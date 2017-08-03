Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Динамо Минск0 : 0АЕК Ларнака
Футбол  Спарта- : -Црвена Звезда
Футбол  Люнгбю- : -Краснодар
Футбол  Зенит- : -Бней Иегуда
Футбол  Фенербахче- : -Штурм
Футбол  Атлетик- : -Динамо Бух
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Владимир Абрамов: За такие деньги «ПСЖ» мог купить двух Неймаров

Александр Августин
Александр Августин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Неймар
НеймарФото: Gettyimages.ru

Футбольный агент Владимир Абрамов высказал мнение о беспрецедентном трансфере бразильского форварда Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ».

Неймар – это штучный товар. А цена штучного товара не всегда соответствует рыночной стоимости. Здесь я бы отметил желание владельцев «ПСЖ» видеть бразильца в своих рядах. Попросту говоря, моча в голову ударила руководителю парижского клуба, вот они и заплатили хорошую для нумерологии сумму в 222 миллиона евро.

Ну что тут можно сказать? Они в состоянии заплатить. В конце концов, это просто деньги, и, когда их очень много, ты хочешь воплотить в жизнь свое желание. Если вы меня спрашиваете об этом как экономиста, проработавшего за рубежом много лет, то я, конечно, скажу, что это глупость несусветная. Непонятно, почему именно такая сумма. За такие деньги можно было купить двух Неймаров. Но, к сожалению или к счастью, Неймар один. И, наверное, «ПСЖ» посчитал, что такая сумма будет адекватной.

– Очевидно, что «ПСЖ» грубо нарушил бы финансовый fair play, но клуб нашли обходной вариант? Ударит ли этот трансфер по авторитету УЕФА?
– В западной Европе умеют считать деньги. И я знаю, что они просчитали этот момент. В руководстве «ПСЖ» сидят тертые калачи, которые проводили большие покупки и знают, как обходить этот закон. Конечно, такой трансфер за гранью разумного, но и предыдущие покупки парижан были яркими в плане финансов. Поэтому я считаю, что руководство парижан четко просчитало все риски, когда предлагало такую сумму.

Было бы смешно приобрести Неймара и лишиться права играть в Лиге чемпионов. Тогда зачем брали?

– То, что сам Неймар согласился перейти в «ПСЖ», поменяв титулованную «Барселону», может говорить о том, что деньги в футболе решают все и спортивный принцип уходит на второй план?
– Я написал две книги, одна из которых называется «Футбол, деньги и еще раз деньги», и я эту проблему описал. Я, вроде как, живу в капитализме, но при этом думаю социалистическим мышлением. Ваш эксперт Евгений Ловчев все время говорит про какой-то спартаковский дух у легионеров, июграющих за «Спартак». Какой, к черту, дух?! Деньги в футболе играют главную и всепоглощающую роль. Популярность футбола определяется не столько игровым интересом, сколько выгодностью бизнес-проекта. И я уверен, что люди, которые покупали Неймара за эту сумму, уже прикинули, что потом вернут себе эти деньги, и даже с прибылью.

Что касается его отказа от «Барселоны». Мне неизвестна глубина культурного развития футболиста Неймара, но для любого культурного человека жить в Париже гораздо лучше, чем жить в этой паршивой дыре под названием Барселона. Это небольшой городишко типа Саратова у нас. Поэтому, когда гадают: ради денег он поехал или нет, я думаю, он стремился к красивой жизни в прекрасном городе, коим является Париж.

Более того, он в конце концов избавится от навязанного сравнения с Месси. А там он будет футболистом номер один. Ну и плюс, зарплата у него, наверняка, повысится в сравнении с «Барселоной».



Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
УЕФА не получал жалоб по вопросу трансфера Неймара в «ПСЖ»УЕФА пока не получал уведомлений в связи с трансфером форварда испанской «Барселоны» Неймара во французский «Пари Сен-Жермен». Об этом сообщает Marca.Французская лига удивлена поведением испанских коллег по трансферу НеймараФутбольная лига Франции (LFP) поддержала «ПСЖ» в вопросе с трансфером Неймара из «Барселоны». Об этом сообщается на официальном сайте французской организации.Испанская лига отказалась принимать платеж «ПСЖ» за НеймараФутбольная лига Испании получила банковский документ, подтверждающий оплату «Пари Сен-Жермен» суммы отступных за нападающего «Барселоны» Неймара, однако отказалась принимать его. Об этом сообщает Marca.Макрон поздравил «ПСЖ» с переходом НеймараПрезидент Франции Эммануэль Макрон поздравил «Пари Сен-Жермен» с переходом форварда «Барселоны» Неймара.Суарес попрощался в Неймаром: «Спасибо тебе за уникальные моменты, прожитые вместе» (фото)Нападающий «Барселоны» Луис Суарес попрощался с форвардом Неймаром, который покидает каталонский клуб и продолжит карьеру в «ПСЖ».
Футбол
Французская лига удивлена поведением испанских коллег по трансферу Неймара
Футбол
Василий Уткин: У ЦСКА проходимые соперники по раунду плей-офф Лиги чемпионов
Футбол
Испанская лига отказалась принимать платеж «ПСЖ» за Неймара
Футбол
Акинфеев пройдет МРТ
все новости
Барселона
Барселонакалендарьстатистика
ПСЖ
ПСЖкалендарьстатистика
Неймар
Неймарвсе новости
Владимир Абрамов
Владимир Абрамоввсе новости