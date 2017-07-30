Злой Дзюба не уходит, а гениальный пас Шатова оставил «Зенит» лидером (видео)

«Зенит» обновил сценарий, но выиграл гостевой петербургский матч. А в «Тосно» ярче всех были фанаты: они мощно подрались с ОМОНом.



«Зенит» – хозяин повсюду

«Тосно» зачем-то оформил домашний матч с «Зенитом» советскими саундтреками: «Петровский» звучал как, видимо, было на играх чемпионата СССР. Стадион, конечно, так стар, что на нем легко проводить ретроматчи. Но тут тематического обоснования не анонсировали. А на контрасте с бодрым звучанием «Петровского» при «Зените» получилось весьма странно.

«Зенит» заселился в привычную домашнюю раздевалку, поставил свои точки с атрибутикой. Рядом с тосненскими – на них «official store» написано, кстати, таким же шрифтом. Фанаты формальных гостей тоже разместились там, где привыкли. «Тосно» арендует у «Зенита» игроков, тренировочное поле Академии и стадион по факту тоже. Поэтому хозяйничать вполне может.

В игре, естественно, то же самое. Удивительно быстрый «Зенит» сыграл лучший первый тайм при Манчини: впервые петербуржцы идеально двигались с самого начала. «Тосно», кстати, неожиданно часто успевал мешать. И сломался только в эпизоде, где «Зенит» вообще исполнил космически: гениальный пас Шатова пяткой в касание в зону прорыва Кокорина и финал в два касания от лучшего форварда нового сезона.

Злой Дзюба

Один из топов прошлого – Артем Дзюба – второй раз подряд остался в запасе, вышел на разминку первым из зенитовцев еще в середине первого тайма и грел мышцы активнее остальных. Совсем не похоже, чтобы «Зенит» собирался отпускать Дзюбу хоть куда-то, особенно в «Локомотив», который победой над «Тосно» зенитовцы планировали догнать. Сергей Фурсенко подтвердил: никто уход Дзюбы в «Зените» даже не обсуждал.

Артем не уходит, а выходит: второй раз подряд появился на замену, теперь на 35 минут вместо израильских 15. Дзюба мощно включился, агрессивно бодался и врывался, причем чаще стартовал с правого края.

Перемещений в тройке Кокорин – Дриусси – Дзюба было много, причем при схеме 4-3-3 в основном линейных. С двумя форвардами, еще без Артема, Дриусси крепился к позиции правее в оттяжке, а Кокорин – левее и ближе к чужим воротам.

Дзюба даже при двух действующих других вариантах притягивал передачи активнее всех. Он продолжал бежать, даже когда его резко дергали за футболку внутри штрафной. На этом отрезке Артем выглядел таким же злым, как Кокорин с самого начала сезона. Забить у Дзюбы не получилось, им в паре осталось 32 гола от задачи Манчини. Вероятно, тренер планирует делить игровое время между тремя нападающими. Начинать уже сейчас логично, потому что «Зенит» уже живет в еврокубковом графике: перед следующим туром против «Спартака» петербуржцам придется отвлечься на «Бней Иегуду» в Лиге Европы.

Драка с ОМОНом

Новый вариант зенитовского центра, в котором уместились Паредес, Кузяев и Хави Гарсия на позиции защитника, «Тосно» проверял неактивно. Хотя за первый тайм в сторону Андрея Лунева улетело аж восемь ударов – в основном из-за штрафной с игры и изнутри после стандартных подач. Причем тосненцы старались удивлять: с одной и той же точки, например, подавали разные люди.

Болельщики «Зенита» начали оба тайма с саркастичного «Мы приехали, чтобы победить», а тосненский фан-сектор оказался весьма буйным: в начале второго тайма активно кричащая часть болельщиков «Тосно» по-хозяйски зажгла что-то с цветным дымом и взорвала пару петард. А когда к ним в гости, чтобы забрать запрещенку, пришел ОМОН – тосненцы отдавать отказались. И стали как и их команда – защищаться. Только не позиционно, а в драке.

Что стало с пиротехникой, пока непонятно, но вот нескольких фанатов ОМОН точно изъял.

Инцидент на трибуне остался самым эмоциональным эпизодом второго тайма, если не считать особого внимания к касаниям мяча Дзюбы – теперь «Зенит» не нарастил темп, не удержал его. Но и этого хватило для третьей победы из трех.