Отец Малкина: Расстроился после финала. Надо было наградить Мюррея, а не Кросби!

Обозреватель «Советского спорта» поговорил с отцом Евгения Малкина, который приехал с сыном в Москву, чтобы показать нашей столице Кубок Стэнли.

– Я, вот честно, не ожидал, что «Питтсбург» опять Кубок возьмет, – неожиданно признался Владимир Малкин в самом начале нашего разговора. – Ведь раньше Женька играл лучше. И «Питтсбург» был сильнее. Все об этом говорят! Но не везло. А сейчас словно за все прошлое невезение долги вернулись. Многие удивляются! Ведь за «Питтсбург» в плей-офф играли несколько человек из фарм-клуба. А «пингвины» все равно победили.

– Я, помню, в июне возмущался – почему Евгению не дали приз самого ценного игрока плей-офф? А у вас есть объяснение?

– Я и сам тогда расстроился! Даже не знаю, стоит ли говорить… Но, мне кажется, там все под Канаду подстроено. А вообще мое мнение – надо было вратарю это звание отдать. Ведь Мюррей сыграл фантастически! Он и в прошлом году очень сильно команде помог. Может его молодым еще считают? Но какая разница? Если человек выступил здорово – надо его награждать. А Кросби набрал очков не больше других.

– Чувствую, что вы глубоко погружены в жизнь команды сына.

– Так я же с 11 марта жил у Жени в «Питтсбурге». Так что хоккея насмотрелся вволю. Но хочется еще больше игр. И не только плей-офф. Мне «регулярка» не менее интересна. Потому что в Кубке никогда не знаешь – в каком раунде вылетишь. А в плей-офф прямо будто специально все делают, чтоб серия до семи матчей затягивалась. Очень трудно там играть. Ну а после окончания сезона мы все вместе в отпуск улетели. Еще две недели с семьей сына провели.

– Как внук? Спортсменом растет?

– В 11 месяцев начал ходить, мы с ним гуляем. И я вот что заметил: все повадки – от Жени. Внимательный, шустрый, все замечает! Не по годам взрослый.

– Скоро, пожалуй, уже и о первых коньках для него задумаетесь?

– Так он Женькину клюшку за собой уже таскает. Вовсю. Маленькую, игрушечную не хочет – не интересно. Ему большую отцовскую подавай! Сильные руки у пацана. Увидел меня с пылесосом – давай его за собой тянуть. Прямо в удовольствие ему это...

Напомним, что сын Никита родился в семье Евгения Малкина и Анны Кастеровой 31 мая 2016 года.