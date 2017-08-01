«Видела боль в глазах Шараповой». Веснина и Макарова о возвращении Марии

Минувшей ночью Мария Шарапова провела свой первый матч с середины мая – залечив травму ноги, россиянка стартовала на турнире в Стэнфорде, где обыграла американку Дженнифер Брэйди.

Мы ждали этого возвращения два с половиной месяца – Шарапова получила повреждение бедра во втором круге в Риме, во время матча с Мирьяной Лючич-Барони. На «Ролан Гаррос» ее и так не пригласили, не выдав wild card, Уимблдон Мария пропустила сама. До возвращения в Стэнфорде россиянка провела несколько встреч в рамках выставочной лиги World Team Tennis. А в ночь на вторник по московскому времени не без труда, но все же справилась и с Дженнифер Брэйди в официальном матче. Чтобы одолеть 80-ю ракетку мира Шараповой понадобились все три партии и больше двух часов игры. Итоговый счет – 6:1, 4:6, 6:0 в пользу россиянки.

Незадолго до возвращения Шараповой в редакции «Советского спорта» побывали чемпионки Уимблдона-2017 в парном разряде – Елена Веснина и Екатерина Макарова. Конечно, мы поговорили и о Марии.

«ШАРАПОВА ВЕРНУЛАСЬ СЛИШКОМ РЕЗКО»

– Без Шараповой, Серены Уильямс, Виктории Азаренко женский теннис стал беднее?

– По именам – может быть, да, ˜ признает Елена. – Но с точки зрения интереса… Вспомните, кто побеждал на «Больших шлемах» в последние годы? Серена, Серена, Серена, кто-то случайно затесался, опять Серена… Это правда так увлекательно?

– Вы, кстати, с ней или с той же Шараповой общаетесь?

– С Машей иногда можем обмениваться сообщениями по телефону. А Уильямс мне как-то в инстаграме написала: «Классное свадебное платье! Обязательно покажи!». Я тогда замуж выходила, – смеется Веснина. – Значения не придала особо, а Серена потом ко мне в Австралии еще подошла и настойчиво напомнила: «Давай, показывай!». Понравилось, видимо…

– Шарапова почти вернулась в Тур, но получила неожиданную травму в Риме.

– Вовсе не неожиданную, – парирует Елена.

– Она очень резко вернулась. И резко начала, – продолжает Макарова. – Грунт – самое сложное покрытие, да и травма Маши получилась «грунтовая». Передвижение на таких кортах приводит к дополнительным нагрузкам, вот Шарапова и дернула бедро.

– Но ведь она столько тренировалась перед возвращением. Не помогло?

– Никакие тренировки не подготовят тебя к настоящим матчам, – признает Екатерина. – Даже после короткой паузы тяжело войти в нормальный ритм. Что уж говорить о случае Шараповой.

– Я видела Машу после ее первого матча в Штутгарте. Мы случайно столкнулись возле отеля. У Шараповой были до такой степени уставшие глаза! – вспоминает Елена. – В них ощущалась вся ее боль. Она жутко вымоталась! А ведь только одну встречу провела. Возможно, не стоило так резко возвращаться, играя сразу три турнира подряд. Может, надо было Мадрид пропустить – не знаю. Но в Риме тело Марии сказало: «Стоп!».

– Сейчас она возвращается в Стэнфорде. Будет легче?

– Возможно. Этот турнир – рядом с ее домом. Она любит хард, хорошо себя на нем чувствует. Плюс лучше понимает, что ее теперь ждет. Надеемся, все сложится удачно, – признаются девушки.

«МАША – ЖИВОЙ ЧЕЛОВЕК, ЕЙ МОЖЕТ БЫТЬ НЕПРИЯТНО»

– Многие соперницы нелестно отзывались о Шараповой – и во время ее дисквалификации, и даже после. Они так только для прессы говорят или Марию просто не любят в Туре?

– Маша, конечно, не очень тесно со всеми общается, держится немного отстраненно, и кого-то это задевает, – признаются девушки. – С другой стороны, она всегда предельно корректна, вежлива, очень аккуратно подбирает слова, да и ничего плохого никому не сделала. Такая реакция со стороны многих теннисисток не то, чтобы нас удивила, но была не до конца понятна. Конечно, Шарапова допустила ошибку и понесла за нее наказание. Но наказание достаточно суровое, а ошибка была не столь ужасная. Мельдоний – все-таки, не анаболики!

– Пытались сами что-то соперницам объяснить?

– Я говорила, например, с Младенович, которая одной из первых очень резко по Шараповой высказалась. Мол, Маша нечестно свои титулы завоевала… Но ей это неинтересно, – разводит руками Веснина. – Кристине важно просто что-то сказать, чтобы ее слова попали в прессу и вызвали резонанс. Большинству других девушек, наверное, тоже. Причем, заметьте – Шарапову активно критиковали те, кому в спортивном плане до нее – как до Луны пешком! Та же Серена ничего плохого про Машу за все это время не говорила.

– А есть девушки, которые в лицо улыбаются, а на деле ведут себя «грязно»?

– Имен называть не будем, но такие есть, – пожимает плечами Екатерина. – Например, в раздевалке всегда поздоровается, что-нибудь веселое расскажет, сама над твоей шуткой посмеется – как подружка. А на корт против нее выходишь – и она специально ведет себя так, чтобы вывести тебя из равновесия. Некрасивых приемов хватает – даже по-русски фразы учат, выкрикивают иногда, лишь бы дополнительно позлить! Ничего не поделаешь – к такому тоже надо быть готовым.

– Видно, вас эта тема задевает. А Шарапова как ко всему относится?

– Нас не то, что задевает. Просто неприятно, когда кого-то критикуют лишь бы покритиковать. Это неправильно, – отвечает Елена. – А как ко всему относится Маша, не знаю. Но она – живой человек. И, конечно, ей вряд ли все это приятно.