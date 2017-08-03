Малахов – в «Спартаке»? Это круто!

Красно-белые объявили о желании подписать… Малахова. Не Владимира, знаменитого защитника, олимпийского чемпиона и обладателя Кубка Стэнли, сделавшего себе имя в «Спартаке» у Бориса Майорова. А народного телеведущего Андрея, о скором уходе которого с Первого канала в последнее время много говорят.

Чем запомнились два последних сезона возрожденного после дефолта «Спартака»? Тренерскими отставками? Нет. Какой-то яркой игрой? Опять нет. Может, разовыми победами? Кто-то вспомнит, что именно красно-белые подтолкнули невских армейцев с верхней ступени пьедестала в прошлом регулярном чемпионате, сенсационно победив лидера в Санкт-Петербурге. Но вряд ли этот локальный успех порадовал болельщиков красно-белых на фоне грандиозного провала – второго места с конца. Даже покинувший КХЛ «Медвешчак» оказался выше.

Фишка «Спартака» – два ретро-матча, в Сокольниках и Парке легенд. Один краше другого. Плюс заполнявшиеся вопреки результатам трибуны. Даже на старенькой Малой спортивной арене в Лужниках, куда добираться приходилось огородами по щиколотку в грязи. Из-за строительства стадиона к чемпионату мира по футболу.

Я как-то писал, что современный «Спартак» – это праздничный фантик, а внутри – очень скромненька конфетка. Спартаковский околохоккей – чемпионский. При этом клуб не собирается останавливаться на достигнутом. Вот и решил задружиться с Андреем Малаховым, чье имя в последние дни на слуху. Несколько сезонов Оскар Кучера работал на баскетбольных матчах ЦСКА, теперь Стас Ярушин. На постоянной основе. Есть еще яркие примеры проникновения телезвезд в большой спорт. А уж разовых акций – пруд пруди. Так, недавно известный актер Игорь Верник вел шоу на матче-открытии футбольного сезона в Грозном, а белый рояль с Игорем Крутым выкатили прямо на зеленое поле.

– 2 сентября в субботу матчем с минским «Динамо» мы открываем сезон, - сообщил «Советскому спорту» руководитель пресс-службы ХК «Спартак» Владимир Самохин. – Готовим насыщенную программу для зрителей. Хотим, чтобы на трибунах арены в Парке легенд был аншлаг. Вот и связались с Андреем Малаховым. Хотим видеть его ведущим. Почему нет? Обменялись электронными адресами. Будем общаться, разговаривать. Письмо в официальном твиттере клуба для него выложили.

Вот текст этого письма: «В ХК «Спартак» серьезно обеспокоены информаций о вашем возможном уходе с Первого канала. Как-то вы сказали, что человек всегда одинок. Мы хотим опровергнуть эти слова, поэтому «Спартак», у которого, как и у вас, миллионы поклонников, обращается с предложением продолжить карьеру в качестве ведущего домашних матчей».

– Конечно, было б счастьем, если Андрей согласиться работать весь сезон, – продолжает Самохин. – «Спартак» рад был бы видеть его даже на отдельных матчах. И особенно 2 сентября. Мы уже пригласили на матч-открытие наших футболистов с чемпионским кубком. Главного тренера Массимо Карреру. Надеемся, он доберется до хоккея, и эта замечательная игра ему понравится. Болельщики получат возможность взять у него автограф, сфотографироваться.

Понятное дело, заманить на хоккей топ-ведущего – дело очень недешевое. Баскетбольный ЦСКА с самым жирным бюджетом в Европе может себе подобное позволить. Напомню, омский «Авангард», пригласив Дмитрия Губерниева только на одну, стартовую игру плей-офф с «Адмиралом», раскошелился на 600 тысяч рублей чистыми. Голос российского биатлона отработал все до копеечки – болельщики рвали его на части, он даже принял участие в репортаже на местном телевидении.

Вряд ли Малахов обойдется «Спартаку» дешевле. И вряд ли поможет красно-белым на льду. Впрочем, если команда снова провалиться, то болельщикам будет что вспомнить и чем гордиться в сезоне-2017/18. Если, конечно, роман с Малаховым срастется.

КХЛ, не прозевай Малахова! Веди его армию домохозяек на хоккей