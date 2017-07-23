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Владимир Воробьев: Я доволен атмосферой внутри команды

Елена Кузютина
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Владимир Воробьев: Я доволен атмосферой внутри команды
Фото: «Советский спорт»

Главный тренер московского «Динамо» после открытой тренировки ответил на вопросы журналистов.

- Владимир Анатольевич, расскажите о том, как проходят сборы? Впереди у команды первый турнир в Минске. В каком состоянии подошли к нему?
- Хорошо поработали. Я доволен отношением ребят к делу, атмосферой, которая царит в команде. Сегодняшняя двусторонняя игра показала, что мы на правильном пути. Да, ещё идёт формирование состава, но мы справляемся с этим. Везём с собой в Минск шесть звеньев. Играть будут все. Задачи обязательно выиграть не ставим, но будем стараться побеждать в каждом матче, проверять ребят, наигрывать сочетания. И, думаю, что каждый, кто полетит в Минск, сыграет.

- У вас целая дюжина защитников.
- Это радует. Есть и ветераны, и молодые ребята. Главное – есть у кого учиться. Есть кому передавать опыт, есть кому его брать. Мне это импонирует как тренеру.

- Какие у вас ещё пожелания по составу?
- У нас ещё есть два места для иностранцев. Мы работаем в этом направлении. Ищем нападающих. Последнее событие – это подписание Бойда, Корягина, Хиетанена. Очень рад, что эти ребята с нами, будем воевать вместе.

- Как новички вливаются в работу?
- Сначала мы их немного поправляли, говорили молодым ребятам, что нужно завоевывать эти места. Игроки, которые выиграли Кубок Братины, пришли в КХЛ, а здесь немного другой уровень. Но они стараются, работают… Думаю, что всё у них получится.

- Как проходит восстановление Александра Шарыченкова?
- Он работает по индивидуальной программе. Всё по плану.

- С Алексеем Терещенко есть понимание?
- У меня? У меня есть с ним понимание очень хорошее! Конечно, мы очень хотим, чтобы Алексей был в нашей команде. Это лидер, это фигура нашего хоккея. Ему есть, что передать молодых игрокам. Тем более у нас среди них много нападающих. Буду рад, если он останется с нами.

Была ли возможность оставить Николая Чебыкина?
- Мы в конце прошлого года разговаривали и с агентом, и с родителями. Но они нацелились уехать за океан и решили сейчас остаться в Санкт-Петербурге. Это его выбор. У нас есть ребята, тоже лимитчики 1997-98 года. И 1999 года Михаил Бицадзе. Он сегодня не принимал участие в тренировке, играл с молодежной командой. Но парень перспективный, хорошее будущее нашего хоккея.

- Как считаете, на что сможете претендовать в наступающем сезоне? О Кубке Гагарина думаете?
- А если об этом не думать, то зачем жить-то? Будем серьезно готовиться и биться. У нас хорошие вратари, неплохая оборона, сплав опыта и молодости в нападении, так что будем ставить самые серьёзные задачи.

- Ситуация в клубе уже, конечно, не такая как была в июне…
- Стало повеселее! Ушли в тренировочный процесс, работаем на базе. Отказались от Пинска из-за того, что шло формирование команды. Здесь есть все условия для тренировок.

- В команду пришёл Михаил Анисин. В какой он форме? С кем будет играть?
- О том, что Михаил Анисин пришёл к нам в команду много говорят, пишут… Да, у парня есть шанс. Но только через работу и свой труд Михаил может показать всем какой он игрок. Всё зависит о него самого. С кем он будет играть? Сегодня на двусторонке Анисин неплохо смотрелся с Бойдом, отдал две голевых передачи. Но думаю, что пока мы будем пробовать разные сочетания.

- Влился ли в команду Михаил Варнаков?
- Он – хороший игрок и человек. С ним приятно общаться. Непростой был для него прошлый сезон, но надеемся, что все люди, которые пришли к нам, не только Варнаков, но и Казионов, Игнатушкин помогут команде.

- Ещё не ясно, где будет выступать команда. У вас есть предпочтения?
- Я за «ВТБ Ледовый Дворец». Он удобен и для игроков, и для болельщиков. Руководство решит этот вопрос. Где скажут играть, там и будем.

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