жулиано, 65)

Рубин: Рыжиков, Набиуллин, Кудряшов, Кузьмин, Гранат, Мвила, Оздоев, Камболов, Сонг, Канунников (Азмун, 64), Жемалетдинов (Карадениз, 64)

Предупреждения:

нет - Набиуллин, 14; Карадениз, 73

Судья:

Владимир Сельдяков (Россия)

Место и дата

22 июля 17:30, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция

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Михаил Борзыкин
Михаил БорзыкинЗадай вопрос
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