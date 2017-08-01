Пенальти: намечается АВВА-революция! И шведская поп-группа тут ни при чем…

Не удивляйтесь: «Советский спорт» пока не стал писать о легендарной шведской группе, хотя часть сотрудников слушает ее песни. АВВА – это новая система пробития пенальти, которую будут апробировать с предстоящего сезона в Англии.

С тех пор, как правило пенальти было введено в 1891 году, шлифовалось и утонялось оно много раз. Причем, иногда правила менялись крайне стремительно. Так, самый первый пенальти был назначен на 90-й минуте и его просто не успели пробить – после этого вышло правило, что пенальти пробивается и после окончания времени тайма или матча (компенсировать минуты в ту пору еще не было принято).

Регулярно пробивать серии послематчевых пенальти на мировых чемпионатах стали с 1982 года. И драматическая серия Франция – ФРГ в полуфинале того испанского чемпионата многим памятна до сих пор.





Теперь нас ждет новая революция в сфере пенальти. Заключаться она будет в том, что в Англии с сезона-2017/18 будут использовать новую систему послематчевых пенальти. Как пишет Mirror, УЕФА и ФИФА уже протестировали эту систему на международном уровне, а теперь она будет внедрена в матчи Кубка Англии и Кубка лиги страны.

Англия часто становилась площадкой для экспериментов: именно тут в 80-е тестировали правило трех очков за победу. Именно здесь апробировались многие нововведения. Поэтому неудивительно, что и на сей родоначальники футбола задают тон.

Система получила название ABBA. Если сейчас команды пробивают послематчевые пенальти по очереди – сначала команда А, потом команда В, затем снова команда А и опять команда В (то есть АВАВ), то по новой системе очерёдности пробития 11-метровых это будет напоминать тай-брейк в теннисе. То есть после первого удара команда А, затем команда В нанесёт два удара подряд, после чего право пробить пенальти дважды будет у команды А и так далее (АВВА). При этом количество ударов со стороны каждой команды в послематчевой серии пенальти по-прежнему будет равняться пяти.

Предполагается, что по системе ABBA команда, которая изначально пробивает второй, будет испытывать меньше психологического давления. По данным различных исследований, в 59-60% случаях в послематчевой серии пенальти победу одерживала та команда, которая била пенальти первой. Таким образом, фактор первого удара перестанет быть таким уж выгодным, как сегодня.