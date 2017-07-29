ЦСКА начал по-чемпионски. Армейцы обыграли «Сибирь» в контрольном матче

Московские армейцы открыли предсезонную сессию контрольных матчей убедительной сухой победой над «Сибирью» - 4:0.

В Ледовом дворце ЦСКА – ремонт, с улицы доносится визг дрелей. Однако руководство клуба пошло болельщикам навстречу и открыло для них двери арены. Признаюсь: на боковой трибуне свободные места можно было отыскать с трудом. Причем поклонники «Сибири» ни в чем хозяевам не уступали. Даже фирменное новосибирское «Славься, «Сибирь»! во время исполнения государственного гимна рявкнуть не забыли. Забегая вперед скажу: именно болельщики оказались лучшими у гостей.

Многие армейские фанаты добрались до хоккея к середине первого периода. После завершения футбольного дерби ЦСКА – «СКА-Хабаровск». Команда Виктора Гончаренко одержала дежурную победу 2:0, ровным счетом не позволив дальневосточникам создать что-то запоминающееся у ворот Акинфеева.

Вот и атакм «Сибири» напомнила мне о футбольном Хабаровске. Вратарь Сорокин всерьез вступал в игру полтора раза. Впервые – на 25-й минуте, когда экс-динамовец Шипов опасно бросал с лопаты. Вскоре рекордсмен КХЛ по блокированном броскам проверил бронзового призера чемпионатов мира сочным щелчком от синей линии. Не пробил.

У хозяев зажигала экс-сибирская связка двух «Ш» - Шалунов – Шумаков, усиленная вернувшимся из НХЛ Любимовым. Шумаков скоренько реализовал численное преимущество (четыре минуты штрафа получил начинавший прошлый сезон в «Сибири» Алексеев) после изящной многоходовой комбинации. Шесть (!) передач сделала бригада большинства армейцев. Хоккейная «Барселона»!

В середине матча сибиряки заменили вратаря – вместо Салака вышел Красиков. И шайбы посыпались в гостевые ворота.

- Мама Люба, давай-давай! – такая музыкальная заставка, заимствованная у питерского СКА, подстегивала красно-синих. И в первую очередь Любимова. Герой плей-офф-2015 откликнулся двумя шайбами. Первую забросил почти с усов кистевым броском, а вторую – подправив с пятачка.

Но больше всех понравился Кузьменко, самый ценный игрок Кубка Харламова-2017. Для него тот плей-офф МХЛ словно и не заканчивался. Помнится, в молодежной сборной Кузьменко прозвали «ноль плюс ноль» за отсутствие голов-передач. Он перезагрузился и теперь достойный партнер по тройке для кандидатов в олимпийскую сборную Капризова и Светлакова.

К слову, армейский сборники Андронов, Ничушкин, Телегин, а также Ожиганов, Науменков и новичок Нестеров смотрели матч с трибуны. Завтра все кроме участников чемпионата мира выйдут на лед. Был замечен и Мамин, подписавший контракт с «Флоридой».

Точку в матче поставил Окулов, еще один бывший из «Сибири». Форвард-технарь убежал от чешского защитника Полашека как от стоячего и прошил Красикова.

В Москве жара-духота. Температура зашкаливает за 30. Но лед в целом проверку погодой выдержал. Туман, спустившийся на площадку, участникам матча не мешал.

А вот перспективы «Сибири» пока в тумане. Перед игроками полностью рассчитались по долгам, спасибо Шумакову, Шалунову и Окулову. Пока остался бронзовый призер чемпионата мира-2016 Санников, в статусе капитана. Но его хочет видеть в СКА Знарок. Тогда и олимпийские перспективы примут реальные очертания.

В воскресенье в 12.30 состоится еще один матч соперников. Правда, показ будет закрытым.