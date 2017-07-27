Елена Радионова: Короткая программа останется с прошлого сезона

Елена Радионова – единственная фигуристка, которой за последние два года удавалось обыграть Евгению Медведеву. Случилось это на российском этапе Гран-при в ноябре 2015-го. Накануне старта олимпийского сезона Елена дала интервью нашему корреспонденту.

«10 ДНЕЙ НА МАЛЬДИВАХ – ТО, ЧТО НАДО»

- Как провели отпуск? – первый вопрос Радионовой.

- Провела 10 дней на Мальдивах. Не так много, но я успела отдохнуть и набраться сил. Это было то, что нужно. Отдых получился достаточно спокойным в первую очередь для моей головы, потому что московская суета выматывает, а на Мальдивах у меня получилось остаться наедине с самой собой. В то же время я не запускала спорт во время отдыха, поддерживала свою физическую форму.

- Поесть чего-нибудь запрещенного в отпуске удалось? Сладости, например.

- Мне повезло: на отдыхе не было особо вредных вкусностей. Было много фруктов, ими в основном я и питалась.

- Много ли соблазнов окружает вас за пределами льда? Перед чем сложнее всего устоять?

- Конечно, соблазны есть, соблазны есть везде, но вообще спортсмены очень дисциплинированные люди, поэтому если перед тобой есть цель, то все соблазны уходят на второй план. Ты должен соблюдать режим, придерживаться правильного питания. Ты не можешь во время подготовки просто так пойти погулять куда-то с друзьями, потому что знаешь, что завтра у тебя тренировка и ты должен будешь на этой тренировке выложиться на все 100 процентов.

- Чем вообще занимаетесь в свободное время?

- Я очень общительный человек, мне всегда важно и нужно пообщаться с кем-то, особенно с близкими людьми. Я люблю гулять по Москве – очень помогает расслабиться и восстановиться перед трудовой неделей.

- Молодежь сейчас почти не смотрит телевизор. А вы?

- Честно говоря, я тоже почти не смотрю телевизор, потому что свободного времени не так много. Чаще сижу в интернете, оттуда и новости узнаю.

«С ШЕ-ЛИНН БУРН МЫ НА ОДНОЙ ВОЛНЕ»

- Программы перед сезоном вам ставила известная в прошлом канадская фигуристка Ше-Линн Бурн. Почему именно она?

- Ше-Линн Бурн ставит мне программу уже второй сезон подряд. Первый раз я увидела ее на шоу Дениса Тена в Казахстане, и тогда она мне очень понравилась, потому что у нее очень интересный стиль катания, неординарный подход к работе. Тогда у меня и возникла маленькая мечта – поработать с ней. В прошлом году я поставила у Ше-Линн короткую программу и всем она очень понравилась. Поэтому в этом году вообще не поднимался вопрос о выборе постановщика.

- Что вы подразумеваете под «интересным стилем» Бурн?

- На льду она очень легкая, игривая. Ше-Линн очень подходит мне по стилю. У нас отлично складывается совместная работа, мы ловим одну волну и процесс подготовки программы проходит позитивно и продуктивно.

- Подробнее о программах можете рассказать?

- Пока не начался сезон, мы держим программы в тайне, поэтому пока могу сказать только о том, что короткая программа останется с прошлого сезона.

- Тогда такой вопрос: под какую музыку вам выступать наиболее комфортно?

- Я люблю все направления в музыке, в своих программах я всегда стараюсь подобрать что-то новое, оригинальное. Если посмотреть на все мои программы, то это всегда разные стили, поэтому мне интересно пробовать что-то новое, раскрывать себя в новых образах. В каких-то образах будет труднее, нужно будет побольше поработать. Но я всегда буду стараться найти что-то интересное, не такое, как у всех.

«В ЯПОНИИ – БЕЩЕНАЯ АТМОСФЕРА»

- Сезон 2017 – 2018 – олимпийский. Не исключено, что для вас это будут первые и последние Игры…

- Да, действительно, сезон олимпийский, но пока я стараюсь не забегать вперед. Пока живу сегодняшним днем и стараюсь не отвлекаться на посторонние мысли, а полностью погрузиться в работу.

- За место в олимпийской сборной будет битва. Готовы к ней?

- Конкуренция сейчас очень большая в России, и всего три квоты. Поэтому все готовятся, все настроены серьезно, и я в том числе.

- Как психологически себя готовите к выступлениям?

- Честно говоря, никак в этом плане не готовлюсь. Просто выхожу и делаю свою работу. Иногда перед соревнованиями могу послушать музыку, но в этом плане я от нее сильно не завишу, поэтому разминаюсь всегда по-разному.

- Что – то на льду вас может расстроить?

- Бывает, что на тренировках не все получается, никогда не бывает все идеально. Я, как и все, расстраиваюсь, если что-то не выходит. Честно говоря, на данный момент мы решили особо не обсуждать нашу работу с прессой. Скажу только, что работа складывается продуктивно.

- Где вам больше всего нравится выступать?

- В Японии. Там всегда какая-то бешеная атмосфера, японцы прямо фанатеют. И на арене, и за ее пределами. Зрители там поддерживают не только своих спортсменов, но и участников из других стран, и это дорогого стоит. Ну и конечно я очень люблю выступать в России, потому что дома все родное, мне в России спокойнее всего выступать.

- Как справляетесь с постоянной сменой стран, языка, менталитета? Уже научились быстро адаптироваться?

- На соревнованиях все общаются на английском, я, к счастью, не испытываю трудностей с этим. Всегда могу поддержать беседу и все понимаю, поэтому никаких проблем с общением на соревнованиях у меня не возникает.

- Что помогает лучше всего отвлечься от мыслей о катании?

- От физической нагрузки мне хорошо помогает нагрузка умственная. Можно почитать книжку или порешать какие-нибудь логические задачки, в общем, чтобы отвлечься. Ну и конечно общение с друзьями – это отлично помогает.

АНКЕТА «ЛЮБИМОЕ»

Фильм: «Как украсть миллион» с Одри Хепберн, «Укрощение строптивого»

Книга: «Алые паруса»

Актер: Орландо Блум, Орнелла Мути

Музыкант/группа: нравится Ciara, Beyonce и вообще люблю стиль RnB

Школьный предмет: История

Блюдо: паста, чизкейк

Марка машины: Bentley

Страна (кроме России): Франция