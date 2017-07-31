Кержаков: «Спартаку» повезло с чемпионством. Этот и другие материалы нового «ССФ

Во вторник, 1 августа, выходит свежий номер еженедельника «Советский спорт - Футбол» (полностью его pdf-версию можно скачать здесь). Вот что вы сможете из него узнать.

Забыть, что ты чемпион

«Спартаку» едва ли не в полном составе, включая тренерский штаб, предстоит первое в жизни испытание медными трубами». Шеф-редактор «ССФ» Николай Роганов – о неудачном старте красно-белых.

Бег по кругу

Обозреватель «ССФ» Сергей Микулик рассуждает о перспективах «Динамо», которое после почетной ничьей со «Спартаком» проиграло «Уралу» (0:1) и «Ахмату» (0:2).

Дуэль по-итальянски

В воскресенье в Санкт-Петербурге – суперматч! Чемпион страны «Спартак» против «Зенита», которому многие прочат золото в этом сезоне. «ССФ» анонсирует дерби двух столиц через противостояние главных тренеров, итальянцев Роберто Манчини и Массимо Карреры.

«Зенит» - «Спартак»: лучшее

Выделяем 10 самых памятных матчей между этими соперниками в чемпионатах России.

Александр Кержаков: «Спартаку» повезло с чемпионством»

Лучший бомбардир в истории российского футбола дал откровенное интервью «ССФ».

Без лишних движений

«И ЦСКА, и «Краснодар», и «Зенит» уже закалены-искушены на европейских маршрутах, потому и взяли старт без резких движений, как подобает записным марафонцам». Обозреватель «ССФ» Юрий Цыбанев – о матчах российских команд в еврокубках.

Унаи Эмери: «Поражение от «Барсы» - урок на всю жизнь»

Тренер «ПСЖ» Унаи Эмери еле дождался конца отпуска и теперь рвется в бой, чтобы реабилитироваться за прошлый сезон, в котором было «много и хорошего, и плохого». О планах и изменениях в команде он поведал газете L’Equipe.

Фернандо Кавенаги: «Не могу поверить, что я бывший футболист»

Самый переоцененный легионер в истории «Спартака» рассказал аргентинской газете La Nacion, почему завершил карьеру и теперь почти не гоняет мяч – даже во дворе.

Горячая осень в «Лужниках»

16 сентября 2017 года на территории олимпийского комплекса «Лужники», где находится главная арена чемпионата мира-2018, пройдет первый ежегодный фестиваль «Россия Любит Футбол!».

Остановился «мотор»

Валерия Маслова называли человеком с двумя сердцами, мотором команды. Конечно, оно было одно, но – очень сильное. Летом Валерий Павлович играл в футбол, зимой – в хоккей с мячом. В обоих видах спорта – за московское «Динамо» и сборную СССР. Вспоминаем прославленного полузащитника, которого не стало 27 июля.

ТАКЖЕ В НОМЕРЕ!

- Мнение Евгения Ловчева о зенитовских форвардах Александре Кокорине и Артеме Дзюбе;

- Победа «Барселоны» в Международном кубке чемпионов;

- Кто станет лучшим бомбардиром чемпионата России?