Пока фанаты «Спартака» молчат, болельщики «Зенита» ликуют (видео)

В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.

Молчание и праздник

«Спартак» вчера вечером в центральном матче тура растерзал обескровленный «Краснодар». Но самым красивым моментом матча ни один из голов не стал. Из всей игры запомнилась пронзительная акция фанатов красно-белого клуба, поддержавших тренера команды Романа Пилипчука, который не так давно потерял дочь. Болельщики объявили пять минут молчания в начале матча, на протяжении которых в руках фанатов горели фонарики – неповторимое зрелище и чувство.

Но за тишиной последовал взрыв. Даже два. Сначала Квинси Промес реализовал 11-метровый удар, заработанный Зе Луишем после фола Гранквиста в собственной штрафной.

Добил быков Фернандо, который гениально исполнил штрафной удар в непосредственной близости от ворот «Краснодара», послав мяч через стенку точно в сетку ворот.

После уверенной победы над «Краснодаром», в составе которого не было сразу нескольких ключевых футболистов, включая Федора Смолова, за время травмы отрастившего усы, эксперты, только вчера прочившие «Спартаку» упадок, уже начали говорить о предстоящем триумфе чемпиона в выездном матче с «Зенитом».

Форвард «Краснодара» Федор Смолов @smolovfedor_90 не теряет времени на трибуне зря и делает фото с поклонникамиhttps://t.co/Aqj2bfeQcO pic.twitter.com/VozAOSUr62 — Матч ТВ (@MatchTV) July 31, 2017

Ответ «Зенита» на победу «Спартака»

Даже в день долгожданного триумфа чемпионов питерский «Зенит», не игравший в этот день, заставил всех обратить на себя внимание.

Богатейший клуб России продолжает тратить деньги на амбициозные трансферы. Наконец-то состоялся трансфер, которого все так давно ждали – в стан сине-бело-голубых перешел аргентинский защитник «Лиона» Эмануэль Маммана.

Оказывается, за уникального футболиста «Зенит» согласился заплатить 16 миллионов евро. Он стал вторым в списке самых дорогих защитников в истории чемпионатов России, подписав контракт на пять лет.

«Спартак» же пока ни на один из трансферов «Зенита» адекватно ответить не может. Вчера красно-белые услышали очередной отказ. На этот раз частью чемпионов России отказался становиться немецкий защитник Хольгер Бадштубер.

На фоне громких подписаний «Зенита» скромно выглядит и «Локомотив». А ведь железнодорожникам срочно нужно искать усиление в атаку. Эх, можно было бы купить себе, скажем, Неймара миллионов так за 220… Можете себе такое представить? А Дмитрий Булыкин – может.

«Динамо» и скандалы

Пока ведущие клубы России укрепляются, московское «Динамо», по которому все так скучали в премьер-лиге, продолжают терзать скандалы.

Сначала фанаты обвинили «Динамо» то ли в разгильдяйстве, то ли вообще в отсутствии уважения к ветеранам. Дело в том, что в игре с «Ахматом», в которой бело-голубые должны были почтить память Валерия Маслова, команда вышла на первый тайм без траурных повязок, в отличие от соперника. Во втором тайме повязки появились, но с рук игроков грозненской команды они исчезли. Мистика.

Потом в «Динамо» и «Урале» принялись активно отвечать на подозрения в договорняке. На этот раз, правда, речь идет не об основных составах команд, а о матче молодежных коллективов, который завершился в пользу москвичей со счетом 5:1.