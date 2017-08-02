ХК «Спартак» опубликовал обращение к Андрею Малахову. И это не шутка.
Источник: «Советский спорт»Комментарии
ХК
«Спартак» опубликовал открытое письмо телеведущему Андрею Малахову,
который может уйти с Первого канала.
Представители
хоккейного клуба отметили, что обеспокоены таким решением, и пригласили его поработать
ведущим на хоккейных матчах. Письмо подписано генеральным директором
команды Андреем Веревко.
В «Спартаке» серьёзно обеспокоены поступающей информацией о возможном уходе с Первого канала популярного телеведущего Андрея Малахова. pic.twitter.com/5myUZuzW3h— Спартак Москва (@spartak_hc) 2 августа 2017 г.
В «Спартаке» подчеркивают, что это не шутка. И в мире сегодня
всерьез обсуждаются два трансфера: Неймара и Малахова.
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