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«Данис – езжай в Америку, к Овечкину!» Три клуба НХЛ, которым нужен Зарипов

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Данис – езжай в Америку, к Овечкину!» Три клуба НХЛ, которым нужен Зарипов
Фото: «Советский спорт»

Дисквалифицированный ветеран «Ак Барса» может и должен продолжить карьеру в Северной Америке. Альтернатива одна – уйти из хоккея.

Вы все знаете, что НХЛ имела в виду это ВАДА. Там, за океаном, никто бы даже не подумал совместно с ИИХФ и Всемирным антидопинговым агентством, с привлечением антидопинговых подразделений, международных агентств по сбору допинг-проб и антидопинговых лабораторий, аккредитованных ВАДА, ходить по клубам лиги в разгар регулярного чемпионата и плей-офф, собирать пробы у игроков. Сколько там? 377 за сезон? Вы шутите что ли?

Вы представляете, что это такое – выдернуть звезду из состава НХЛ, дисквалифицировать ее на два года. Этим сломать команде весь сезон, сломать жизнь своему хоккеисту. НХЛ – это большой бизнес, это коммерческая лига. И там не позволят каким-то субчикам с пробирками этот бизнес испортить. При этом внутри НХЛ есть свой антидопинг-контроль. И если какой-то хоккеист сидит на жестких стероидах, его обязательно накажут. Но выгонять из НХЛ на два года за мочегонный препарат? Отстранять игрока от финала плей-офф за лекарство от насморка, как было с Никласом Бэкстремом на Олимпиаде в Сочи?

Ребята – цирк за углом. Идите с пробирками туда, к клоунам и медведям на велосипедах.

Причем я не обвиняю КХЛ. Совсем нет. Наша лига является заложником того, что входит в систему ИИХФ. Президент ИИХФ Рене Фазель – наш большой друг. Но ИИХФ участвует в организации Олимпиад, а там самое раздолье для инквизиторов в белых колпаках и с факелами. Вот так по цепочке все пошло, и Зарипова наказали.

Как ты там говорил в апреле, Данис? «Устроили балет, е###». Так вот, ты был прав, особенно насчет последнего слова.

Теперь, Данис, есть только два пути. Первый – завершать игровую карьеру и стать крутым бизнесменом, изготавливая на всю лигу клюшки «Заря». Но это скучно.

Второй – уезжать в НХЛ, где варианты обязательно найдутся. Да, ты потеряешь в деньгах. Зато сохранишь карьеру – и завершишь ее через несколько лет совсем на другой ноте.

Это иллюзия, что Данис Зарипов в 36 лет не будет там никому нужен. Хочет ведь Илья Ковальчук уехать в НХЛ в 35.

Как в 36 лет выступали хоккеисты за океаном?

94 очка – Теему Селянне, 82 – Джо Торнтон и Род Бриндамор, 76 – Вячеслав Козлов, 74 – Даниель Альфредссон, 68 – Хенрик Зеттерберг, 65 – Павел Дацюк…

Список можно продолжить. Даже если Зарипов наберет 40 очков, это будет успехом. И вот на какие клубы мы рекомендуем обратить внимание.

«ВАШИНГТОН»

Главный кандидат. Там недобор форвардов (только 10 человек), и лишь $4 млн под потолком зарплат.

Можно отдать $1 млн на Зарипова. И если тот согласится, то Евгений Кузнецов получит в тройку потрясающего челябинского партнера. Капитан Александр Овечкин, подкиньте идею руководству своего клуба – это будет бомба! И напомните, во сколько лет Сергей Федоров играл за «Вашингтон»? В сорок? Так вот, он был одним из лучших.

«НЬЮ-ДЖЕРСИ»

Команда в стадии перестройки, получила первый драфт-пик и будет строить состав вокруг Нико Хишира. Но это не значит, что кому-то помешает хороший ветеран. Пока у «дьяволов» подписаны только девять форвардов. Под потолком зарплат - $19,4 млн. И полная свобода действий. Дьявольский поворот в карьере Зарипова – а почему нет?

«МИННЕСОТА»

Данис переходил в зеленую команду, где любят оборонительный хоккей – но это может быть не «Ак Барс», а «Миннесота». Там пока подписано восемь форвардов. Еще троих подпишут (Фолиньо, Гранлунд, Нидеррайтер) – но все же агенту Зарипова стоит там прозондировать почву.

За что покарали Даниса Зарипова? Один из звездных игроков КХЛ дисквалифицирован

Голосование: Данис Зарипов попался на допинге. Как вы к этому относитесь?

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