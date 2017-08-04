Кто заменит Неймара в «Барселоне»? Ищем третьего в компанию к Суаресу и Месси

Луис Суарес и Лионель Месси Фото: Gettyimages.ru

Форвард «Барселоны» Неймар подписал контракт с «ПСЖ», а, как известно, свято место пусто не бывает. «Советский спорт» – о возможной замене звездного бразильца.

ВАРИАНТ РЕАЛЬНЫЙ:

Усман Дембеле (20 лет, Франция? «Боруссия Дортмунд»)

20-летний француз, за два сезона заставивший говорить о себе из каждого утюга, необходим «Барселоне» как воздух. Он вездесущ, в его движения даже иногда прослеживается молодой Неймар. За год в «Боруссии» Дембеле научили играть в командный футбол, отныне он больше не весельчак, которому позволительно на поле практически все. Томас Тухель обучил парня игровой дисциплине и грамотно в течение сезона подвел его к основе.

Дембеле – это трансфер на вырост и большую перспективу. Если что, игрока еще можно переучить под определенный командный стиль. Но в случае с «Барселоной» этого не нужно: повторюсь, в движениях Дембеле легко просматривается Неймар. Важный момент – за юное дарование дортмундцев каталонцы могут выложить 60-70 миллионов евро, что совсем немного, учитывая популярные ценники последнего времени. В общем, этот вариант, когда дешево, но ни разу не сердито.

ВАРИАНТ НЕРЕАЛЬНЫЙ:

Пауло Дибала (23 года, Аргентина, «Ювентус»)

Одна из главных трансферных интриг последнего времени – куда же Дибала уйдет из «Ювентуса» – «Барселону» или «Реал»? И как скоро это случится? Вариант с сине-гранатовыми какой-то сверхъестественный.

Во-первых, будет весьма странно, если Дибала, названный главным сменщиком Месси в сборной Аргентины, будет играть вместе с ним в одной команде. Во-вторых, слабо верится, что «Юве» согласится продать этим летом второго игрока основного состава (Бонуччи отправился в «Милан»). В-третьих, туринцы находятся на стадии омоложения (покупка Бернардески, Де Шильо), и отпускать в такой момент главную звезду, пусть даже и за 120 миллионов евро, будет большой ошибкой.

Хотя если абстрагироваться от «Ювентуса» и посмотреть на ситуацию глазами Месси – Лео вполне не прочь поиграть с Дибала в одном клубе. Особенно, в интересах сборной Аргентины.

ВАРИАНТ ПРЕДСКАЗУЕМЫЙ:

Фелипе Коутиньо (25 лет, Бразилия, «Ливерпуль»)

Коутиньо – абсолютно барселонский игрок. Антропометрия, игровое движение, культура паса, видение поля, способность сыграть на любой позиции в атаке – все это характеризует бразильца с наилучшей стороны и делает практически идеальным кандидатом на замену Неймара. Фелипе уже явно перерос уровень «Ливерпуля», вечно пролетающего мимо трофеев. По некоторой информации, «Ливерпуль» уже отклонил два предложения в 80 и 100 миллионов евро за свою звезду. Неймар тем временем якобы уже посоветовал партнеру по сборной выбрать «ПСЖ» и наконец поиграть с ним в одном клубе.

За Коутиньо говорит не только стиль и статистика – последние годы результативно Фелипе не опускался ниже уровня 24 очков за сезон по системе «гол+пас». Кроме того, у бразильца прекрасный дальний удар. В атакующем трио «Барсы» такого нет ни у кого. Но совсем скоро «пушка страшная» все-таки может появиться в каталонском арсенале.

ВАРИАНТ СКАЗОЧНЫЙ:

Килиан Мбаппе (18 лет, Франция, «Монако»)

А что, а вдруг? Да, после покупки Мбаппе «Барселоне» придется всерьез перестраивать игру в атаке, но разве это не интересно? Представляете – Мбаппе на острие атаки, а по флангам Месси и Суарес. Сплю и вижу, как юркие латиноамериканцы то и дело ассиситируют молодому французу, а тот грамотно действует в подыгрыше, вовремя отдавая на партнером.

Да и цена в 180 миллионов евро после продажи Неймара за 222 миллиона не кажется такой кусачей. Ну будете вы в плюсе всего на 40 миллионов, ну и что? Во-первых, все равно в плюсе, а во-вторых, недостающее можно будет добрать на продаже футболок.

Но, честно говоря, в этот переход верится с большим трудом. Мбаппе – не барселонский игрок, да еще и игру в атаке придется затачивать под него. Не слишком ли это при живых Месси и Суаресе? Не провалится ли команда в момент перестройки? А ведь нужно выигрывать чемпионат и выходить в финал Лиги чемпионов…

ВАРИАНТ СОМНИТЕЛЬНЫЙ:

Эден Азар (26 лет, Бельгия, «Челси»)

Бельгийский лидер «Челси» уже давно всем все доказал. Он не раз становился творцом победы клуба в АПЛ, порой в одиночку вытаскивая безнадежные матчи. Можно пофантазировать и подумать над тем, что, быть может, Азару наскучила Англия? Да, самые высокие скорости. Да, колоссальная конкуренция в борьбе за золото. Но, может, стоит что-то в этой жизни поменять?

Слухи о возможном отъезде Эдена в Мадрид или Барселону ходили многие годы, но не в этот раз. Либо Азар уже слишком стар (но ему только 26!) для столь статусного перехода, либо испанские гранды банально не видят в нем серьезного усиления. Либо – такое тоже нельзя исключать – из «Челси» Романа Абрамовича переманивать игрока слишком сложно и дорого.

Фактически Эден провалил только один сезон в карьере – позапрошлый. Все остальные – это несомненный топ, показатели улетают в космос (около 30 очков по системе «гол +пас» пять сезонов подряд, исключая позапрошлый). Кстати, Азар, пожалуй единственный из всего списка, кто обладает не только психологией победителя, но и инстинктом убийцы.