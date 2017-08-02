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Даже из «Ярославки» выгнали. Ударивший журналиста НТВ оказался фанатом ЦСКА

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Даже из «Ярославки» выгнали. Ударивший журналиста НТВ оказался фанатом ЦСКА
Фото: НТВ

«Элитные войска – ВДВ. Их не зря так назвали…» - именно на этих словах журналиста НТВ Никиту Развозжаева прервал крик пьяного мужика: «Украину захватим, б….!»

«Помолчите, пожалуйста», - сказал мужику, выпивавшему явно за день ВДВ, корреспондент телеканала.

В ответ на это журналисту прилетел крепкий хук справа. Стоит отметить, что репортер выстоял, но начал пятиться, пытаясь избежать конфликта.

У нас какие-то проблемы…

На этом прямое включение из Парка Культуры в Москве оборвалось.

«У нас какие-то проблемы…» - все, что могла сказать молодая дикторша в студии.

В миг это видео распространилось по интернету, а ее главный участник, пьяный мужик, стал главным антигероем дня в стране.

Тут же на ВДВ со всех сторон посыпались обвинения в безудержном пьянстве и нарушении всех мыслимых и немыслимых норм поведения в своей профессиональный праздник.

Масла в огонь подлила и футболка пьяного мужчины с надписью «Оплот» - название вооруженного батальона, принимавшего участие в боях на востоке Украины в 2014 году на стороне ДНР.

Уже через несколько минут после инцидента ВДВ-шники, ставшие свидетелями произошедшего, начали помогать в поисках нарушителя. Но первыми его задержали сотрудники полиции. Выяснилось, что ни к воздушно-десантным войскам, ни к «Оплоту» мужчина никакого отношения не имел.

Фанат ЦСКА

Журналисты и блоггеры быстро нашли его страничку в социальных сетях. Оказалось, что человек, зарегистрированные ВКонтакте под псевдонимом Колобок Ярославкин, и раньше принимал участие в драках, задерживался  полицией и вообще – не внушал доверия.

Дальше – больше. По словам источников, знакомых с ситуацией, псевдо-десантник состоял в самом уважаемом объединении фанатов московского ЦСКА – в «Ярославке». Но некоторое время назад антигерой дня, известный в фанатской среде под именем Колобан, был выдворен из «Ярославки», хоть якобы и являлся одним из ее главных бойцов и активных членов. Произошло это за «пьянство и неадекватное поведение».

Также, прикрываясь своим якобы военным прошлым в «Оплоте» Колобан в последнее время начал просить называть его «Казнилой».

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