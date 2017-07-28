НХЛ может поддержать Зарипова. Два клуба уже готовы дать ему контракт

Рассказываем последние новости о том, что сейчас происходит с форвардом-ветераном Данисом Зариповым, который получил дисквалификацию.

Как развивается ситуация с Данисом Зариповым? Мы держим руку на пульсе.

Уже через день после того, как КХЛ объявила о решении дисциплинарного комитета ИИХФ дисквалифицировать на два года форварда Зарипова, генеральным менеджерам НХЛ по рассылке пришло письмо. Понятно же, что теперь Данис или должен завершить карьеру, или поедет в Северную Америку.

Автор письма – вице-президент НХЛ Билл Дэйли. Он предупредил, что если клубы вступят в переговоры с представителем Зарипова (или двух других дисквалифицированных игроков – Андрея Конева и Дерека Смита), то нужно обратиться в центральный офис НХЛ. Есть два обстоятельства, которые могут помешать тут достичь договоренности. Во-первых, действующие контракты хоккеистов. Так, тот же Зарипов подписал соглашение с «Ак Барсом». Во-вторых, есть этическая сторона вопроса, потому что НХЛ не хочет на ровном месте идти против решения ИИХФ.

Но это письмо Дэйли нельзя трактовать как то, что Зарипову теперь запрещено ехать в НХЛ. Контракт с «Ак Барсом» можно расторгнуть за один день. Как, например, московское «Динамо» по обоюдному согласию отпустило в НХЛ сначала Андрея Миронова, а потом и Клима Костина.

Дэйли написал прямым текстом: «Не исключено, что в этом вопросе мы поддержим игрока из КХЛ». Не было заявления, что мы Зарипова точно не берем. Но пока Данису нельзя предлагать контракт за океаном.

Сейчас идут активные переговоры с профсоюзом игроков НХЛ и самой лигой. Более того, как мне известно, есть два клуба НХЛ, уже готовые подписать Зарипова. Понятно, что в этих командах хорошо развита скаутская служба в России. Там знают, кто такой Данис. Но нужно дождаться, когда решение будет принято наверху. Возможно, это случится уже на следующей неделе.

Конечно, есть разные обстоятельства. Например, у Зарипова пока даже нет ни канадской, ни американской визы. Его нельзя привезти за океан, чтобы познакомить с клубами. Он не знает английский, чтобы пообщаться с генменеджерами команд. Но это не беда, поможет переводчик.

Пока российский агент Юрий Николаев пытается вместе с Зариповым оспорить его дисквалификацию в Спортивно-арбитражном суде. Хотя понятно, что наказание полностью не снимут. И даже если срок сократят, допустим, до шести месяцев, то Зарипов вернется в хоккей только после Нового года. Не так плохо, если подумать, но ты сначала попробуй так дисквалификацию урезать. Это очень тяжело.

Зарипов сейчас не думает о деньгах. Он хочет играть. И теперь есть стимул доказать, что в этой истории зря сделали его виноватым.

Я подчеркиваю: Данис не попался на допинге. У него был обнаружен стимулятор псевдоэфедрин, за который не наказывают серьезно. А также мочегонный препарат, считающийся маскировкой для допинга. Но это не сам допинг, поэтому неправильно говорить, что Зарипов – допингер.

«Многие клубы НХЛ хотели бы подписать Даниса Зарипова». Инсайды из-за океана