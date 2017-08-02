ХК «Спартак» опубликовал обращение к Андрею Малахову. И это не шутка.

ХК «Спартак» опубликовал открытое письмо телеведущему Андрею Малахову, который может уйти с Первого канала.

Представители хоккейного клуба отметили, что обеспокоены таким решением, и пригласили его поработать ведущим на хоккейных матчах. Письмо подписано генеральным директором команды Андреем Веревко.

В «Спартаке» серьёзно обеспокоены поступающей информацией о возможном уходе с Первого канала популярного телеведущего Андрея Малахова. pic.twitter.com/5myUZuzW3h — Спартак Москва (@spartak_hc) 2 августа 2017 г.

В «Спартаке» подчеркивают, что это не шутка. И в мире сегодня всерьез обсуждаются два трансфера: Неймара и Малахова.