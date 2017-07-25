Данис Зарипов: Я никогда ничего запрещенного не принимал! И сам в шоке

Известный форвард Данис Зарипов заявил «Советскому спорту», что препарат, обнаруженный в его допинг-пробе не является стимулятором.

Известие о том, что знаменитый форвард Данис Зарипов отстранен от соревнований на два года стала громом среди ясного неба. И после разговора с самим Данисом я понял, что и для него эта ситуация – такой же шок.

- Я не владел никакой информацией о том, что попал в такую неприятную историю, - рассказывает Данис, - Ни WADA, ни ИИХФ не выходили на меня лично. Поэтому о своем отстранении от хоккея узнал только сегодня – из прессы. В том числе и о заявлении КХЛ о моей дисквалификации. Получается, все о себе узнаю о третьих лиц. Поэтому мне и сказать особо нечего. Сижу вот перевариваю эту информацию и думаю, как дальше жить…



- Когда у вас вообще взяли эту роковую допинг-пробу?

- Насколько я помню – в феврале. А сейчас я узнаю, что у меня обнаружили тогда мочегонное средство. А эксперты посчитали, что оно скрывает другие препараты, которых в моей пробе и не было.

- В том то и дело, что в хоккее сама тема допинга – не актуальна. Толку от него на площадке не много.

- Я же и говорю, как я понял, препарат, за который меня дисквалифицировали на два года, не является допингом сам по себе. Но эксперты WADA почему-то посчитали, что он скрывал еще какие-то стимуляторы. Или, точнее, мог скрыть. Но у меня за спиной длинная хоккейная карьера. И за себя я могу сказать на сто процентов, что никогда ничего запрещенного не принимал!

- Обычно запрещенные препараты, перечень которых обновляется ежегодно попадают в организм спортсмена с лекарствами.

- Тут все может быть. Этот элемент может попасть в организм и с пищевыми добавками. Мы же не знаем все, что нам кладут в еду. Почему она попала именно ко мне? Пока не могу никого подозревать и что-то на кого-то наговаривать. В первую очередь это мое собственное упущение. Сейчас я пытаюсь понять – что происходит? Потом буду думать, как действовать дальше. Может, и получится что-то исправить.

- Будете обращаться в КХЛ с заявлением о пересмотре наказания и сокращении дисквалификации?

- Пока не знаю, как и что дальше будет. Если честно, сейчас сам нахожусь в шоковом состоянии. Скоротечные выводы делать не хотелось бы.

- Но тренировки будете продолжать, готовясь к сезону?

- Да, подготовка уже идет полным ходом. Но пока я тренируюсь по индивидуальному плану, не в составе «Ак Барса».

- С казанским клубом уже обсуждали проблему?

- Конечно, мы на связи! И мне очень не хочется из-за всей этой ситуации подставить руководство «Ак Барса» и команду. Ведь для нашего хоккея это в принципе новая и непривычная ситуация. Когда-то и с кем-то это должно было произойти. И, к сожалению, на сегодняшний день именно я попал под раздачу. Но буду разбираться и искать выходы из этой ситуации.

- Я так понимаю, что ваша позиция – добиваться права выступать в КХЛ. Ведь есть другой вариант – продолжить картеру в НХЛ, где WADA с ее допинг-пробами и на порог не пускают, защищая своих игроков.

- Разговор об этом уже идет. Но, признаюсь, мне не хочется смотреть в сторону НХЛ. Хочу продолжить карьеру в России.

- Уверен, что многие болельщики морально вас поддерживают.

- Я на сто процентов уверен, что допинг не принимал. Но сейчас шум пошел на весь мир. И у людей в головах слово «допинг» связывается напрямую со стимуляторами и анаболиками. А у меня нашли какой-то мочегонный препарат! Я бы хотел, чтобы в прессе выступил медик, который мог бы объяснить людям его действие. Рассказать, что это не стимулятор. И что он бывает во многих продуктах. Дай Бог, чтобы во всем разобрались.