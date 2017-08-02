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ХК «Спартак» опубликовал обращение к Андрею Малахову. И это не шутка.

Сергей Данилевич
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

ХК «Спартак» опубликовал открытое письмо телеведущему Андрею Малахову, который может уйти с Первого канала. 

Представители хоккейного клуба отметили, что обеспокоены таким решением, и пригласили его поработать ведущим на хоккейных матчах. Письмо подписано генеральным директором команды Андреем Веревко.


В «Спартаке» подчеркивают, что это не шутка. И в мире сегодня всерьез обсуждаются два трансфера: Неймара и Малахова.

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