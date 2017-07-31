«Динамо» и «Урал» в ответ на статью «Советского спорта»: мы договорняк не играли

«Советский спорт» сообщил сегодня о том, что встреча московского «Динамо» и екатеринбургского «Урала» во втором туре молодёжного первенства России вызвала вал необычных ставок. В том матче «Динамо» выиграло 5:1. Опрошенные нами эксперты не разделяют обеспокоенность букмекеров.

Сергей Силкин, экс-тренер «Динамо»:

- Меня не интересуют подобные разговоры, тем более когда дело касается каких-то ставок. У меня есть информация, что ставки делают даже тогда, когда играют школьные команды первенства Москвы. Даже на таком уровне делаются букмекерские ставки – это полное безобразие. Что касается матча молодежных команд «Динамо» и «Урала», то мне об этом ничего неизвестно…

Дмитрий Хохлов, тренер молодежного «Динамо»:

- По поводу ставок и подозрении в договорной игре – ну, бред полнейший. Я вообще не разбираюсь в подобных вещах, и абсолютно без понятия как выстраиваются коэффициенты. Если говорить об игровой составляющей, мы действительно переиграли «Урал» и победили заслуженно. Могли забить больше, были моменты, которые нам не удалось реализовать…

Анзор Кавазашвили, экс-глава комитета по договорным играм:

- Букмекеры специально меняют коэффициенты, для того чтобы нагнетать искусственно интригу, это никак не является поводом считать, что матч был договорной. В этом смысле букмекерские конторы работают довольно грамотно. А так все эти истории не стоят выеденного яйца…

Александр Тарханов, главный тренер ФК «Урал»:

- Я был на этом матче, видел игру. «Динамо» просто в разы сильнее нас, вот и все. У них хорошая команда во второй лиге. Эта команда и играла, а у нас мальчишки 98-99 года рождения. При счете 2:1 мы могли забить и сопротивлялись неплохо. Во втором тайме они нас дожали. А все эти слухи про договорные игры, ну это просто идиотизм.

- А такое изменение в коэффициентах является поводом для договорной игры?

- Они ерундой занимаются, мне вообще тема ставок не близка, вообще эти конторы букмекерские не совсем здоровые люди. Когда я работал в комитете по договорным играм, мы пытались по букмекерским коэффициентам попробовать выявить договорную игру, в итоге ничего не нашли. Все там сидели в комитете, Ловчев, Бубнов, никто ничего не нашел, так что, это не повод думать о договорной игре.

- По нашей информации, тренер молодежной команды «Урала» Погос Галстян уволен, с чем это связано?

- Он сам ушел, его никто не увольнял. Причина ухода? Он хочет работать самостоятельно, и это никак не связано с этой игрой. Наоборот, его уговаривали все: и президент клуба Григорий Иванов, и мы, тренерский штаб основной команды. Я не буду говорить, откуда предложение ему поступило, но причина ухода - точно не в этой игре.

Я обалдел, когда увидел новость о якобы договорной игре, ну это ни в какие ворота не лезет, «Динамо» просто было сильнее нас, после каждого крупного поражения, теперь считать все «договорняком»?

И кстати букмекеры-то ошиблись, они вроде как писали, что победа будет после первого тайма с перевесом в один мяч. Но оказалось-то не так (смеется). Могло быть и 3:1 и 4:1. Так, что все это бред сивой кобылы.