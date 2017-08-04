Дэн Мильштейн: Кучеров отдыхал только две недели. Он уже пашет на тренировках!

Известный агент Дэн Мильштейн в интервью «Советскому спорту» рассказывает о звездных клиентах – Кучерове и Панарине, Зайцеве и Миронове...

«НХЛ ТОЧНО НЕ ПОЕДЕТ НА ОЛИМПИАДУ»

- Дэн, скажите прямо, есть ли хотя бы мизерная надежда, что игроки НХЛ приедут на Олимпиаду в Пхенчхан?

- Я видел, что кто-то в российской прессе запустил слух, будто у НХЛ есть два варианта календаря, и в последний момент можно все быстро перевернуть, сделав окно под Олимпиаду.

Но возьмите для примера «Детройт», одну из команд. У них открывается новый стадион Little Caesars Arena. И вот представьте, 41 матч регулярного чемпионата НХЛ. Плюс баскетболисты НБА, которые тоже проводят 41 матч регулярки дома на этой же арене. Плюс концерты, шоу, мероприятия. Стадион «Ред Уингз» будет загружен 330 дней в году.

Вы же понимаете, никто не сможет просто так сказать: «Мы сейчас две недели не будем играть, вы передвиньте нам матчи». И такая же ситуация с большинством арен, где выступают клубы НХЛ. На тот же «Торонто» посмотрите – думаете, так легко все перекрутить в Air Canada Centre? Так что перенос матчей просто невозможен. А значит, хоккеисты НХЛ на Олимпиаду не поедут.

- Пару дней назад Северная Америка бурлила из-за вашего заявления о том, какая будет стратегия переговоров по новому контракту Кучерова с «Тампой». И о том, что Никита встретился в июне с генменеджером Стивом Айзерманом, и они обсудили его нашумевшее интервью. Поделитесь подробностями?

- New York Post выпустил статью с подачей, что Яромир Ягр остается без работы, и в лиге не осталось ветеранов, кому за 36 лет. Материал завершался абзацем о том, что Айзерман дал Кучерову небольшой контракт, и поэтому Никита начал работать с агентом Мильштейном, который сделает все, чтобы форвард подписал следующий договор на сногсшибательную сумму.

После этого мне начали звонить другие газетчики. Репортер из «Тампы» спросил, была ли такая встреча у Кучерова с Айзерманом по его интервью? Конечно, была!

А может, уже начались переговоры по новому контракту? Но мы не имеем права их вести до следующего лета. По правилам переподписать игрока можно за год до того, как истечет его прежнее соглашение – не раньше. Посмотрите, какой новый контракт дали Коннору Макдэвиду, сейчас разговоры идут о Джеке Айкеле.

Разумеется, на переговорах я сделаю все в интересах своего клиента. И дай бог, чтобы у Никиты и следующий сезон получился бы таким же потрясающим.

- Как проходит лето у Кучерова?

- Никита в этом году не поехал в отпуск. Был в России до 9 июня, повидался со всеми родными, с бабушками-дедушками. Потом вернулся в Америку, где тренируется на льду по шесть дней в неделю. Работает на всю катушку, в соцсетях «Тампы» даже было видео.

Кроме этого мы поставили Кучерову в гараже синтетический лед, где он отрабатывает технику. То есть Никита конкретно посвятил себя хоккею. Отдыхал он всего две недели.

«ПАНАРИНУ УЖЕ НАШЛИ ТРОЙКУ»

- Что может ждать Артемия Панарина в «Коламбусе»? Переход из «Чикаго» простым не кажется.

- Я встречался два раза с тренером «Блю Джекетс» Джоном Тортореллой. Впервые это было в день драфта. Я стоял на Мичиган Авеню с моими ребятами – Климом Костиным, Андреем Мироновым… Тут мне позвонил генменеджер «Чикаго» Стэн Боумэн и объявил новость.

Я находился невдалеке от отеля Four Seasons, где располагался временный офис «Коламбуса». Сразу же пошел к ним. И там Торторелла показал мне бумагу, на которой были нарисованы все линии, как он их видел. В тот момент Джон планировал Панарина в первом звене при центре Александре Веннберге и Нике Фолиньо на краю.

