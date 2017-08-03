Натхо – заложник тактики. Во что играет ЦСКА в Лиге чемпионов

Большой проблемой первый лигочемпионский барьер для ЦСКА не стал: неделю назад красно-синие выиграли у АЕКа с комфортным счетом 2:0, а в ответном матче тоже взяли верх – 1:0. Общая деталь этих игр – обе встречи на скамейке запасных начал Бибрас Натхо. Совпадение? Не думаю.

В обеих играх Лиги чемпионов ЦСКА не стремился к контролю мяча. Даже наоборот - армейцы были не против, когда им владели футболисты АЕКа. И в Греции, и в России команда Виктора Гончаренко уступила во владении мячом - 27 минут против 34 в первой встрече и 29 минут против 32 во второй. Но это дало результат. Значит, ЦСКА все сделал правильно.

Оба раза у Гончаренко были веские причины сыграть с оглядкой на оборону. Перед матчем в Афинах ЦСКА проиграл «Локомотиву» (1:3), отдав сопернику в безвозмездную аренду земельный участок в центр поля. Наступать на те же грабли во второй раз не хотелось. Ответная игра ЦСКА и вовсе раскрываться не вынуждала - зачем это делать после победы в гостях?

НЕОБХОДИМОСТЬ ВЕРНБЛУМА В ЦЕНТРЕ ПОЛЯ

Данная тактика диктовала появление в опорной зоне в первую очередь бойца, а не футболиста, способного начать атаку. Поэтому в обоих матчах здесь играл Понтус Вернблум, а не привыкший к данной позиции по весне Бибрас Натхо. Что иметь такого футболиста перед защитниками опасно, когда соперник умеет атаковать, ЦСКА дал понять «Локомотив». В матче были эпизоды, когда Бибрас боролся за верховой мяч с Дмитрием Тарасовым. Это соперники из разных ростовых категорий - 176 сантиметров против 192. Натхо требовалось прыгать выше головы в прямом смысле этого слова. Не случайно именно Натхо стал первым, кого в той встрече Гончаренко заменил.

По всем оборонительным умениям Вернблум превосходит Натхо. По анализу игр с августа 2014 года, швед чаще идет в борьбу за верховые мячи - семь раз в среднем за матч против двух - и чаще при этом выходит победителем - 54% у Вернблума против 47% и Натхо. Вернблум превосходит Натхо и при игре один в один в обороне - 25% успешных дуэлей у него против 16% у Натхо. Если брать все единоборства в обороне, то Вернблум тоже круче Натхо - 28,7% успешных против против 19%.

25% при игре один в один при защите для оборонительного игрока - крутой показатель. Эталонным опорник сейчас считается Н’Голо Канте из «Челси». Так он при игре один в один в обороне выигрывает 22,8% дуэлей! 28,7% выигранных единоборств в обороне - тоже шикарный показатель. У Канте он ниже - 27,1%. Только вообразите, насколько Вернблум важен для ЦСКА!

В матчах с АЕКом Вернблум не подвел. По количеству единоборств в обороне он стал лидером своей команды, не давая спуску соперникам, - 12 в первом матче и 11 во втором. Если соперник от него и уходил, то измотанным. Натхо обычно в борьбу вступает реже - 6,71 раза за матч. Плюс в обеих встречах с АЕКом Вернблум входил в тройку лучших в своем коллективе по подборам и перехватам - 12 и шесть соответственно.

ВАЖНОСТЬ ГОЛОВИНА И ДЗАГОЕВА

Гончаренко мог поставить Натхо выше Вернблума, на предпочел ему Головина и Дзагоева. И этому есть объяснение.

В первой игре ЦСКА сделал 57 длинных передач, а во второй еще больше - 64. Это предполагала тактика игры: как только армейцы отбирали мяч, старались тут же сыграть вперед - на нападающих. К слову, по этой причине ЦСКА обязательно был нужен не только активист Витинью, но центрфорвард, роль которого дважды исполнял Чалов. Длинные передачи красно-синим были нужны по двум причинам. В первую очередь это возможность избежать риска - обреза. Во-вторых, возможность убежать в опасный прорыв и отличиться.

Дзагоев и Головин в такой игре должны были выигрывать подбор и развивать атаку. В этом деле они предпочтительнее Натхо. В первую очередь благодаря своей разносторонности - могут не только сделать филигранные пас, но и сами обыграть оппонентов. В среднем за матч Натхо идет в обводку один раз, Дзагоев три, а Головин и вовсе четыре. Есть у Дзагоева и Головина и другое преимущество - у чужих ворот они играют чаще, тогда как Натхо сподручнее начинать атаки длинными передачами из глубины.

Самый опасный момент из нереализованных в ответном матче у ЦСКА случился на 14-й минуте - Витиньо ударил рядом со штангой с линии штрафной. Атака была предельно простой: Василий Березуцкий выбил мяч в направлении Чалова, он навязал борьбу сопернику, Дзагоев выиграл подбор и отправил в атаку Витиньо (фото 1). Из ничего ЦСКА создал момент! В Лиге чемпионов иначе сложно, если у тебя нет игроков уровня «Реала», - комбинировать не дадут. Кстати, о Чалове. Борьбу в том эпизоде он проиграл. Но так ли это важно, если Дзагоев выиграл подбор? Важно само желание Чалова бороться. За матч он вступил в 28 единоборств, из которых выиграл шесть. Показательнее первая цифра.



Чалов борется за мяч, Дзагоев и Головин идут на подбор. Скриншот: «Матч ТВ».



В двухматчевом противостояния с АЕКом Дзагоев и Головин регулярно создавали остроту. На двоих они нанесли восемь ударов, сделали семь опасных передач (три точные) и пять раз шли в дриблинг (три удачных попытки).

В ТАКОМ ФУТБОЛЕ ДАЖЕ ПИРЛО НЕ НУЖЕН

За ЦСКА радостно - команда показала умение ставить результат во главу угла. За Натхо немного грустно - места в стартовом составе при игре от обороны ему не видно.

Натхо силен в первую очередь длинной передачей. Но в контратакующей игре это умение отходит на второй план. Как его использовать? Когда соперник после потери мяча включает контрпрессинг, времени искать короткой передачей Натхо у защитников ЦСКА просто нет. Кому это делать? Васину и братья Березуцким? На троих во втором матче против АЕКа они сделали 21 длинный пас - дабы избежать риска. Выпустить Натхо и заставить игроков обороны искать его в цейтноте - вот уж авантюра. Скорее в свои ворота момент организуешь, чем у чужих опасность создашь. В таких ситуациях итальянские команды даже величайшего дирижера Андреа Пирло передачей не искали. Пульт управления игрой у него был при позиционном розыгрыше мяча.

Натхо обязательно принесет ЦСКА пользу. В игре первым номером - когда нужно задать вектор атаке. Как это в матче «Спартак» - «Краснодар» в первой голевой атаке сделал Фернандо - фантастика. Натхо может так же. Но это его умение больше подходит для матчей чемпионата России, чем для Лиги чемпионов.

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