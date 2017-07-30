Дежавю по-питерски. Зачем «Тосно» «Зениту»?

Автор «Советского спорта», анализируя пикантные детали, окружавшие новое петербуржское дерби, не сумел удержаться от сравнительных параллелей из истории отечественного футбола.

ВСЕ НОВОЕ – ЭТО ХОРОШО ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ

Дамы и господа! А вам не кажется, что всё это однажды уже было? Лет этак 30-40 назад. Когда многие из вас были ещё товарищами. Недаром же говорят, что история повторяется дважды: первый раз в виде трагедии, второй – в виде фарса. Настоящей трагедией для целого ряда украинских клубов эпохи противостояния киевского «Динамо» и футбольной Москвы стала их роль в этом соперничестве, далеко не всегда носившем сугубо спортивный характер. Во многом миссия тех же «Шахтёра», «Металлиста», «Зари» и прочих коллективов, входивших в Высшую лигу чемпионата СССР, заключалась в том, чтобы создать режим наибольшего благоприятствования флагману украинского футбола. В то время как столичные клубы рубились между собой не на жизнь, а на смерть, отбирая друг у друга драгоценные очки.

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ПИКАНТНЫЙ ОБМЕН ЛЮБЕЗНОСТЯМИ

Упаси вас бог, заподозрить автора этих строк в сомнениях относительно честности действа, творившегося на стадионе «Петровский» в рамках 3-го тура РФПЛ. Напротив, с данной точки зрения, ни к «Тосно», ни к «Зениту» никаких претензий быть не должно. Поскольку зрелище получилось достаточно ярким, и победа по праву досталась тому, кто больше её хотел и заслуживал, и чей уровень мастерства элементарно оказался выше. Однако не возникает ли у вас ощущения, что происходившее как до, так и по ходу матча, здорово смахивает на фарс? Согласитесь, по меньшей мере, абсурдно выглядит ситуация, при которой команда из Ленинградской области не просто принимает своих соперников на арене в Санкт-Петербурге – до недавнего времени домашней для «Зенита», но и проводит тренировки на полях Академии питерцев.

На любезность обычно принято отвечать любезностью. Поэтому далее вступает в действие принцип: «Чего изволите?». Хотите, использовать привычную раздевалку? – Пожалуйста! Мы не гордые – переоденемся в гостевой. Там даже удобнее. Освободить для ваших болельщиков фанатский вираж и увеличить квоту на билеты? – С удовольствием! Ничего страшного – наши поклонники пусть ютятся в секторе для приезжих. Всё равно их в природе водится столько, что хоть в Красную книгу заноси. Ах, да! Простите! Красные цвета на берегах Невы под запретом. Учтём! Дабы отмести любые подозрения в промосковском дальтонизме, мы по такому случаю вообще в чёрных цветах на игру выйдем и провозгласим этот комплект домашним. И не суть, что за пару недель до того принимали «Уфу» в белом. «Уфе» же двумя годами ранее было дозволено принимать вас на вашем чемпионском празднике у вас же на территории. «Уфа» – клуб молодой, а молодым, как известно, везде у нас дорога. А мы – ещё моложе! Так чем мы хуже? Нас в детстве тоже учили уважать старших. В конце концов, главное – что все довольны!

СКОВАННЫЕ ОДНОЙ ЦЕПЬЮ, СВЯЗАННЫЕ ОДНОЙ ЦЕЛЬЮ?

Отбрасывая сарказм, и переводя повествование в более конструктивное русло, хочется полюбопытствовать у уважаемой читательской аудитории (особенно у той её части, которая следит за футболом не со вчерашнего и даже не с позавчерашнего дня), может ли она себе представить столь трепетные добрососедские отношения и трогательную заботу о ближнем среди московских клубов? Тем более, сейчас, когда все или почти все из них обзавелись собственной современной инфраструктурой. В какой другой европейской державе из числа ведущих до участия в соревнованиях элитного дивизиона допустили бы клуб с подобного рода организационными проблемами? И неважно, что он попал туда по спортивному принципу. Спортивный принцип должен соблюдаться тогда, когда для спорта созданы все необходимые условия. А их в Ленинградской области пока только обещают создать, да и то, если «Тосно» сумеет закрепиться в премьер-лиге.

Иными словами, вы держитесь там, вам всего доброго… и далее по списку. Но держаться для чего? Чтобы «Зениту» с его уровнем амбиций и капиталовложений было не одиноко сражаться со столичными супостатами? А то он, бедный, всё бьётся-бьётся в одиночку, из кожи вон лезет, а вернуть чемпионский титул из Москвы обратно уже два года не получается. Так ради благой цели можно и забыть про лозунг: «Один город – одна команда!», подтянув ещё и питерское «Динамо». Вон оно как резво в ФНЛ в нынешнем сезоне стартовало. Хватит ему уже в низах прозябать. Создадим тройной очаг сопротивления – и дело в шляпе! В авто- и велоспорте командная тактика ведь не запрещена. А что не запрещено, то разрешено. Да даже если и не разрешено, киевским динамовцам и их вассалам в 70-80- е гг. по рукам так никто и не дал, хотя в футбольных и околофутбольных кругах все всё прекрасно знали и понимали. Так? Или как?