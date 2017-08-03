Владимир Абрамов: За такие деньги «ПСЖ» мог купить двух Неймаров

Футбольный агент Владимир Абрамов высказал мнение о беспрецедентном трансфере бразильского форварда Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ».

– Неймар – это штучный товар. А цена штучного товара не всегда соответствует рыночной стоимости. Здесь я бы отметил желание владельцев «ПСЖ» видеть бразильца в своих рядах. Попросту говоря, моча в голову ударила руководителю парижского клуба, вот они и заплатили хорошую для нумерологии сумму в 222 миллиона евро.

Ну что тут можно сказать? Они в состоянии заплатить. В конце концов, это просто деньги, и, когда их очень много, ты хочешь воплотить в жизнь свое желание. Если вы меня спрашиваете об этом как экономиста, проработавшего за рубежом много лет, то я, конечно, скажу, что это глупость несусветная. Непонятно, почему именно такая сумма. За такие деньги можно было купить двух Неймаров. Но, к сожалению или к счастью, Неймар один. И, наверное, «ПСЖ» посчитал, что такая сумма будет адекватной.

– Очевидно, что «ПСЖ» грубо нарушил бы финансовый fair play, но клуб нашли обходной вариант? Ударит ли этот трансфер по авторитету УЕФА?

– В западной Европе умеют считать деньги. И я знаю, что они просчитали этот момент. В руководстве «ПСЖ» сидят тертые калачи, которые проводили большие покупки и знают, как обходить этот закон. Конечно, такой трансфер за гранью разумного, но и предыдущие покупки парижан были яркими в плане финансов. Поэтому я считаю, что руководство парижан четко просчитало все риски, когда предлагало такую сумму.

Было бы смешно приобрести Неймара и лишиться права играть в Лиге чемпионов. Тогда зачем брали?

– То, что сам Неймар согласился перейти в «ПСЖ», поменяв титулованную «Барселону», может говорить о том, что деньги в футболе решают все и спортивный принцип уходит на второй план?

– Я написал две книги, одна из которых называется «Футбол, деньги и еще раз деньги», и я эту проблему описал. Я, вроде как, живу в капитализме, но при этом думаю социалистическим мышлением. Ваш эксперт Евгений Ловчев все время говорит про какой-то спартаковский дух у легионеров, июграющих за «Спартак». Какой, к черту, дух?! Деньги в футболе играют главную и всепоглощающую роль. Популярность футбола определяется не столько игровым интересом, сколько выгодностью бизнес-проекта. И я уверен, что люди, которые покупали Неймара за эту сумму, уже прикинули, что потом вернут себе эти деньги, и даже с прибылью.

Что касается его отказа от «Барселоны». Мне неизвестна глубина культурного развития футболиста Неймара, но для любого культурного человека жить в Париже гораздо лучше, чем жить в этой паршивой дыре под названием Барселона. Это небольшой городишко типа Саратова у нас. Поэтому, когда гадают: ради денег он поехал или нет, я думаю, он стремился к красивой жизни в прекрасном городе, коим является Париж.

Более того, он в конце концов избавится от навязанного сравнения с Месси. А там он будет футболистом номер один. Ну и плюс, зарплата у него, наверняка, повысится в сравнении с «Барселоной».





