Пока фанаты «Спартака» молчат, болельщики «Зенита» ликуют (видео)
В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных
событиях в российском футболе.
Молчание и праздник
«Спартак» вчера вечером в центральном матче тура растерзал
обескровленный «Краснодар». Но самым красивым моментом матча ни один из голов
не стал. Из всей игры запомнилась пронзительная акция фанатов красно-белого
клуба, поддержавших тренера команды Романа Пилипчука, который не так давно
потерял дочь. Болельщики объявили пять минут молчания в начале матча, на
протяжении которых в руках фанатов горели фонарики – неповторимое зрелище и
чувство.
Но за тишиной последовал взрыв. Даже два. Сначала Квинси
Промес реализовал 11-метровый удар, заработанный Зе Луишем после фола
Гранквиста в собственной штрафной.
Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @fcsm_official#НашФутбол #РФПЛ. 3-й тур. #СпартакКраснодар 1:0 38' Куинси Промес @QPromes (пенальти) pic.twitter.com/9owvNCAqz4— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) July 31, 2017
Добил быков Фернандо, который гениально исполнил штрафной
удар в непосредственной близости от ворот «Краснодара», послав мяч через стенку
точно в сетку ворот.
Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @fcsm_official - ШИКАРНЫЙ ГОЛ#НашФутбол #РФПЛ. 3-й тур. #СпартакКраснодар 2:0 45+1' Лукас Фернандо pic.twitter.com/DvXYdcNXHn— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) July 31, 2017
После уверенной победы над «Краснодаром», в составе которого
не было сразу нескольких ключевых футболистов, включая Федора Смолова, за время
травмы отрастившего усы, эксперты, только вчера прочившие «Спартаку» упадок,
уже начали говорить о предстоящем триумфе чемпиона в выездном матче с «Зенитом».
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Форвард «Краснодара» Федор Смолов @smolovfedor_90 не теряет времени на трибуне зря и делает фото с поклонникамиhttps://t.co/Aqj2bfeQcO pic.twitter.com/VozAOSUr62— Матч ТВ (@MatchTV) July 31, 2017
Ответ «Зенита» на победу «Спартака»
Даже в день долгожданного триумфа чемпионов питерский «Зенит»,
не игравший в этот день, заставил всех обратить на себя внимание.
Богатейший клуб России продолжает тратить деньги на
амбициозные трансферы. Наконец-то состоялся трансфер, которого все так давно
ждали – в стан сине-бело-голубых перешел аргентинский защитник «Лиона» Эмануэль
Маммана.
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Оказывается, за уникального футболиста «Зенит» согласился
заплатить 16 миллионов евро. Он
стал вторым в списке самых дорогих защитников в истории чемпионатов России,
подписав контракт на пять лет.
Эмануэль Маммана — футболист «Зенита»!— ФК «Зенит» (@zenit_spb) July 31, 2017
Подробности: https://t.co/owRM8HwFdo pic.twitter.com/XjMa1iw0zL
«Спартак» же пока ни на один из трансферов «Зенита» адекватно
ответить не может. Вчера красно-белые услышали очередной отказ. На этот раз
частью чемпионов России отказался становиться немецкий защитник Хольгер
Бадштубер.
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На фоне громких подписаний «Зенита» скромно выглядит и «Локомотив».
А ведь железнодорожникам срочно нужно искать усиление в атаку. Эх, можно было
бы купить себе, скажем, Неймара миллионов так за 220… Можете себе такое
представить? А Дмитрий Булыкин – может.
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«Динамо» и скандалы
Пока ведущие клубы России укрепляются, московское «Динамо»,
по которому все так скучали в премьер-лиге, продолжают терзать скандалы.
Сначала фанаты обвинили «Динамо» то ли в разгильдяйстве, то
ли вообще в отсутствии уважения к ветеранам. Дело в том, что в игре с «Ахматом»,
в которой бело-голубые должны были почтить память Валерия Маслова, команда
вышла на первый тайм без траурных повязок, в отличие от соперника. Во втором
тайме повязки появились, но с рук игроков грозненской команды они исчезли. Мистика.
Скандал в «Динамо»: почему клуб не надел траурные повязки?
Потом в «Динамо» и «Урале» принялись активно отвечать на
подозрения в договорняке. На этот раз, правда, речь идет не об основных
составах команд, а о матче молодежных коллективов, который завершился в пользу
москвичей со счетом 5:1.