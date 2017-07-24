Юрий Бавин: При помощи Тарханова могу выйти на уровень сборной

Полузащитник «Урала» Юрий Бавин дал эксклюзивное интервью «Советскому спорту» после матча с «Динамо».

«СБОРНАЯ? ЕСЛИ ЧТО-ТО НЕ ПОЛУЧИТСЯ, ПРОБЛЕМА ВО МНЕ»

– Можно говорить о том, что «Уралу» повезло вырвать победу в концовке?

– Нет, все-таки игра хорошая была, удавалась «Уралу». Местами «Динамо» контролировало ход матча, местами наша команда. Каких-то суперопасных моментов я не помню, игра была равная. Хорошо, что забили в конце матча.

– Что за конфликт с Шуниным у вас случился в концовке?

– Да ничего особенного, просто мяч прилетел мне в спину. Его нужно было чуть-чуть придержать, потянуть время.

– Расскажите, когда приняли решение уйти из «Зенита 2» в «Урал»?

– Еще зимой, когда мы играли на Кубке ФНЛ с «Уралом», Александр Тарханов подошел и выразил свою заинтересованность. Долго не думал – это ведь премьер-лига, хорошая команда, много молодых футболистов делали здесь свой первый шаг, примеров много.

– Тарханов – лучший тренер по работе с молодыми игроками?

– Конечно! Сколько футболистов он уже дал премьер-лиге. Смолов, Ерохин, Подберезкин недавние примеры.

– Их Тарханов, можно сказать, вывел на уровень сборной. Вас выведет?

– Все зависит от меня. Если что-то не получится, то здесь проблема будет только во мне. Приложу все усилия и буду работать.

– Есть уверенность, что получится?

– Если не было, не пошел бы в «Урал».

– Место в десятке по итогам года для «Урала» реально?

– Исходя из нашей игры, реально. Почему нет? Вот следующая игра дома с «Уфой», настраиваемся на победу.

– В августе у вас матчи с «Краснодаром», «Зенитом», ЦСКА и «Локомотивом». Какой результат можно будет назвать приемлемым?

– Для примера можно вспомнить кубковую игру с «Краснодаром». Мы проигрывали 0:3, и смогли счет сравнять. У команды есть характер, коллектив, сплоченность. Со всеми можно играть.

– Самый крутой игрок «Урала»?

– После матча с «Динамо» – Георгий Чантурия (автор забитого гола – прим.ред.).

«В «ЗЕНИТЕ 2» ИГРАЛИ БЕЗ ЦЕЛЕЙ. ЭТО МЕШАЛО»

– Расскажите про «Зенит 2». Прошлый сезон начинали неплохо, в концовке сильно сдали. Почему?

– Да, начали хорошо сезон, хотя если бы начали его плохо, ничего бы не поменялось. Когда играешь для себя, без каких-то особый целей, не можешь подняться дивизионом выше, это расслабляет, ты играешь спокойнее. Это и мешает, получается, ты играешь только для себя, ради собственного прогресса. Мы каждый раз начинали год хорошо, а потом кто-то уходил, была постоянная смена кадров, новый коллектив, новые футболисты. Наверное, на то и существуют команды вроде «Зенит 2» и «Спартак 2». Там молодежь может поиграть в футбол с мужиками в первой лиге и потом делать шаг вперед.

– Зырянов все еще топ?

– Однозначно! Топ-топ!

– Вы рассказывали, что в «Зените 2» Радимов устраивал хоккейные тренировки. Было ли в карьере что-то более необычное?

– У Радимова много современных тренировок, каждый день у нас были новые упражнения. А в хоккей играли на предсезонных сборах зимой. Нам дали клюшки, коньки, все было в удовольствие. Мы и нагрузку получили и сплотились как команда, узнали друг друга по-новому.

– Тарханов, наверное, не такой современный?

– Не сказал бы. Радимов многое почерпнул именно у Тарханова, по тренировкам вижу. Они же вместе работали. И есть очень много схожих упражнений. По-моему, Тарханов достаточно современный.

– Вы дебютировали в премьер-лиге за «Зенит» в Химках и тоже против «Динамо». Ощущения тогда и сейчас схожие?

– Тогда было по-другому: много эмоций, полный стадион, очень важная игра для «Динамо». Плюс у меня состоялся дебют. На этот раз я уже сыграл матч с «Ростовом», и на разминке настраивался выйти, помочь команде победить. Это уже другой нервный накал для меня. Ну а «Динамо» проиграло тогда, проиграло и сейчас. Ничего не меняется, стабильно.

– Получается традиция — выходите на поле, и «Динамо» проигрывает.

– Да-да.

– Можете назвать себя победителем «Динамо»? Джокером?

– Нет, зачем, такие громкие слова. Просто стечение обстоятельств.