Второй раз мы встретились на ужине с Тортореллой и менеджментом «Блю Джекетс». Тогда тренер снова подтвердил, что даст Артемию играть в свой хоккей и импровизировать: «Пусть моя репутация его не пугает».

- А какие перспективы у Костина? Его выше всех выбрали из россиян на последнем драфте.

- Как вы знаете, мы подписали контракт с «Сент-Луисом» до начала тренировочного лагеря. Команда в нем настолько уверена, что менеджмент даже не колебался.

Поначалу шел разговор, что Костин первый сезон проведет в АХЛ. Однако Клим в лагере развития новичков не мог полноценно кататься, его плечо еще не было в полном порядке после травмы.

А после лагеря я разговаривал четыре-пять раз с людьми из штаба «Блюз». Все в один голос говорят, что Костин их все равно впечатлил, и у него есть хороший шанс пробиться в основу «Сент-Луиса».

В начале сентября Костин поедет в Траверс Сити, где проходит турнир новичков. Игроков туда привезут «Детройт», «Сент-Луис», «Коламбус», «Рейнджерс», «Каролина». Есть шанс показать себя. Кроме того Клим усердно учит английский. А сейчас он рейсом Москва – Лос-Анджелес прилетел в Анахайм, где мы устроили тренировочный лагерь для своих игроков. Каждый день – по две тренировки на льду и две в спортзале.

«КТО ЖЕСТКИЙ? МИРОНОВ?!»

- Миронов – любимец динамовских болельщиков. Сможет ли он выстрелить в составе «Колорадо»?

- Андрей – веселый парень, как и Панарин. Очень трудолюбивый. Но когда болельщики в Денвере узнают, что я – агент Миронова, то поверить мне не могут. Я им объясняю, что это очень жесткий защитник, умеющий любого соперника поймать на бедро. Американцы же у меня спрашивают: «Кто? Этот улыбчивый паренек?»

Ну ничего, они еще увидят Миронова в деле. В июне он пожил у меня в Детройте, вместе с нами поехал на драфт и болел за наших, а теперь будет работать в Анахайме со всеми. Знаю, что в «Колорадо» на него возлагают большие надежды, и Миронов имеет хороший шанс войти в четверку лучших защитников клуба. Я уверен, что у него все получится.

- Еще один ваш клиент Никита Зайцев подписал семилетний контракт с «Торонто» при годовой зарплате $4,5 млн. Не будут ли на нашего защитника еще больше давить?

- Никита готовился к сезону в Москве. А теперь первым приехал в Анахайм – еще 1 августа, причем с семьей. Игроки не только работают, готовясь к сезону, но и не отрываются от личной жизни. Его жена Марго рожает в конце сентября, они ждут второго ребенка.

Также приехали родители и младший брат Никиты – Арсений, он – вратарь. Тоже будет заниматься месяц. Ну а Зайцев – настоящий профессионал. Видели бы вы, как он пашет на тренировках!

ВОПРОС РЕБРОМ

«ЯГР НУЖЕН МНОГИМ КЛУБАМ ЛИГИ»

В конце разговора Дэн Мильштейн ответил на вопрос, реально ли сейчас в НХЛ найти контракт 45-летнему Яромиру Ягру?

- Понятно, что у Ягра – другой агент, Петр Свобода. Но вы сами говорите, что в лиге почти не осталось ветеранов, кому за 36 лет. Что уж говорить о перспективах 45-летнего Яромира!

- Я думаю, что для Ягра всегда найдется место во многих командах. Сейчас проходит лагерь по подготовке к молодежному чемпионату мира, там собрались генменеджеры всех клубов НХЛ. Я общался со многими и понял их настроение.

Во-первых, сейчас небольшое затишье в лиге, и новые контракты практически никто не подписывает. Если не считать игроков, которые договариваются со своими клубами, избегая слушаний в арбитражном суде.

Во-вторых, все упирается в деньги. Вряд ли Ягру дадут $6 млн в год. Но в его услугах нуждаются, это однозначно. Я не могу сказать, какую сумму получит Яромир, и рассуждать об этом некорректно – у него другой агент. Но предполагаю, что это будет базовый договор, в котором учтут разнообразные бонусы за голы, количество проведенных матчей и все в таком духе. Такие контракты часто подписывают ветераны.